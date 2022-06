El Gobierno regional destina 1,1 millones de euros en ayudas a clubes de máximo nivel para la temporada 2021-22

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz, ha señalado que el DOCM publicará mañana esta convocatoria. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática, a través la sede electrónica de la Junta de Castilla–La Mancha https://www.jccm.es, y el plazo de presentación de las mismas será desde el próximo lunes día 27 de junio y hasta el próximo 15 de julio, ambos incluidos.

La viceconsejera se ha congratulado que FECAM vuelva a celebrar, el próximo fin de semana, el XX Campeonato Regional de Natación de Verano. “Es un evento deportivo con una larga trayectoria en nuestra comunidad autónoma y es todo un referente dentro del deporte inclusivo castellano–manchego”, ha dicho.



Ciudad Real, 23 de junio de 2022.– El Diario Oficial de Castilla–La Mancha (DOCM) publicará mañana viernes la convocatoria de subvenciones de apoyo a clubes y sociedades anónimas deportivas de máximo nivel para la temporada 2021–22 dotada con 1,1 millones de euros. Así lo ha anunciado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz, durante la rueda de prensa de presentación del campeonato regional de natación de la Federación de Deportes para Personas con discapacidad intelectual de Castilla–La Mancha (FECAM).



A esta presentación también han asistido, entre otros, el vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, David Triguero; el presidente de FECAM, Jesús Ruiz; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real, Antonio Gallego, y el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste.



Muñoz ha detallado que, como viene ocurriendo en ediciones anteriores, desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes hay una línea específica que está destinada a clubes deportivos de deportes adaptados para personas con discapacidad de categoría nacional y con ámbito estatal, estando dotada con 55.000 euros.



A ésta se suman otras cuatro líneas más. Una dotada con 310.000 euros, va destinada a clubes deportivos y sociedades anónimas deportivas de máximo nivel de deportes colectivos que participan en competiciones de ámbito estatal en categoría absoluta y cuyas competiciones estén organizados por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), la Liga Nacional de Futbol Sala (LNFS), la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) y la Asociación de Clubes Españoles de Balonmano (ASOBAL).



Otra línea destinada a las entidades deportivas de categoría absoluta de deportes colectivos masculinos que participan en competiciones de ámbito estatal organizadas directamente por las respectivas federaciones deportivas, dotada con 335.000 euros.



La misma cantidad de dinero se destina a la línea para apoyar a los clubes y SAD de deportes colectivos en modalidad femenina de categoría absoluta y que también participan en competiciones de liga de ámbito estatal.



La última línea de subvenciones, con una dotación de 65.000 euros, va destinada a clubes deportivos de deportes individuales olímpicos y paralímpicos que participan en competiciones de ámbito estatal en categoría absoluta y no olímpicos ni paralímpicos que, además de reunir las características anteriores, deberán haber participado en competiciones oficiales internacionales.



Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática, a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Junta de Castilla–La Mancha https://www.jccm.es. El plazo de presentación de las mismas será desde el próximo lunes día 27 de junio y hasta el próximo 15 de julio, ambos incluidos.



El pago de la subvención se realizará en dos abonos: El primero se hará efectivo una vez dictada la resolución por el importe correspondiente a un 50 por ciento de la subvención concedida. El segundo tras la presentación por parte de las entidades beneficiarias de la documentación justificativa.



Nuevos deportes subvencionables



Como novedad este año, ha detallado la viceconsejera, se incluyen tres nuevos deportes a subvencionar: el Kayak Polo y el Futbol americano entre los equipos colectivos y el kiteboarding entre los deportes individuales no olímpicos ni paralímpicos con participación por equipos.



Muñoz, que ha recordado que estas ayudas beneficiaron el pasado año a 75 clubes de la Comunidad Autónoma, ha asegurado que con las mismas “apoyamos los gastos que puedan tener nuestros clubes y deportistas de alto nivel por su participación en las competiciones de categoría nacional de sus modalidades deportivas”.



Los equipos de la región que pueden acogerse a estas subvenciones son los de baloncesto, balonmano, deportes colectivos adaptados, fútbol, fútbol americano, fútbol sala, hockey, kayak polo, rugby y voleibol.



También podrán acogerse los deportistas individuales olímpicos y paralímpicos con participación por equipos, solamente en las modalidades y pruebas que sean olímpicas y paralímpicas: atletismo, bádminton, boxeo amateur olímpico, ciclismo, natación, equitación (concurso completo, doma clásica y salto ecuestre), deportes de montaña, esgrima, gimnasia (artística, rítmica y trampolín), golf, halterofilia, judo, lucha (grecorromana y libre olímpica), piragüismo (slalom y aguas tranquilas), remo, skateboarding, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro olímpico, triatlón y vela.



Igualmente, podrán solicitar las ayudas los deportistas individuales no olímpicos ni paralímpicos con participación por equipos: campo a través, karate, kiteboarding y salvamento y socorrismo.



Campeonato regional de natación de FECAM



Por otra parte, la viceconsejera de Cultura y Deportes se ha congratulado que la Federación de Deportes para Personas con discapacidad intelectual de Castilla–La Mancha (FECAM) vuelva a celebrar, el próximo fin de semana en Ciudad Real, el XX Campeonato Regional de Natación de Verano.



Para Muñoz este es un “evento deportivo con una larga trayectoria en nuestra comunidad autónoma y es todo un referente dentro del deporte inclusivo castellano–manchego”. Igualmente, ha aplaudido dicha intención de FECAM con esta competición, en la que participarán más de 150 deportistas de 17 clubes de la Comunidad Autónoma.



“Desde el Gobierno regional estamos comprometidos en la promoción y difusión del deporte inclusivo en nuestra comunidad autónoma, ya que a través de la práctica deportiva de personas con discapacidad es una herramienta fundamental para facilitar su integración social”, ha concluido.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando