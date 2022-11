El Gobierno regional califica los vinos de la DO “Almansa” de “excelencia” y muestra su apoyo bajo la marca “Campo y Alma” y en el desarrollo de su nueva Ruta del Vino

El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos ha señalado que esta DO “Almansa” ha dado un salto en su posicionamiento en toda España y ha informado que sus viñedos se extienden por 7.200 hectáreas en los términos municipales de Almansa, Alpera, Bonete, Corral Rubio, Higueruela, Hoya Gonzalo, Pétrola, y Chinchilla de Montearagón, con 12 bodegas adscritas a esta figura de protección y aglutinando a 760 viticultores.



Por su parte, el delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Sáez ha informado que estos vinos de la DO “Almansa”, han logrado un 75 por ciento de exportación, con una producción de 7,5 millones de botellas, siendo su variedad “única y especial”, la “Garnacha Tintorera”.



Finalmente, la directora general de Alimentación, Elena Escobar ha inaugurado la jornada formativa de la DO “Almansa”, señalando que esta DO está haciendo las cosas muy bien, al apostar por la calidad y por lo autóctono, clave de su éxito”. Además, ha recordado la importancia de la promoción a través de “Campo y Alma” con 9 Denominaciones de Origen de Vino, y de la aprobación de la Ley de la Viña y el Vino.

Albacete, 28 de noviembre de 2022.– El Gobierno regional ha calificado los vinos de la Denominación de Origen (DO) "Almansa", de “excelencia” y ha felicitado a este Consejo Regulador por lograr oficializar su Ruta del Vino junto al resto de las Administraciones Públicas, empresas de restauración, agencias de viajes, empresas de turismo y el Grupo de Acción Local “Monte Ibérico–Corredor del Almansa, “dando un salto en su posicionamiento en toda España”



El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos así lo ha señalado, en la presentación de las Jornadas de la DO “Almansa”, “Disfrutando Momento Inolvidables”, que se ha celebrado en la Casa Perona, recordando que esta Denominación de Origen, “es de carácter provincial”, contará ahora con una ayuda del Ejecutivo castellano–manchego de 12.000 euros anuales para su órgano gestor de la Ruta del Vino.



Durante su intervención, Ruiz Santos ha apuntado que esta DO extiende su viticultura por 7.200 hectáreas por los términos municipales de Almansa, Alpera, Bonete, Corral Rubio, Higueruela, Hoya Gonzalo, Pétrola, y Chinchilla de Montearagón, con 12 bodegas adscritas a esta figura de protección y aglutinando a 760 viticultores.



Ruiz Santos que ha estado acompañado del presidente de la Diputación provincial de Albacete, Santiago Cabañero; el delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Sáez; y el presidente de la DO “Almansa”, Adolfo Cano, ha subrayado que aunque las variedades tintas autorizadas son Garnacha Tintorera, Monastrell, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Syrah, Merlot, Garnacha Tinta, Petit Verdot y Pinot Noir, y las blancas; Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdejo y Moscatel de Grado Menudo, la variedad protagonista y única es su Garnacha Tintorera.



Finalmente, Ruiz Santos ha valorado “la nueva autoestima que tiene la cultura del vino de Castilla–La Mancha” y ha resaltado que nuestra Comunidad Autónoma “tiene los mejores vinos de España y el mayor viñedo del país”, poniendo como ejemplo de calidad, los vinos de esta DO “Almansa”.



Por su parte, el delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Sáez ha reconocido el avance y el trabajo del Consejo Regulador de esta DO “Almansa”, informando que estos vinos han logrado “un 75 por ciento de exportación, con una producción de 7,5 millones de botellas”, –unos datos que según Ramón Sáez–, “sitúa a estos vinos en una posición privilegiada en el contexto actual”.



Sáez ha valorado el apoyo del Gobierno regional a la DO “Almansa” a través de la campaña “Campo y Alma”, para que cualquier consumidor “sepa que detrás de esta marca están productos de calidad de la Comunidad Autónoma”.



Jornadas “Disfrutando Momentos Inolvidables”



La directora general de Alimentación, Elena Escobar ha inaugurado la jornada formativa de la DO “Almansa” junto al presidente de este Consejo Regulador, Adolfo Cano, ha señalado que esta DO “está haciendo las cosas muy bien, a pesar de ser pequeña, que ha apostado por la calidad y por lo autóctono, clave de su éxito”.



La directora general de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha recordado la importancia del sector vitivinícola de Castilla–La Mancha, aportando casi el 5 por ciento del PIB de la Comunidad Autónoma, y ha reconocido la labor de esta DO por su promoción, tanto interna en la región, como en el resto de las Comunidades Autónomas.



Escobar ha recordado que en la región hay 9 Denominaciones de Origen de Vino, con una futura que será “Campo de Calatrava”, además de la Indicación Geográfica Protegida “Tierra de Castilla”, animando al consumo del vino “responsable”, siendo una pieza indiscutible de la Dieta Mediterránea, y remarcando la importancia de la aprobación de la Ley del Viña y el Vino.



La jornada ha contado además, con una mesa redonda sobre “el origen del vino de la DO Almansa” y un showcooking en la Casa Perona, además de un showroom en el Casino Primitivo y la Gala anual de reconocimiento de esta DO, para los vinos seleccionados de 2023 y nombrando el embajador de la DO “Almansa”.









Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando