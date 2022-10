El Gobierno de Castilla-La Mancha destaca el carácter vertebrador del tejido asociativo femenino para los pueblos y ciudades de la región

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha rendido homenaje a las amas de casa que han sido “la columna vertebral del estado del bienestar a lo largo de siglos” y también a las mujeres que se han incorporado al mercado laboral y que “cargan sobre sus espaldas una doble mochila que provoca que muchas veces sus aspiraciones profesionales se vean truncadas”. Por todo ello, ha pedido una reflexión para revertir esta realidad y mejorarla para las generaciones actuales y futuras.

Blanca Fernández ha defendido la importancia de la subida de las pensiones conforme al IPC, algo muy importante para todos y todas las pensionistas y, en particular, “para las pensionistas en Castilla–La Mancha que cobran de media 850 euros, un 25 por ciento menos que los hombres”.



Guadalajara, 20 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha destacado la importancia del asociacionismo femenino para la región ya que “hablamos de un tejido vertebrador para muchos de nuestros pueblos y ciudades, en los que gracias a estas asociaciones es posible la vida cultural, mejorar la vida social y celebrar los festejos porque siempre están ahí para ayudar”. Así lo ha manifestado este mediodía la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en Guadalajara, donde ha asistido al Encuentro de Asociaciones de Mujeres de la Federación ‘Juana Quílez’ que ha congregado a más de 200 mujeres de 19 asociaciones de toda la provincia.



En este encuentro también han estado presentes la consejera de Bienestar Social, Bárbara García; el alcalde de la ciudad, Alberto Rojo; el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles; la delegada provincial de Igualdad, Elena Cañeque; la delegada provincial de Bienestar Social, Inmaculada Tello; el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega; y la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres ‘Juana Quílez’, Sonsoles Hernández de la Torre.



Con motivo de este encuentro, la consejera de Igualdad y portavoz ha querido rendir homenaje a las amas de casa “porque las amas de casa de este país han sido la columna vertebral del estado del bienestar a lo largo de siglos y si tuviéramos que pagarles el trabajo que hacen tendríamos que hablar de preparar 34.000 millones de euros todos los años”; una cantidad, que tal y como ha explicado la consejera, supone el 80 por ciento el PIB de Castilla–La Mancha, 130 millones de horas diarias de trabajo doméstico y 16 millones de personas a diario trabajando para sacar adelante estas tareas.



Blanca Fernández también ha recordado que, junto a las amas de casa, este trabajo lo sacan adelante las mujeres incorporadas al mundo laboral “que llevan, por tanto, una la doble mochila que aún no se comparte en igualdad y que provoca que muchas veces sus aspiraciones profesionales se vean truncadas”.



Ante esta situación, la consejera ha pedido una reflexión para ir revirtiendo esta realidad para las generaciones actuales y futuras con el fin de que “esa mochila que es la de los cuidados y del trabajo doméstico se comparta en igualdad para que las mujeres no acaben su vida laboral de una manera más precaria y eso les conlleve tener unas pensiones más bajas”.



Y es que, ha apuntado Blanca Fernández, según datos de 2020, la pensión media de un hombre fue de 1.137 euros en Castilla–La Mancha, mientras que la de una mujer ascendió a 850 euros, un 25 por ciento menos. Por eso, ante esta realidad, la consejera ha defendido la importancia de que se suban las pensiones conforme al IPC, tal y como ha dicho el Gobierno de España.



De esta forma, la consejera de Igualdad y portavoz ha incidido en que dicha subida “es muy importante para todos los pensionistas y para todas las pensionistas, pero es mucho más importante para las mujeres que son pensionistas y que en Castilla–La Mancha cobran de media 850 euros, muchas de ellas muy por debajo, con pensiones de viudedad y con pensiones mínimas”.



Blanca Fernández ha rechazado la reacción de algunos grupos políticos que han criticado esta subida y han afirmado que se estaban robando recursos a las generaciones más jóvenes. En este sentido, ha señalado que “yo creo que no es así, sino que con esa decisión se hace justicia a todos los pensionistas, pero indudablemente se mejora la posición de las mujeres que tienen pensiones más bajas, son más pobres en su vejez y no se lo merecen, ni se merecen que haya políticos que se olviden de las personas mayores”.







