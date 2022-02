El Gobierno regional apuesta por la educación como el gran motor para impulsar la igualdad y superar la brecha en las carreras STEAM

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha afirmado esta mañana en Puertollano que “ese gran motor de cambio que es la educación, también lo tiene que ser para conseguir la igualdad”.

La consejera ha denunciado la invisibilidad de las mujeres en los libros de texto, donde no llegan a ser ni el 10 por ciento de las referencias, por eso ha ensalzado la organización de iniciativas como la ‘Semana de la Mujer en la Ciencia’ del IES ‘Dámaso Alonso’ de Puertollano que contribuye a dar visibilidad a las mujeres científicas y demuestra “a nuestras niñas que ellas son perfectamente capaces”.



Puertollano (Ciudad Real), 18 de febrero de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha apuesta por la educación para que continúe siendo el gran motor de cambio, también en el ámbito de la igualdad, que ha sido en las últimas décadas gracias a la apuesta del Gobierno regional, a la comunidad educativa en su conjunto y a la Universidad de Castilla–La Mancha.



Así lo ha manifestado, en Puertollano, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, donde ha clausurado la ‘Semana de la Mujer en la Ciencia’, organizada por el IES ‘Dámaso Alonso’, destacando que “ese gran motor de cambio que es la educación también lo tiene que ser para conseguir la igualdad. La igualdad efectiva entre mujeres y hombres no la vamos a conseguir en tanto en cuanto no haya un salto cualitativo en el cambio de mentalidad y en cómo percibimos el mundo y la vida en el conjunto de la sociedad. Y eso pasa por la educación desde la más tierna infancia y, de manera muy importante, durante la adolescencia, cuando se producen las grandes transformaciones y chicos y chicas están en ese proceso de maduración”.



En ese sentido, la consejera ha lamentado que los últimos estudios relacionados con la brecha de género en formación STEAM detectan que, en lugar de ir creciendo la incorporación de mujeres a las profesiones tecnológicas, “no tanto científicas, ya que las mujeres son mayoría en el ámbito de la salud, la biomedicina o la química, en los últimos años ha habido una reducción sustancial de la incorporación de las mujeres a carreras como la ingeniería o la informática”.



“Esta situación la tenemos que parar y revertir porque, en la revolución actual informática no tiene sentido que se pierda el talento del 50 por ciento de la población, que está igualmente dotada que el otro 50 por ciento para desarrollar estas profesiones”, ha dicho Blanca Fernández.



Invisibilidad de las mujeres en todos los ámbitos del saber



Por esta razón, la responsable regional de Igualdad ha subrayado el valor de iniciativas como la del IES ‘Dámaso Alonso’ de Puertollano ya que “lo que no se conoce no se puede elegir y lo que no se ve no existe, y durante siglos no se nos ha visto a las mujeres casi en ningún ámbito, no solo en el de la ciencia”.



Un ejemplo de esta invisibilidad es que las mujeres son menos del 10 por ciento de las referencias históricas, científicas o tecnológicas que aparecen en los libros de texto en los diferentes niveles, y este porcentaje baja cuanto más se retrocede en el tiempo ya que apenas existían referencias de mujeres más allá de Marie Curie o Isabel la Católica. “Así así nos hemos educado, así nos hemos criado y eso deja huella. Eso nos ha calado a todas y sigue calando en las niñas”, ha subrayado Blanca Fernández.



Por todo ello, la consejera ha abogado porque el país haga un “ejercicio de profundidad” que tenga como objetivo aumentar no solo el porcentaje de referencias en libros de texto, sino que “de manera natural, se cuente lo que, a pesar de las barreras históricas, ha sucedido. Así no será necesario hacer acciones extraordinarias, que hoy son imprescindibles, porque lo lógico sería que se viese que las mujeres siempre hemos estado ahí”.



Blanca Fernández ha recordado que los obstáculos que han ido teniendo las mujeres a lo largo de la historia, como el acceso a la universidad setecientos años después de su creación, se han ido superando, y se ha mostrado convencida de que en el reto de la incorporación de las mujeres a los diferentes ámbitos del mundo y de la vida, “a pesar del negacionismo, lo vamos a vencer”.



En conclusión, ha dicho la consejera, hay que contar a chicas y chicos que, a pesar de los obstáculos, las mujeres fueron relevantes en el mundo de la ciencia, la tecnología, la astronomía, o los descubrimientos, no como un ejercicio de melancolía sino “porque queremos demostrar a nuestras niñas que ellas son perfectamente capaces, igual que nuestros niños, y que nuestras jóvenes son perfectamente capaces, igual que nuestros jóvenes”.



‘El espíritu del Dámaso’



La consejera ha puesto en valor al IES ‘Dámaso Alonso’ por la organización de esta ‘Semana de la Mujer en la Ciencia’ en línea con el trabajo que se viene realizando desde hace décadas en materia de igualdad, de protección a la diversidad, de convivencia y de valores democráticos.



Para finalizar, Blanca Fernández ha agradecido a toda la función pública, funcionarios y funcionarias y maestros y maestras, su dedicación y entrega, destacado que “éste es el ejemplo de que hay muchas cosas en el mundo educativo, muchos proyectos, muchas iniciativas y actividades, que nadie se las pide al personal docente, que no tienen la obligación de hacer y por su compromiso con la educación, las hacen. Por eso quiero poner en valor esa fortaleza de la función pública y del sistema de educación público de Castilla–La Mancha y de nuestro país”.



Como parte de las actividades de clausura, Blanca Fernández ha mantenido un encuentro con estudiantes y ha visitado la exposición ‘Mujeres científicas’ del Instituto de la Mujer, acompañada por el alcalde de Puertollano, Adolfo Muñiz; la delegada provincial de Igualdad, Manoli Nieto–Márquez; el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Caro; la directora del IES ‘Dámaso Alonso’, Pilar Coello Alarcón; y la responsable de Coeducación del instituto, María Luisa Gallardo.







