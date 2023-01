El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsará con 50 Best Restaurants cinco nuevas rutas para promocionar internacionalmente la gastronomía regional

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado la puesta en marcha de estas cinco nuevas rutas gastronómicas en las cinco provincias de la región de la mano de una de la lista más prestigiosas del mundo gastronómico a nivel mundial, con la presencia de chefs internacionales y de críticos y periodistas especializados bajo el marchamo de Raíz Culinaria y que incidirá en la Capitalidad Gastronómica de Cuenca 2023.



Patricia Franco ha valorado la importante acción de inversión público–privada en el impulso turístico en la provincia de Cuenca, con inversiones como Toroverde o los 9,8 millones de euros que está movilizando el Gobierno regional en recursos turísticos a través de fondos europeos.



Cuenca, 13 de enero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha va a impulsar cinco nuevas rutas turísticas gastronómicas de la mano con la prestigiosa lista internacional 50 Best Restaurants para dar a conocer y promocionar en todo el mundo la cocina de Raíz Culinaria y dentro de la oferta regional la Capitalidad Gastronómica Nacional de Cuenca en 2023. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la firma, por parte del presidente regional, Emiliano García–Page, del convenio para apoyar la Capitalidad Gastronómica de Cuenca, donde ha valorado además el trabajo conjunto de la iniciativa público–privada para dinamizar y ampliar la oferta turística en la ciudad y en la provincia.



El presidente regional ha firmado el convenio de colaboración con el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, por el que el Ejecutivo autonómico va a aportar casi 200.000 euros para apoyar la programación de actividades en la ciudad con motivo de su Capitalidad Gastronómica Nacional, un título que recogerá Cuenca el próximo 18 de enero, en el marco de FITUR, de manos de la anterior capital, Sanlúcar de Barrameda. La firma de este convenio, ha reconocido la consejera, “es uno de los días tan bonitos que esperan a Cuenca a lo largo de este año” y ha agradecido el compromiso tanto de las administraciones públicas en su conjunto como del sector privado, para que este año Cuenca se haya alzado con el preciado galardón.



La designación, ha dicho la consejera, va a contribuir a relanzar más si cabe una ciudad “que es sinónimo de turismo de excelencia, con una capacidad de diversificación turística que no tienen otros destinos, porque es una ciudad Patrimonio de la Humanidad que tiene también una gran oferta cultural, natural, religiosa y gastronómica, que va a quedar de manifiesto con la Capitalidad nacional a lo largo de este año”, reforzada también por su potencial congresual, deportivo e idiomático.



La Capitalidad Gastronómica Nacional de Cuenca a lo largo de 2023 va a tener, además, un marcado protagonismo en la promoción turística de la región por parte del Gobierno regional, con acciones y planes que pueden suponer aceleradores importantes para dar promoción internacional a la designación. “A partir de primavera, vamos a poner en marcha cinco nuevas rutas gastronómicas en la región de la mano de la prestigiosa lista 50 Best Restaurants, que designa los mejores restaurantes del mundo, para promocionar la cocina regional bajo la marca Raíz Culinaria”, ha anunciado Patricia Franco, que ha avanzado que en estas rutas “participarán chefs internacionales y tendrán presencia críticos y periodistas especializados, para promocionar la cocina regional en todo el mundo”. Además, también ha valorado el empuje derivado del Plan de Enogastronomía del Gobierno regional, que contará con una inversión que roza los 3,5 millones de euros.



En ese impulso nacional e internacional de la oferta turística, Cuenca está recibiendo, ha señalado la consejera, un importante impulso inversor, tanto para la capital como para la provincia, “que cuenta con la colaboración público–privada, que es como se consiguen los mejores resultados”. En este punto, Patricia Franco ha recordado la inversión que está proyectando Toroverde en Cuenca para la construcción de un ecoparque de turismo activo. Así como el Plan de Sostenibilidad Turística aprobado para la capital, dotado con 1,8 millones de euros de inversión por parte del Gobierno regional y la Secretaría de Estado de Turismo, junto con el Ayuntamiento.



“Además, tenemos el Plan de Sostenibilidad del Valle de Cabriel, junto con la Diputación, que va a movilizar otros 3,9 millones de euros de inversión, que se suman a los proyectos que estamos desarrollando a través de Expresiones de Interés en la provincia, en localidades como Uña, Huete o Belmonte”, ha señalado Patricia Franco, que ha valorado que, en la actualidad, “hemos movilizado 9,8 millones de euros en inversiones en recursos turísticos en la provincia de Cuenca, un esfuerzo muy importante que está dando y confiamos en que siga dando muy buenos resultados”.



En la firma del convenio, además de por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, el presidente regional ha estado acompañado por el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro; el alcalde de Cuenca, Darío Dolz; y el presidente de la patronal de hostelería y turismo de la provincia de Cuenca, José Manuel Abascal.











