El Gobierno regional destaca “la autenticidad y singularidad” de las Jornadas Medievales de Oropesa que se han presentado hoy en Madrid

El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, ha indicado que “hay muchas Jornadas y Mercados Medievales, pero las que se llevan realizando 22 años en Oropesa tiene el valor de lo auténtico, de lo único, con un patrimonio donde su castillo es lo principal, lo más visible, pero al que lo acompañan otros edificios y monumentos como La Compañía, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o el Palacio Nuevo y al que se une el entusiasmo de sus vecinos y vecinas que se vuelcan en estas Jornadas”.

Gómez Arroyo ha subrayado que “ese patrimonio no se puede deslocalizar y convierte Oropesa en un destino turístico de interior de primera magnitud que se mantiene pujante gracias a su Ayuntamiento y a sus vecinos y vecinas” y ha destacado el impulso que va a tener Oropesa a futuro, vaticinando que “dentro de poco no sólo vamos a presentar estas Jornadas en Madrid, sino que también deberíamos hacerlo en Portugal al disponer Oropesa de parada de AVE y de un tren electrificado en el corredor Madrid–Lisboa de acuerdo con el último estudio informativo del Ministerio de Transportes”.

Las XXII Jornadas Medievales de Oropesa se celebrarán los próximos días 21, 22 y 23 de abril. Se estima que tendrán de entre 30.000 y 40.000 personas y entre las novedades de este año, destacan un nuevo aparcamiento, además del servicio de autobús y un día más de mercado medieval, ya que se abrirá el viernes, 21 de abril, a las 17.00 horas.

Madrid, 28 de marzo de 2023.– El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, ha participado hoy en la Oficina de Promoción Turística de Castilla–La Mancha en Madrid en la presentación de las XXII Jornadas Medievales de Oropesa que se celebrarán los próximos días 21, 22 y 23 de abril en este municipio toledano. Una presentación en la que también han participado el alcalde de la localidad, Juan Antonio Morcillo y el teniente de alcalde, Rubén Zapardiel, acompañados de numerosos vecinos y vecinas que ataviados con ropajes de época han inundado de color la Gran Vía madrileña.



Durante su intervención, Gómez Arroyo ha destacado el valor de unas Jornadas Medievales que durante 22 años se celebran en la localidad gracias a la implicación de sus vecinos y vecinas y que “sin duda, son de las más auténticas e importantes de España por su singularidad” y ha añadido que “hay muchas Jornadas y Mercados Medievales, pero las de Oropesa tiene el valor de lo auténtico, de lo único; con un patrimonio donde su castillo es lo principal, lo más visible, pero al que lo acompañan otros edificios y monumentos como La Compañía, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o el Palacio Nuevo y al que se une el entusiasmo de sus vecinos y vecinas que se vuelcan en estas Jornadas”.



“Ese patrimonio no se puede deslocalizar y convierte Oropesa en un destino turístico de interior de primera magnitud que se mantiene pujante gracias a su ayuntamiento y a sus vecinos y vecinas” ha asegurado Gómez Arroyo que ha destacado el impulso que va a tener Oropesa a futuro, vaticinando que “dentro de poco no sólo vamos a presentar estas Jornadas en Madrid, sino que también deberíamos hacerlo en Portugal al disponer Oropesa de parada de AVE y de un tren electrificado en el corredor Madrid–Lisboa de acuerdo con el último estudio informativo del Ministerio de Transportes”.



Gómez Arroyo ha recordado que estas Jornadas Medievales fueron declaradas de Interés Turístico Regional en el año 2014 y atraen anualmente en el mes de abril a entre 30.000 y 40.000 visitantes. “Por ello, desde el Gobierno regional invitamos a conocer las numerosas actuaciones diarias que se programan en estos días y a disfrutar de unos espectáculos y representaciones de calidad en un magnifico escenario monumental como es la villa de Oropesa, en las que participan unos 400 colaboradores voluntarios y 150 animadores y actores”.



Las Jornadas Medievales consisten en toda una serie de actividades lúdicas que se celebran con motivo de la conmemoración del otorgamiento a la villa, por parte de Alfonso XI, del privilegio de celebrar un mercado durante el mes de abril. Y es en abril cuando, durante tres días, las calles se llenan de puestos, actuaciones, pasacalles, competiciones, exhibiciones, talleres, torneos a caballo, música… Malabaristas, acróbatas, duendes y bufones se mezclan con los visitantes y vecinos, prácticamente todos vestidos de acuerdo a la época.



De entre todos, el evento más concurrido es el 'rescate de la Princesa’, que realizan voluntarios y voluntarias del pueblo. Con el castillo de Oropesas como epicentro, las actividades se reparten por diversas localizaciones: la plaza del Navarro, Palenque, la capilla de San Bernardo, los jardines del Virrey, la plaza de la iglesia, el Paseo Bajo o los jardines del Parador.



Un día más de mercado y un nuevo aparcamiento



Entre las novedades de este año, los responsables municipales han indicado que se cuenta con un aparcamiento nuevo, además del servicio de autobús y un día más de mercado medieval al abrirse este el viernes, 21 de abril, a las 17.00 horas.



Entre las actividades programadas habrá exposiciones de cámara de tortura y armas antiguas; talleres de oficios antiguos; parque infantil con atracciones y juegos; campamento de arqueros, campamento vikingo y campamento de caballeros y de costumbres medievales.



No faltarán actuaciones de música medieval y oriental, humor, acróbatas, espectáculos aéreos, bufones, cuentacuentos, leyendas, abanderados, espectáculos nocturnos, y hechiceros y brujas. Además, habrá representaciones de torneos de caballeros, tiro con arco, quema del castillo y fin de fiesta del fuego y, por supuesto, la tradicional representación del rescate de la princesa por los vecinos del municipio.



Para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del evento, Morcillo y Zapardiel han indicado que “se movilizan agrupaciones de Protección Civil de la provincia de Toledo y también del sur de Ávila”.



El primer edil oropesano ha agradecido a todos los voluntarios y voluntarias de la localidad que participan en el 'Rescate de la princesa?, así como a las asociaciones y vecinas y vecinos su implicación en la organización de esta Feria, ya que “sin ella no sería posible transmitir la ilusión por celebrar y mejorar cada año esta fiesta que nos hermana, nos une y se ha convertido en una de nuestras señas de identidad”.



Morcillo ha reiterado la invitación a todo el mundo para que se acerquen a Oropesa y disfruten de estas Jornadas y de los lugares donde se desarrollan, como el castillo, alrededores amurallados, y las distintas iglesias y monumentos nos dan la ventaja de contar con un magnífico escenario para disfrutar de este evento, que es de los mejores de España”.



Plan de Sostenibilidad Turística de la Campana de Oropesa, un revulsivo para la comarca



Por otra parte y al término de su intervención, el delegado de la Junta en Talavera ha hecho hincapié en que “en los próximos años, el turismo va a tener también un revulsivo y una revolución importante en Oropesa y en la comarca de la Campana con el Plan de Sostenibilidad Turística” y ha añadido que “supondrá una inversión de más de 2,5 millones de euros por parte del Gobierno de España y del Gobierno de Castilla–La Mancha, junto con la Diputación Provincial de Toledo para poner en marcha diversas acciones que van a suponer una nueva fuente de creación de puestos de trabajo y creación de riqueza en esta comarca de Talavera”.



Este Plan de Sostenibilidad Turística en destino, que está impulsado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y se financia con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que gestiona el Gobierno de Castilla–La Mancha, va a beneficiar a 23 municipios de la comarca de la Campana de Oropesa.



Gómez Arroyo se ha mostrado convencido de que la puesta en marcha de este Plan va a ser un revulsivo turístico de primer orden para una comarca que “quizá es más desconocida para los visitantes de nuestra provincia, pero que cuenta con unos excelentes recursos turísticos y es una de las mejores conservadas con más del 60 por ciento de su superficie incluida en la Red Natura 2000, con un rico patrimonio cultural, monumental, artesano, gastronómico y natural”.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando