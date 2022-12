El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha una campaña para animar a la población a seguir participando en el Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal

Desde este mes de noviembre se ha empezado a incluir el kit y las instrucciones para la realización del test dentro del sobre que se envía a aquellas personas que son invitadas de forma sucesiva, que han participado anteriormente y conocen su dinámica.



Desde la extensión del programa a toda la Comunidad Autónoma se han realizado casi 24.000 colonoscopias de cribado, que han permitido detectar 3.927 adenomas de alto riesgo y 1.097 con cánceres invasivos.



Toledo, 2 de diciembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha animado hoy a los ciudadanos y ciudadanas de la región a seguir participando en el Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal, la segunda neoplasia más frecuente en hombres después del cáncer de próstata y también la segunda en mujeres tras el cáncer de mama.



La directora gerente del SESCAM, Regina Leal, acompañada por el director general de Asistencia Sanitaria, José Antonio Ballesteros, ha presentado las novedades que se han introducido recientemente en el funcionamiento de este programa de cribado, así como la nueva campaña de difusión y promoción del mismo que arranca hoy.



Leal ha recordado que el programa está destinado a detectar este tipo de cáncer en sus etapas iniciales en las que tiene un mejor pronóstico, un tratamiento mucho menos agresivo y una supervivencia superior al 90 por ciento.



Se trata de un programa dirigido a hombres y mujeres de entre 50 y 69 años, que se realiza a través de un test de sangre oculta en heces. Una prueba sencilla e indolora, que es el primer paso del proceso para detectar un tumor en sus etapas iniciales o las lesiones premalignas que lo originan.



La captación de la población diana se hace a través de una carta que se envía al domicilio, en la que se explica el programa y el beneficio que representa participar en él. En esa carta, se invita a la población a acudir a su centro de salud o consultorio local para recoger el kit, que incluye el test. Si el test es positivo, se aconseja la realización de una colonoscopia.



Tal y como ha explicado Leal, la novedad que se ha introducido está precisamente en la carta y en su contenido. Y es que, hasta ahora, tanto los pacientes que eran invitados por primera vez para participar en el programa, como a los que se contactaba de forma sucesiva, recibían la carta en su domicilio y, si querían participar en el cribado, debían pedir cita con su enfermera y desplazarse a su centro sanitario a recoger el kit para hacerse el test de sangre oculta en heces.



Con el fin de seguir mejorando la participación de los ciudadanos y ciudadanas en este programa de cribado ‘que puede salvar vidas’, desde este mes de noviembre se ha empezado a incluir el kit y las instrucciones para la realización del test dentro del sobre que se envía a aquellas personas que son invitadas de forma sucesiva, que ya han participado anteriormente y conocen su dinámica. Ya han sido remitidas 383 cartas que contienen el kit en su interior.



“Una vez que se realizan la prueba, la pueden entregar en su centro de salud o consultorio sin necesidad de solicitar ninguna consulta adicional”, ha señalado Leal, quien ha añadido que “nuestro objetivo es facilitar al máximo la realización de la prueba, eliminando cualquier barrera que pueda existir para ello”.



Desde la extensión del programa a toda la Comunidad Autónoma, en julio de 2016, han sido invitados a participar por primera vez 599.117 personas y 473.370 de forma sucesiva. En la mayoría de las gerencias ya van por la tercera ronda de cribado.



El porcentaje de participación tras la primera invitación ha sido del 35,78 por ciento. El número de test de sangre oculta en heces válidos tras primera invitación ha sido 209.300, con un porcentaje de positividad del 7,27 por ciento.



Por otra parte, la cobertura en invitación sucesiva actualmente es del 70 por ciento y el porcentaje de participación del 35,63. El número de test de sangre oculta en heces válidos tras invitación sucesiva ha sido de 164.487, con un porcentaje de positividad del 6,77 por ciento.



Casi 24.000 colonoscopias de cribado



Desde el inicio del programa, el número total de colonoscopias de cribado realizadas asciende a 23.982, tanto primeras como sucesivas. Tal y como ha explicado Leal, todas las colonoscopias son realizadas en centros sanitarios públicos, con sus recursos y profesionales.



En esas casi 24.000 colonoscopias realizadas, el número de personas a las que se ha detectado algún tipo de adenoma es 14.810. Y lo más importante, han sido 3.927 las personas a las que se ha detectado adenomas de alto riesgo y 1.097 con cáncer invasivo.



“De no haberles diagnosticado por esta vía, según la evidencia internacional, casi la mitad no vivirían a los cinco años”, ha reiterado Leal, quien ha insistido en que, de no haber sido captadas y estudiadas en un tiempo razonable, sus vidas habrían cambiado de manera ostensiblemente.



Leal ha señalado que el Gobierno de Castilla–La Mancha va a seguir insistiendo para mejorar el índice de participación de la población y para ello desde hoy, y durante los próximos 15 días, se va a desplegar una campaña de publicidad en prensa escrita, radio, televisión, medios digitales, redes sociales.



“Queremos que los castellanomanchegos y castellanomanchegas se sigan sumando a este programa de detección precoz, que constituye la mejor arma para hacer frente al cáncer”, ha indicado Leal, quien ha apuntado que la intención de la campaña es “quitar el miedo a los ciudadanos, dejar de lado la primera impresión que tenemos cuando se habla de cáncer; hablar de prevención y de una prueba que pueden hacer en su espacio más cercano, su casa, de manera sencilla y que no duele”.



Para el desarrollo de la campaña se ha apostado por una gráfica, ilustración y lenguaje amable, familiar, claro y conciso “porque, a pesar de que estamos hablando de algo tan serio como el cáncer, queremos provocar una sonrisa y animar a la gente a que se hagan la prueba, a que participen”.





