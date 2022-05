El Gobierno de Castilla-La Mancha implantará el próximo curso seis ciclos FP y dos cursos de especialización nuevos en la provincia de Albacete

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha explicado que el Gobierno de Emiliano García–Page invierte en la región en torno a 60 millones de euros en FP para más de 42.000 alumnos y alumnas. Esto supone que hay más de 1.000 iniciativas entre ciclos de grado formativos, presenciales y no presenciales, cursos de especialización y Formación Profesional Dual que han ido creciendo en los últimos años.



Fernández también ha resaltado el compromiso del Gobierno regional con Almansa, que se traduce en la materialización de proyectos como el conservatorio o un incremento presupuestario de más del 50 por ciento en la Gerencia de Atención Integrada, al pasar de 44 millones de euros en 2014 a más de 65 millones de euros en la actualidad.

Almansa (Albacete), 19 mayo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha implantará el próximo curso seis ciclos de Formación Profesional, uno de ellos en Almansa, y dos cursos de especialización nuevos en la provincia de Albacete. Esta ampliación de la oferta educativa de FP hará posible que en el próximo curso 2022–2023 la provincia de Albacete cuente con un total de 179 ciclos formativos y 9.200 plazas.



Así lo ha anunciado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en la visita que ha realizado esta mañana en Almansa a un curso de Formación Profesional Dual de peluquería impartido por la Escuela de Formación Llorens Esteve.



En concreto, el nuevo ciclo de Grado Medio de Formación Profesional que se implantará en Almansa se dirigirá a alumnado que quiera cursar especialización en Sistemas Microinformáticos y Redes, un ámbito de alta empleabilidad, muy demandado, con una gran especialización y cualificación y en un campo “que sirve para la modernización de muchísimas empresas. Por tanto, entendemos que va a tener un alto nivel de empleabilidad”, ha afirmado la consejera.



Fernández ha explicado que el Gobierno de Castilla–La Mancha siempre ha tenido claro que hay que apostar por la FP para el empleo, tanto desde el ámbito educativo como desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo porque son dos tipos de Formación Profesional que no solo se complementan, sino que impulsan la empleabilidad de las personas trabajadoras.



La portavoz del Gobierno ha recordado que el Gobierno de Emiliano García–Page invierte aproximadamente 60 millones de euros en FP para más de 42.000 alumnos y alumnas. Esto supone que en la región hay más de 1.000 iniciativas entre ciclos de grado formativos, presenciales y no presenciales, cursos de especialización y Formación Profesional Dual que han ido creciendo en los últimos años.



En ese sentido, Blanca Fernández ha resaltado que prácticamente el 80 por ciento del alumnado que cursa Formación Profesional Dual en Castilla–La Mancha se queda trabajando en la región “y, muchas veces, en la cercanía”. Por eso, tiene que seguir siendo nuestra apuesta la FP Dual, la FP para el empleo y los cursos de especialización”. De hecho, de su importancia dan cuenta datos como que la región cuenta en FP Dual, con 226 cursos en este momento, colaborando con 800 empresas y formando 3.500 alumnos y alumnas.



Formación, planes de empleo y apoyo a empresas para la reducción del desempleo



Blanca Fernández ha explicado que, junto a la formación, el Gobierno regional apuesta por seguir implementando planes de empleo y apoyar a las empresas. Estos tres pilares se han materializado en Almansa de la siguiente manera: de los 60 millones citados para formación, 1,8 millones han correspondido a este municipio para formar a 300 alumnos y alumnas; a través del Ayuntamiento, a lo largo de la legislatura se han puesto a disposición de la ciudadanía almanseña un total de 740 contratos en los que la Junta ha invertido cuatro millones de euros; y, en cuanto al apoyo empresarial, el Ejecutivo autonómico ha destinado 1,8 millones de euros para apoyar a 900 personas autónomas y pequeñas y medianas empresas de la localidad.



El trabajo realizado, teniendo en cuenta estos tres ejes estratégicos, ha hecho posible que no solo en Almansa, sino en Castilla–La Mancha haya “datos espectaculares de empleo” en estos momentos. Y es que, tal y como ha dicho la consejera, “si echamos la vista seis años atrás, teníamos 100.000 personas más en desempleo. En Almansa se superaba el 27 por ciento hace seis años, hoy es el 15 por ciento. Por tanto, habéis reducido del orden de once o doce puntos, igual que el resto de Castilla–La Mancha, y en concreto, 1.300 personas han encontrado un empleo en Almansa en estos últimos seis años”.



Estos datos, ha continuado la consejera, “tiene mucho que ver con la colaboración institucional, con la apuesta por la FP y la cualificación, con los planes de empleo que cumplen una función social y con el apoyo al tejido productivo sin el cual, todo esto sería imposible”.



Otras inversiones



También en clave local, la consejera ha destacado la materialización de proyectos como el conservatorio, una obra que ya es una realidad con una inversión de tres millones de euros por parte del Gobierno regional y el Ayuntamiento.



En el ámbito sanitario, Blanca Fernández ha destacado que el “compromiso inequívoco” con la sanidad pública lo demuestra el hecho de que, en la actualidad, se invierte más del 50 por ciento de lo que se venía invirtiendo en la Gerencia de Atención Integrada (GAI). Ello ha sido posible gracias a un incremento presupuestario que ha permitido pasar de los 44 millones de euros, que se invertían en 2014, a los más de 65 millones de euros que se invierten en la sanidad pública de esta GAI en la actualidad.



Además, a día de hoy, hay 835 personas trabajado en esta área sanitaria, más de 300 que en 2014; de éstas, 150 son refuerzos Covid, que han continuado porque siendo necesarios. Por lo que respecta a la tecnología sanitaria, Blanca Fernández ha recordado que el año pasado se instaló un nuevo TAC “y este mismo año vamos a instalar una resonancia magnética con una inversión de un millón de euros”, confiando en que los problemas de desabastecimiento que hay en la actualidad no afecten a este hospital.



En conjunto, el Gobierno de Emiliano García–Page ha invertido en la localidad en lo que va de legislatura 25 millones de euros, sin contar con el área de Sanidad. Si éste se sumase, serían más de 200 millones de euros. Por todo ello, ha concluido la consejera, “desde la colaboración institucional y desde el Gobierno sin sectarismos se pueden conseguir poro a poco mejorar la vida de la gente que es para lo que estamos en distintos niveles de la administración”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.