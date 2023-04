El Gobierno de Castilla-La Mancha emprende una estrategia integral de lucha contra la violencia sexual que sufren las mujeres

La consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, ha expresado la preocupación del Gobierno ante las crecientes conductas de violencia sexual por parte de menores, ante lo cual, ha presentado “una campaña muy pedagógica que no pretende herir la sensibilidad de nadie. Todo lo contrario, pretendemos llamar la atención sobre la importancia que tiene la educación de nuestros hijos e hijas”.

El Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales de Toledo se ubicará en la calle Duque de Lerma, 3. La obra se ha adjudicado por 416.000 euros y comenzará en breve. La previsión es que en un plazo de tres meses desde el inicio de la obra esté terminado con el objetivo de que a finales de 2023 o principios de 2024, los centros de atención integral a las víctimas de violencia sexual sean realidad.

Toledo, 3 de abril de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha emprendido una estrategia integral para luchar contra la violencia sexual que sufren mujeres y niñas y así lo ha avanzado hoy la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en la presentación del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual de Toledo, el quinto de los que se van a construir en la región, uno por provincia. “El objetivo es dar una respuesta asistencial, de manera integral, profesional y garantista”, tal y como ha recalcado la consejera.



La piedra angular sobre la que se sustentará esta estrategia son estos cinco centros que se coordinarán con recursos ya existentes como los centros de la mujer o los recursos de acogida y además se pondrán en marcha otras acciones como una campaña para atajar las conductas de violencia sexual por parte de menores.



Por lo que respecta a los centros de atención integral a víctimas de violencia sexual, la consejera ha explicado que prestarán atención jurídica, psicológica y social, ya que, en España, apenas el ocho por ciento de las agresiones sexuales se denuncian. Las mujeres, ha remarcado la consejera, “tienen miedo a no ser creídas, al procedimiento y también al agresor”, y en ese sentido, ha indicado que ha llegado el momento de dar la vuelta a esta situación y de que “sean los agresores quienes se tengan que esconder”.



En cuanto a su funcionamiento, los centros estarán preparados para que las profesionales se puedan desplazar; estarán coordinados con las Delegaciones Provinciales de Igualdad, los centros de la mujer y también con el CUR (Centro de Urgencias y Acogida) y el resto de recursos de acogida.



“La violencia sexual sigue estando muy invisibilizada, hay mucha más de la que pensamos y queremos convertirnos en referencia para esas mujeres que han sufrido una situación traumática y no saben dónde acudir. Por eso queremos que sean centros visibles y reconocibles” por todo el mundo, desde el sistema sanitario a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



En cuanto a su puesta en marcha, la intención del Gobierno regional es que en 2024 estén operativos en toda la región. Los cinco centros están financiados con cargo a los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con un presupuesto global de 6,5 millones



El Centro de Toledo



El Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales de Toledo se ubicará en la calle Duque de Lerma 3, antigua sede de la Delegación de Agricultura. La obra ya se ha adjudicado por 416.000 euros y comenzará en breve. La previsión es que en un plazo de tres meses desde el inicio de la obra esté terminado con el objetivo de que para finales de 2023 o principios de 2024, “los centros de atención integral a las víctimas de violencia sexual serán una realidad”.



Su extensión será de 400 metros cuadrados con una zona administrativa con despachos, oficinas y sala de reuniones, así como office y habitaciones para las profesionales porque el objetivo de atender 24 horas a nivel presencial, aunque en principio se cubrirán telefónicamente a través de la línea 900 100 114. Además, el centro contará con tres unidades habitacionales como alojamiento temporal en caso de necesidad para aquellas mujeres que lo puedan necesitar.



Junto con el de Toledo, los centros de Albacete y Guadalajara tendrán las mismas características, aunque hay dos singulares, ‘La casa de la igualdad de Cuenca’ que tendrá dos fases; la primera en la que se rehabilitará la planta baja por 600.000 euros para albergar el centro de atención integral a víctimas de violencia sexual y una segunda en la que se rehabilitará el resto del edificio para albergar la integridad de los recursos de la Consejería de Igualdad en Cuenca. “Un modelo de futuro”, tal y como ha explicado la consejera que en el futuro se exportará al resto de la región.



En cuanto al de Ciudad Real, se recupera el Palacete de la Cruz Roja, un edificio emblemático que se recuperará para que albergue el Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y que ahora “adquiere un carácter simbólico desde el punto de vista la justicia que hacemos con las víctimas de violencia sexual.



La necesidad de estos recursos



Castilla–La Mancha cuenta desde 2018 con el programa ‘Contigo’, un servicio gratuito de asistencia psicológica a mujeres mayores de 18 años, víctimas de agresiones sexuales fuera del ámbito de la pareja. En estos momentos, 116 mujeres están siendo atendidas a través de este programa, 25 de ellas en la provincia de Toledo, un número que previsiblemente irá creciendo.



La mayoría de mujeres atendidas con este programa tienen entre 18 y 30 años (57 por ciento) casi el 80 por ciento son mujeres españolas y en la mayoría de los casos el agresor era un familiar de la víctima (excluyendo a la pareja), seguido de un desconocido y de un amigo o vecino. En cuanto al de agresión más frecuente es la violación.



De las 161 mujeres atendidas en 2022, 94 de ellas habían sufrido agresiones sexuales recientemente y 60 habían interpuesto denuncia. Del total, 67 han sufrido agresiones sexuales en su infancia y diez de ellas han interpuesto denuncia. En conjunto, solo un 56 por ciento de las mujeres atendidas en este programa han presentado denuncia contra su agresor, un porcentaje mucho más alto que la media que está en el ocho por ciento de aquellas mujeres que no acceden a un recurso de estas características. Y precisamente, este porcentaje es el que ha puesto en evidencia la necesidad de poner atención jurídica procesal especializada y gratuita a disposición de estas mujeres, porque tal como ha indicado la consejera, Gobierno regional quiere que “que el cien por cien de las mujeres que acudan a nosotras denuncien o al menos se sientan seguras para poder denunciar”.



Blanca Fernández ha relatado la gravedad de los datos tanto a nivel mundial, europeo y en España, donde según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019, casi un 14 por ciento (cerca de tres millones) y solo un ocho por ciento denunciado.



Campaña para frenar y acabar con las agresiones sexuales



La consejera de Igualdad también ha mostrado “la preocupación del Gobierno regional” por las crecientes conductas de violencia sexuales por parte de menores, algo que ha achacado a que nos hemos desentendido de la educación sexual de niños y niñas y adolescentes.



Entre otros datos la consejera ha indicado que según la Memoria de la de 2021, en 2016 había 1.271 delitos sexuales cometidos por menores y en 2021 se contabilizaron 2.625, más del doble. Además, según la Agencia Española de Protección de Datos, la edad media de acceso a la pornografía es los 8 años y un estudio de Save the Children revela que siete de cada diez adolescentes consume de forma frecuente pornografía a partir de los 12 años; hasta el 51,2 por ciento de menores accede a contenidos pornográficos mediante el intercambio de fotos o vídeos por redes sociales y el 54,1 por ciento de los adolescentes, en su mayoría los chicos, cree que la pornografía da ideas para sus propias experiencias sexuales. Ante este problema, la consejera ha hecho una llamada de atención al conjunto de la sociedad y de las familias “no podemos dejar la educación sexual de nuestros hijos e hijas en manos de un móvil”, ha asegurado.



Por eso y dentro de las posibilidades, recursos y competencias, el Gobierno regional ha presentado una campaña que se pondrá en marcha en Castilla–La Mancha Media (CMM) en los próximos días, “una campaña muy pedagógica que no pretende herir la sensibilidad de nadie, todo lo contrario, pretendemos llamar la atención sobre la importancia que tiene la educación de nuestros hijos e hijas”.





