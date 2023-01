El Gobierno de Castilla-La Mancha pone los recursos y servicios de la Junta al servicio de la familia de la joven presuntamente asesinada en Piedrabuena

La consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, ha advertido que acabar con la violencia de género “es tarea del conjunto de la sociedad y, en primer lugar, de las administraciones. Ninguna se puede poner de perfil a ningún nivel” y ha abogado por “la unidad” porque es más que evidente que las cifras “son terribles, más de 1.200 mujeres asesinadas desde que hay estadísticas”.



Blanca Fernández ha manifestado con rotundidad que es una obligación de toda la sociedad lanzar un mensaje de confianza a las víctimas y ha advertido que los discursos que niegan la violencia de género sólo consiguen hacer más fuertes a los maltratadores, “cuando el objetivo es el contrario”.

Piedrabuena (Ciudad Real), 12 de enero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha puesto a disposición de la familia de la joven presuntamente asesinada en Piedrabuena el pasado domingo todos sus medios y recursos para ayudarle en un momento tan complicado como el que están viviendo. “Todos nuestros medios, todo a su disposición, y aunque sabemos que nada ya es suficiente porque el drama que han vivido no se puede resarcir de ninguna manera, cuentan con todos los recursos y con todos los servicios a nuestro alcance”.



Así lo ha manifestado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha asistido esta tarde en Piedrabuena a la concentración convocada por el Ayuntamiento contra la violencia machista y en la que se ha guardado un minuto de silencio. Un acto que ha contado con la presencia de cientos de vecinas y vecinos de la localidad, encabezados por su alcalde, José Luis Cabezas, así como de representantes institucionales entre los que han estado el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, el delegado del Gobierno en Castilla–La Mancha, Francisco Tirerraseca, la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, la delegada de Igualdad, Manoli Nieto–Márquez, el delegado de Educación, José Caro, la subdelegada del Gobierno, María José Herreros y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



Tras estas primeras palabras, la consejera ha manifestado que el Gobierno regional se personará como acusación popular, “lo vamos a hacer, entendemos que estamos en nuestra obligación”.



La violencia machista interpela al conjunto de la sociedad



Blanca Fernández, así como el resto de representantes institucionales, ha advertido que acabar con la violencia de género “es tarea del conjunto de la sociedad y en primer lugar de las administraciones. Ninguna se puede poner de perfil a ningún nivel y ha abogado por “la unidad” porque es más que evidente que las cifras “son terribles, más de 1.200 mujeres asesinadas desde que hay estadísticas”, unos datos “terribles que nos tienen que hacer reflexionar, aunque no son sólo datos”.



Blanca Fernández ha criticado el movimiento reaccionario que en estos momentos está cuestionando desde los recursos que se ponen para luchar contra la violencia machista, hasta las víctimas y las denuncias, y ha hecho un llamamiento “al sentido común, a la empatía, a la cabeza y al corazón, para pedir por favor que no neguemos algo que es evidente: que la violencia de género existe, igual que existen otro tipo de violencias. De cada una hay que hacer el diagnóstico correcto y de la violencia de género por supuesto, porque no hay ninguna otra violencia que haya dejado más de 1.200 víctimas en 18 años. Por tanto, nos interpela al conjunto de la sociedad, a todos los responsables políticos y a todos los partidos políticos”.



Debilitar a los maltratadores



Además, la consejera ha manifestado con rotundidad que es una obligación común lanzar un mensaje de confianza a las víctimas y ha advertido que los discursos que niegan la violencia de género y que califican como ‘chiringuitos feministas’ los recursos que se destinan a la protección de las mujeres, sus hijos e hijas, no solo calan profundamente en una parte de la sociedad sino que hace que sean más fuertes los maltratadores, cuando lo que se debe hacer es todo lo contrario, “tenemos que conseguir debilitar a los maltratadores entre toda la sociedad”, en palabras de la consejera.



Blanca Fernández se ha mostrado convencida de que la labor que se está haciendo en el ámbito educativo “va a dar resultado”, y ha abogado por redoblar esfuerzos “para que nuestros niños y niñas tengan meridianamente claro que son absolutamente iguales, y que nadie por tener más fuerza o por tener más poder o por considerarse superior tiene derecho a violentar a nadie”.



Por último, la consejera ha dado las gracias al pueblo de Piedrabuena “que se ha volcado en este apoyo a la familia de Belén” y en el homenaje que se le ha rendido esta tarde.





