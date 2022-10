El Gobierno regional va a destinar durante esta legislatura cerca de 15 millones de euros en ayudas al deporte, un 30 por ciento más que en la anterior

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha destacado la iniciativa del Gobierno de España de incentivar fiscalmente a aquellas empresas que apoyen a deportistas, entidades y a programas de excepcional interés público como son el deporte base, el universo mujer o el deporte inclusivo, “algo que coincide con los objetivos en lo que venimos trabajando desde Castilla–La Mancha”.

Rodríguez ha agradecido a las empresas que patrocinan a deportistas de la región y ha señalado que, para dar un salto de calidad en el deporte, “además de las ayudas que se puedan aportar desde las administraciones públicas es necesaria la colaboración de la iniciativa privada. Con una mayor colaboración público privada estoy convencida que el deporte castellanomanchego saldrá ganando”, ha señalado.

Toledo, 27 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha va a destinar, esta legislatura, cerca de 15 millones de euros en ayudas públicas a federaciones, clubes, deportistas y eventos deportivos en la Comunidad Autónoma. Así lo ha destacado la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, durante su intervención en la inauguración de la jornada ‘Incentivos Fiscales al Mecenazgo Deportivo y Plan de Ayudas Next Generation EU’, organizada por la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes (CSD) y que cuenta con la colaboración del Ejecutivo regional, el diario digital encastillalamancha.es y la Fundación Impulsa Castilla–La Mancha.



Esta jornada, en la que también ha participado el director del Gabinete de la Presidencia del CSD, Juan Fernández Carnicer, tiene el objetivo de dar a conocer los acontecimientos de excepcional interés público (AEIP) y las actividades prioritarias de mecenazgo (APM), gestionados por el CSD y la fundación, que reportan beneficios fiscales a las empresas que apoyan la realización de proyectos deportivos.



La titular de Educación, Cultura y Deportes ha indicado que, desde que el presidente Emiliano García–Page tomó posesión, el apoyo al deporte castellanomanchego ha ido creciendo. Durante su primera legislatura al frente del Ejecutivo castellanomanchego se recuperaron las ayudas a clubes y en la actual legislatura se ha aumentado el dinero destinado al deporte castellanomanchego en más de un 30 por ciento con respecto a la anterior.



Las ayudas más importantes, por importe de cinco millones de euros, ha detallado la consejera, han estado destinadas a apoyar a las federaciones deportivas con las que cuenta Castilla–La Mancha; seguidas de las ayudas, por un montante de 4,4 millones, a los distintos clubes que participan en competiciones de ámbito nacional; mientras que para ayudar a los deportistas de élite de la región se destinarán cerca de 900.000 euros. Las subvenciones para la realización de eventos deportivos de especial interés se han cifrado en 640.000 euros.



Además, ha añadido Rodríguez, estos últimos años se han ido concediendo ayudas específicas para paliar parte de las pérdidas producidas por la falta de ingresos de los clubes por la suspensión de las competiciones durante la pandemia, a la que se destinaron 230.000 euros; y para los ayuntamientos que se han visto obligados a adecuar sus instalaciones deportivas por el ascenso de equipos de sus localidades. Para este fin se han destinado 700.000 euros.



A estas cantidades hay que sumar más de 1,5 millones de euros para el patrocinio de grandes eventos nacionales e internacionales en la región como son La Vuelta Ciclista a España; encuentros de la Selección Nacional de Fútbol, tanto en la categoría absoluta como en sub–21; torneos de ciclocross, balonmano, kárate, bádminton, pádel, o de disciplinas adaptadas, que no solo ponen a la región en el punto de mira deportivo sino que también suponen un foco de atracción turística allí donde se celebran.



También se van a destinar 700.000 euros para la puesta en marcha de la receta deportiva en Castilla–La Mancha y otros 900.000 euros para fomentar el deporte femenino e inclusivo; ambas cantidades de los fondos provenientes del Plan de Resilencia del Gobierno de España.



Anima a las empresas castellano–manchegas a invertir en deporte



Por otra parte, la consejera de Educación, Cultura y Deportes ha destacado la iniciativa del Gobierno de España de incentivar fiscalmente a aquellas empresas que apoyen a deportistas, entidades y a programas de excepcional interés público como son el deporte base, el universo mujer o el deporte inclusivo, “algo que coincide con los objetivos en lo que venimos trabajando desde Castilla–La Mancha”.



Rodríguez ha agradecido “el apoyo que ya reciben nuestros deportistas por parte de empresas castellanomanchegas, algo que ha contribuido decisivamente al buen momento deportivo que vive nuestra Comunidad Autónoma”. Pero es necesario, ha añadido, seguir sumando apoyos privados que vean en el sector deportivo una gran opción para consolidar la imagen y la marca de su empresa.



“Son necesarias no solo las ayudas que podamos aportar desde las distintas administraciones públicas al deporte, sino que para dar ese salto de calidad deben sumarse las empresas privadas” ha incidido la titular de Deportes.



La consejera ha indicado un mensaje “a nuestros emprendedores. Os necesitamos para muchas cosas, pero también para apoyar al deporte” ha indicado. Y ha añadido que estas jornadas “van a dar un impulso a la colaboración público–privada en la que el Gobierno regional siempre ha creído en todos los ámbitos y también en el deportivo”.



Durante estas jornadas, el director general de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, Félix Jordán de Urríes, ha impartido la primera ponencia, introduciendo estas herramientas y ha explicado los procesos seguidos para la formalización de la colaboración de las entidades, tanto en condición de mecenas como de beneficiarios, en cada una de las iniciativas.



A continuación, se ha expuesto como caso de éxito de la utilización de estas herramientas el proyecto del Futbolellas Club de Fútbol Femenino. Su presidenta, Ana Rodríguez Quirós, ha detallado la experiencia del club como participante en la actividad prioritaria de mecenazgo ‘España Compite’.



Como broche a la jornada, el subdirector general de Promoción e Innovación y Promoción Deportiva del Consejo Superior de Deportes, Aitor Canibe, ha abordado la línea de ayudas destinadas al deporte, en el marco de los fondos destinados por Europa a reparar los daños provocados por la crisis del COVID–19, en su ponencia “Deporte y Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Líneas de Ayuda”.



También a este acto han asistido, entre otros, el rector de la Universidad de Castilla–La Mancha, Julián Garde; la viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz; el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste; el presidente de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Javier de Antonio; empresarios; concejales de Deportes de varios ayuntamientos de la región; y representantes de clubes y federaciones deportivas de la Comunidad Autónoma.





