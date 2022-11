El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha destacado que “hoy es como si fuera la segunda piedra del centro de salud de Tomelloso”.



Fernández Sanz ha subrayado que “Tomelloso tendrá su centro como se merecen las tomelloseras y tomelloseros y nosotros estaremos contentos de inaugurarlo”, algo que se realizará, ha dicho, “lo más pronto posible”.



Tomelloso (Ciudad Real), 15 de noviembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha reanuda las obras del nuevo centro de salud de Tomelloso, tras un complicado proceso burocrático. Así lo ha afirmado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en los terrenos de la propia obra, donde ha estado acompañado por la alcaldesa de la localidad, Inmaculada Jiménez.



El responsable de las políticas sanitarias de Castilla–La Mancha ha explicado que “hoy recuperamos los terrenos de la obra. Nos hemos encontrado con la burocracia y los problemas de la Ley de Contratación y con una empresa que se nos ha puesto enfrente”, lamentando que “por las buenas no se ha podido llegar a un acuerdo para que abandonase la obra”.



Fernández Sanz ha señalado que el solar donde se ubicará el nuevo centro sanitario, “es un terreno que hemos tenido que recuperar y, para eso, agradezco el papel de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno, así como el trabajo de los funcionarios de la Secretaría General del Servicio de Salud regional (SESCAM). Nunca pensamos en llegar a esta situación, pedimos mayor celeridad a la obra y la empresa decidió paralizar las obras”, ha explicado.



El consejero ha añadido que “hemos realizado dos recursos que recurrió la constructora y el juzgado nos ha dado la razón a nosotros las dos veces y hemos recurrido a la Subdelegación de Gobierno para poder recuperar la obra. Ahora entra la nueva empresa que la continuará”.



De tal manera que, a juicio de Fernández Sanz, “hoy es como si fuera la segunda piedra del centro de salud de Tomelloso”, resaltando que “ésta es la primera vez que me pasa y espero que no haya más veces, porque han sido meses de muchos disgustos, polémicas y discusión. Ahora confiamos mucho en la nueva empresa y en que se reanude con rapidez la obra”. Para finalizar, el consejero querido remarcar que “Tomelloso tendrá su centro como se merecen los tomelloseros y tomelloseras y nosotros estaremos contentos de inaugurarlo”, algo que se realizará, ha dicho, “lo más pronto posible”.



Cronografía de la obra



El consejero de Sanidad ha realizado un rápido recorrido por la cronología de una obra cuyo proyecto arrancaba el 23 de marzo de 2021, con la firma de la resolución de adjudicación de los trabajos de construcción del nuevo Centro de Salud ‘Tomelloso 1’ con la empresa Proyecon Galicia S.A, por un importe superior a los 4,3 millones de euros. Un mes más tarde, el 21 de abril de 2021, se firmaba el contrato administrativo y las obras se iniciaban con fecha el 13 de mayo de ese mismo año mediante la firma del acta de replanteo.



Prácticamente un año más tarde, en abril de 2022, el Área de Infraestructuras del SESCAM emite un informe acerca del retraso en el cumplimiento del programa de trabajo de las obras e inactividad total en las mismas. Tras este informe, en el mes de mayo se procedía a la incoación de un expediente de imposición de penalidades por demora por causas imputables al contratista.



En el mes de julio de 2022 se procede a la suspensión temporal total de las obras con el objetivo de defender el interés público y preservar la obra ejecutada. Al mismo tiempo, se decide iniciar el procedimiento de resolución del contrato con el objetivo de dar continuidad a las obras a la mayor brevedad a fin de evitar el deterioro de lo ya ejecutado y promover la finalización y puesta en servicio de este nuevo centro sanitario en Tomelloso.



Un mes más tarde, el 17 de agosto, se dicta resolución de inicio del procedimiento de resolución del contrato, en el que se requiere a la empresa que reanude las obras en el plazo de cinco días o de lo contrario abandone las mismas antes del 15 de septiembre. Agotado el plazo, el día 23 del mismo mes, se emitía una resolución en la que se declaraba la emergencia de las obras de finalización de la estructura y protección de envolvente.



Tras dos requerimientos, y dado que la empresa no abandonaba el solar pese a las comunicaciones, se dicta con fecha 4 de noviembre una resolución por la que, en aplicación de la Ley de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha, se recupera la posesión indebidamente perdida de la obra.



La empresa ha recurrido en dos ocasiones al juzgado de lo contencioso administrativo pidiendo la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo por el SESCAM y la suspensión del procedimiento. En ambos casos las peticiones han sido desestimadas.





