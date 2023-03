El Gobierno regional cumple el compromiso de poner en marcha 20 nuevos recursos especializados en Atención Temprana

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha destacado que se cumple “el compromiso que el presidente se propuso en 2015 de abrir 20 nuevos centros de Atención Temprana por toda la región”, con el objetivo de “llegar a todos los rincones y que todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan, puedan tener cerca este servicio donde se hace acompañamiento a las familias cuando nace un hijo con dificultades de aprendizaje o con alguna discapacidad”.



Este nuevo servicio, que ya está funcionando desde Torrejón del Rey para atender a familias de diez municipios del entorno, supone el quinto recurso de Atención Temprana en la provincia de Guadalajara, donde ya se ofrece este servicio especializado desde Molina de Aragón y Sigüenza, y en la zona del Corredor del Henares, desde Cabanillas del Campo y Azuqueca de Henares.



Torrejón del Rey (Guadalajara), 3 de marzo de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha inaugurado hoy el Centro de Atención Temprana de la localidad guadalajareña de Torrejón del Rey, cumpliendo así “el compromiso que se propuso en 2015 de abrir 20 nuevos centros de Atención Temprana por toda la región, con el objetivo de llegar a todos los rincones y que todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan, puedan tener cerca este servicio donde se hace acompañamiento a las familias cuando nace un hijo con dificultades de aprendizaje o con alguna discapacidad”.



Así se ha manifestado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en el acto de inauguración de este nuevo recurso social de Torrejón del Rey, que no se han querido perder cerca de un centenar de vecinos y vecinas del municipio y en el que también han acompañado al presidente regional la alcaldesa de la localidad, Isabel García Arranz; el presidente de las Cortes de Castilla–La Mancha, Pablo Bellido; el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega; el delegado de la Junta en la provincia, Eusebio Robles; el director general de Discapacidad, Javier Pérez; y la delegada provincial de Bienestar Social, Inmaculada Tello.



La consejera ha afirmado que este compromiso cumplido no se queda solo ahí, ya que, en pocos días se pondrá también en marcha un nuevo servicio de Atención Temprana en el Hospital de Albacete, que sumará el número 21 de los nuevos recursos incorporados a una red que terminará la presente legislatura con un total de 65 servicios de Atención Temprana en toda la región.



El nuevo servicio, que ya está funcionando desde Torrejón del Rey, está preparado para 30 plazas y actualmente atiende a 22 familias de los diez municipios que engloba este servicio, que son, además de Torrejón del Rey –localidad a la que pertenecen cinco familias atendidas–, El Casar, El Coto, Galápagos, Mesones, Quer, Uceda, Usanos, Valdeaveruelo y Valdenuño Fernández.





Crecimiento de la Atención Temprana en Guadalajara



El de Torrejón del Rey supone, por tanto, el quinto recurso de Atención Temprana en la provincia de Guadalajara donde ya se ofrece este servicio especializado desde Molina de Aragón y Sigüenza, y en la zona del Corredor del Henares, desde Cabanillas del Campo y Azuqueca de Henares para atender a más de 360 niños y niñas de todo el territorio provincial.



Una atención que, como ha explicado la consejera, se realiza sobre todo “en los entornos naturales de los niños, trabajando de la mano de las familias y con una ampliación hasta los seis años en casi de que fuera necesario, como contempla la ley que aprobamos el 9 de febrero en las Cortes”.



La titular de Bienestar Social ha explicado que es la entidad Nanna la que gestiona este servicio, con una financiación de 85.000 euros, como ya hace con los otros cuatro de la provincia.



García Torijano ha agradecido la labor que realiza esta asociación y su equipo de profesionales compuesto por especialistas en apoyo familiar, desarrollo cognitivo, neuromotriz y en habilidades del lenguaje y la comunicación, que comenzaron con este servicio en la provincia en el año 2007 en el centro de Azuqueca de Henares. Por entonces, atendían a 56 familias con poco más de 96.000 euros, mientras que ahora esa financiación que reciben de la Consejería de Bienestar Social supera los 700.000 euros para atender a más de 360 familias.



Grandes proyectos impulsados por la Junta de Comunidades en Torrejón del Rey



Por último, la consejera del Gobierno regional ha puesto en valor los grandes proyectos que la Junta de Comunidades ha impulsado en este municipio, como los dos colegios con los que cuenta Torrejón del Rey y el Instituto de Secundaria de reciente creación “gracias al que los alumnos y alumnas de esta localidad ya no se tienen que desplazar a El Casar”; el avance en Sanidad, con el consultorio local y el refuerzo de un administrativo; y la importante inversión de casi tres millones de euros para las obras de canalización de agua en la urbanización de ‘Las Castillas’.



También se ha referido al Plan Corresponsables, que atiende a 17 familias de Torrejón del Rey con 48.000 euros de financiación de la Consejería de Igualdad, y ha subrayado la amplia cobertura en recursos y servicios sociales “que queremos seguir incrementando”. Por eso, ha anunciado la concesión de una ayuda de 164.000 euros para la construcción en el municipio de un centro de mayores “donde queremos que haya mucha actividad de envejecimiento activo para las personas mayores de Torrejón, lo que para nosotros es muy importante potenciar en entornos rurales como es éste”, ha manifestado García Torijano.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando