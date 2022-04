El Gobierno regional cubre toda la demanda de las modalidades de Bachillerato del municipio de Yuncos

El responsable provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, ha indicado que, según el informe realizado por el servicio de Inspección Educativa, el Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria (IESO) 'El Melgar? de Yuncos no cuenta actualmente con el número suficiente de alumnos y alumnas en 4º de la ESO para implantar el Bachillerato en este centro el próximo curso , ya que la estimación es que no más de 35 estudiantes solicitarán plaza de 1 º de Bachillerato, lo que imposibilita poder organizar grupos de las diferentes modalidades de Bachillerato (Tecnológico, Humanidades y General).

Asimismo, José Gutiérrez ha explicado que “sería imposible montar estos tres grupos de Bachillerato en este IESO y más cuando se cubre toda la demanda de la localidad suficientemente en el IES 'La Cañuela? de Yuncos” y ha añadido que “hay oferta suficiente y oferta de calidad, ya que en el IES 'La Cañuela? se puede garantizar una mejor elección de las que las asignaturas optativas”.

Toledo, 26 de abril de 2022.– El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, ha asegurado que “la Consejería de Educación, Cultura y Deportes cubre toda la demanda de plazas de Bachillerato del municipio de Yuncos” y ha añadido que “actualmente en el municipio hay oferta de plazas de Bachillerato suficientes y además una oferta de calidad”.



Gutiérrez, que ha hecho esta afirmación en relación a las quejas realizadas por la presidenta del AMPA del IESO 'El Melgar? relativas a que no se oferta Bachillerato en este instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria, ha explicado que “el informe que ha realizado la Inspección Educativa establece que el IESO 'El Melgar? no cuenta actualmente con el número suficiente de alumnos y alumnas en 4º de la ESO para implantar Bachillerato en el próximo curso.



Así, en el informe se señala que la estimación de alumnado del IESO 'El Melgar? que solicitará plaza en 1º de Bachillerato el próximo curso será de “no más de 35 alumnos”, del total de 71 que cursan este año 4º de la ESO, ya que hay alumnos que optan por otras enseñanzas como la FP. Según señala el informe, este número de alumnos imposibilita el poder organizar grupos de las diferentes modalidades de Bachillerato (Tecnológico, Humanidades y General). “Y más aún, cuando se cubre toda la demanda de plazas de Bachillerato de la localidad desde el IES 'La Cañuela? de este mismo municipio”, ha puntualizado Gutiérrez.



“Hay oferta suficiente y oferta de calidad, ya que en el IES 'La Cañuela? se puede garantizar una mejor elección de las que las asignaturas optativas”, ha aseverado el delegado provincial de Educación.



El responsable provincial de Educación ha explicado que “el IESO 'El Melgar? no es un caso único, pues igual sucede con otros Institutos de Educación Secundaria Obligatoria en los que, debido también al número de alumnos, tampoco se puede ofertar y montar el Bachillerato y tienen que ir a otros institutos y no siempre en su mismo municipio, como sí ocurre en Yuncos,”.



Finalmente, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes ha añadido que “es posible que más adelante, quizá para el curso 2023–2024, pudiese montarse el Bachillerato porque habrá ya un número mayor de alumnado, unos 120 alumnos en 4º de la ESO”.







