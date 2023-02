El Gobierno regional afirma que los retos de la radio son la veracidad y la pluralidad y valora su contribución al entendimiento de la sociedad

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha afirmado que “el auténtico reto que tenéis como medio de comunicación es la pluralidad, la veracidad y el intento de que nos entendamos entre naciones, entre personas, entre partidos políticos” y ha destacado que una de las principales contribuciones de la radio a la sociedad es proporcionar una reflexión sosegada, “sin ruidos, sin estridencias, sin gritos, y eso es ejemplarizante”.



Blanca Fernández ha puesto en valor la inmediatez de la radio, la posibilidad que brinda de escuchar mientras se hacen otras cosas y ha destacado la credibilidad de un medio de comunicación que en España tiene 31 millones de oyentes que en algún momento escuchan la radio y más de 20 millones que lo hacen de manera habitual.



Toledo, 23 de febrero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha destacado esta mañana que uno de los retos de la radio en general y de las radios públicas en particular es dar cabida a todas las voces y opiniones al tiempo que ha destacado su contribución al entendimiento entre la sociedad al poder generar un debate más sosegado.



Así lo ha manifestado esta mañana la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en la inauguración del II Foro de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) dedicado a 'El presente de la radio', en el que ha afirmado que “el auténtico reto que tenéis como medio de comunicación es la pluralidad, la veracidad y el intento de que nos entendamos entre naciones, entre personas, entre partidos políticos”. Y ha añadido que precisamente, una de sus principales contribuciones a la sociedad es proporcionar una reflexión más sosegada, “sin ruidos, sin estridencias, sin gritos, y eso es ejemplarizante”.



En este foro, la consejera ha agradecido a FORTA, y en particular a su presidenta y directora general Ente Público Radiotelevisión de Castilla–La Mancha, Carmen Amores, la invitación para estar en estas jornadas en las que se va a debatir sobre los retos de presente y futuro de la radio en general y en particular de las radios públicas que, como servicio público, “tienen que informar con veracidad, al mismo tiempo que es ineludible opinar, pero hacerlo con pluralidad; ese es el equilibrio que tienen que buscar los medios públicos, la radio pública”.



“Todo el mundo cabe en esta casa, todas las opciones políticas, todas las ideologías, todos los posicionamientos de los asuntos que son relevantes para Castilla–La Mancha y también para España y esa labor la hace muy bien la radio, la tele, el ente público y a ello nos debemos”, ha continuado la consejera en relación al papel de la radio y la televisión de Castilla–La Mancha.



Un medio con mucha credibilidad



La portavoz regional también ha puesto en valor tanto la inmediatez como la posibilidad que brinda la radio de escuchar mientras se hacen otras cosas, “es ese medio de comunicación inmediato y compatible con tu vida”, y ha subrayado su capacidad para trasladarnos a la realidad de otros lugares, como la guerra de Ucrania, “lo que hace que estemos más conectados como humanidad y con los valores”.



Blanca Fernández también ha valorado la credibilidad de un medio que en España tiene 31 millones de oyentes que en algún momento escuchan la radio y más de 20 millones que lo hacen de manera habitual, y por tanto su capacidad para influir en la opinión pública.



En ese sentido, la portavoz del Gobierno ha roto una lanza a favor del trabajo que hacen la inmensa mayoría de emisoras de radio de España y ha asegurado que “trabajan para el entendimiento, el diálogo, la comprensión del mundo y de la vida desde diferentes prismas; esto es así, no existe una verdad absoluta, tampoco existe una información absoluta y puramente veraz, existe la información lo más veraz posible y la opinión lo más plural posible”.



Contribuir a un pensamiento crítico



Finalizando su intervención, Blanca Fernández ha puesto en valor la capacidad de adaptación de las radios, que han conseguido que internet no sea un adversario sino un aliado, y ha señalado el papel que deben jugar en algunos retos de la sociedad actual, como la formación de un pensamiento crítico y plural, en particular entre las personas más jóvenes, que muchas veces se informan solo a través de redes sociales en las que, debido al uso de algoritmos en función de los gustos de cada persona, solo llega una parte de la realidad.



Esta segmentación, ha razonado la consejera, que puede ser interesante para la adaptación a los gustos de las generaciones más jóvenes, tiene como contrapartida no tener acceso a toda la información “y esto puede ser un motivo de preocupación porque las personas necesitamos escuchar diferentes opiniones y puntos de vista para formar nuestra opinión y tener un pensamiento crítico que hay que intentar alcanzar”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando