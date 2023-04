El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha la primera Unidad de Nutrición Personalizada para bebés prematuros de la región

La siguiente en comenzar a funcionar será la del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, que arrancará a finales de este mes de abril y, posteriormente, a lo largo del mes de mayo, la del Hospital General Universitario de Ciudad Real.



Toledo, 18 de abril de 2023.– El área de Neonatología del Hospital Universitario de Toledo ha puesto en funcionamiento la primera Unidad de Nutrición Personalizada para bebés de Castilla–La Mancha con una inversión en torno a los 300.000 euros financiados con cargo a los fondos FEDER, tal y como ha informado hoy la consejera de Igualdad y Portavoz, Blanca Fernández.



“La función de esta unidad es trabajar como un banco de leche de autoabastecimiento y ser responsable del procesamiento, almacenamiento y distribución de la leche materna donada altruistamente por las madres para bebés que la puedan precisar”, tal como ha explicado la consejera y portavoz.



La primera unidad de estas características en Castilla–La Mancha que se ha puesto en marcha en el Hospital Universitario de Toledo ha recibido casi 50 litros de leche en sus primeras semanas de funcionamiento.



La siguiente en comenzar a funcionar será la del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, que arrancará a finales de este mes de abril y, posteriormente, a lo largo del mes de mayo, lo hará la del Hospital General Universitario de Ciudad Real.



Las tres unidades están integradas en las áreas neonatales, lo que permite un contacto estrecho con las madres donantes. En ellas se recibirá, procesará, analizará y almacenará la leche materna donada para su posterior distribución entre las y los posibles candidatos a la misma.



Blanca Fernández ha subrayado que esta apuesta por la leche materna responde a los múltiples beneficios que proporciona a recién nacidos y nacidas, como protección frente a multitud de enfermedades e infecciones; favorecimiento del correcto desarrollo del sistema inmune y el sistema nervioso central y mejora de la tolerancia a la alimentación una vez que se incorpora a la dieta alimentación distinta a la leche. “En resumen, tres unidades que son muy bienvenidas por padres y madres de bebés prematuros y prematuras cuya salud es delicada muchas veces y la leche materna puede contribuir a que evolucionen favorablemente más rápido y mejor”, en palabras de la portavoz del Gobierno.



En una segunda fase de desarrollo de este proyecto, el Servicio de Salud de Castilla–La Mancha prevé la creación de centros satélites en otros centros hospitalarios, a los que se suministrará la leche materna donada pasteurizada desde las unidades de Nutrición Personalizada. En estos centros se realizará igualmente la captación de donantes siguiendo las mismas indicaciones y transmitiendo información relativa a la extracción, conservación y transporte de la leche donada.



Personas beneficiarias



El o la bebé receptora será cualquier recién nacido que ingrese en las unidades de Neonatología y cumpla las indicaciones de prescripción de leche materna donada pasteurizada (recién nacido prematuro, crecimiento retardado intrauterino, encefalopatía hipóxico–isquémica, cirugía abdominal, etcétera) mientras sus madres no dispongan de suficiente leche o si por alguna razón médica o social no pueden proporcionársela.



Trazabilidad garantizada



Para su puesta en marcha, el Servicio de Salud de Castilla–La Mancha ha dotado a los tres centros hospitalarios de diferente equipamiento para el tratamiento y conservación de la leche (pasteurizadoras, refrigeradores/congeladores, cabina de flujo laminar, analizadores nutricionales de la leche pasteurizada y calentadores de biberones) de manera que queda garantizada la trazabilidad en todo el proceso.



Además, ha sido necesario un proceso de formación en el funcionamiento de este tipo de unidades para lo que se ha contado con la colaboración del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, por el que ya han pasado las y los profesionales de Neonatología y personal de enfermería de los hospitales de Toledo y Albacete, mientras que los de Ciudad Real lo están realizando actualmente.



Funcionamiento



Para el funcionamiento de estas unidades es fundamental contar con madres donantes de recién nacidos en el hospital o ingresados en la unidad de Neonatología, que son entrevistadas por los profesionales de la unidad para comprobar que no hay contraindicaciones en su inclusión.



Una vez donada la leche se clasifica bien por el tipo –calostro, leche que se produce tras el parto hasta los cinco días de vida; transición, hasta los veintiún días de vida; y lecha madura– como por la edad gestacional –menor de 28 semanas, 28–32 semanas, 32–37 semanas y mayor de 37 semanas–.



Todo el proceso queda reflejado en el programa informático Gala, que gestiona todos los bancos de Leche de España, para garantizar la trazabilidad y la seguridad. Ofrece información referente a la madre donante, tipo de leche, edad gestacional, control de calidad de la leche materna y receptor.



Toda la leche procesada en la Unidad de Nutrición Personalizada está sometida a controles microbiológicos y nutricionales que garantizan su seguridad y adecuación, según necesidades de cada bebé. Se almacena en los equipos de refrigeración y congelador de la unidad, con un código de colores que permite identificar visualmente su localización y estado de procesamiento de cada lote de leche.



Indicar por último que, para garantizar la conservación de la leche donada, diariamente se realiza un registro y control de las temperaturas de la nevera y del congelador. La unidad cuenta también con un segundo congelador de contingencia en caso de fallo de temperatura de los equipos de refrigeración.







