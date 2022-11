El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa con su compromiso con la sanidad pública para prestar la mejor asistencia a la ciudadanía

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha destacado que “está en trámite en esta Cámara un presupuesto para el SESCAM de más de 3.554 millones de euros para seguir en lo importante, infraestructuras, equipamiento, tecnología, innovación y por supuesto, profesionales”.

Ha recordado también que la región, que tenía que aportar alrededor de 20 millones de euros al año para que los pacientes de la Comunidad Autónoma fueran atendidos en otros servicios de salud, “ha dado la vuelta a la situación y ahora se ingresan, porque atendemos en Castilla–La Mancha a pacientes de otras comunidades”.

Toledo, 24 de noviembre de 2022.– El Gobierno de Emiliano García–Page “cree en la sanidad pública y por eso continúa invirtiendo en ello para mejorar la asistencia sanitaria que se ofrece a los pacientes”. Así lo ha destacado el consejero de Sanidad, hoy en las Cortes regionales, donde ha realizado un balance de la evolución de la situación de la red hospitalaria pública del SESCAM en la región.



En este sentido, el responsable de Sanidad ha recordado que “para continuar impulsando la mejora continua de nuestro sistema sanitario público, está en trámite en esta Cámara un presupuesto para el SESCAM de más de 3.554 millones de euros para seguir en lo importante; infraestructuras, equipamiento, tecnología, innovación, y por supuesto, profesionales”.



Fernández Sanz ha recordado que, en la legislatura 2011–2015, “no se alcanzaban las 4.000 camas funcionantes en nuestros hospitales, mientras que desde el 2015 siempre hemos estado por encima de esa disponibilidad continua”.



Así, tras la pandemia por el Covid–19 “nuestros hospitales disponen de manera continua de 4.374 camas funcionantes, es como si en este periodo se hubiera abierto un nuevo hospital de cerca de 400 camas”, ha recalcado el responsable de las políticas sanitarias de Castilla–La Mancha.



Fernández Sanz también ha hecho hincapié en “el esfuerzo de los profesionales de nuestro sistema sanitario público, que se desviven por dar el mejor servicio a la población en millones de actos cotidianos y de nuestros directivos en las gerencias, profesionales del sistema sanitario público, conocedores de la región, de los centros, compañeros que toman las mejores decisiones con los recursos disponibles, abiertos a la participación y al diálogo en el seno de los centros para su mejora continua”.



El consejero se ha declarado “orgulloso” de haber incrementado exponencialmente la oferta de plazas de formación sanitaria especializada “y gustamos porque tenemos una muy buena cobertura. Además, el talento lo queremos retener y ofrecemos unos contratos verdaderamente estables”, ha recalcado.



Para ello, Fernández Sanz ha informado que en gastos de personal “nuestro sistema ha dado un salto significativo desde 2015 de más del 42 por ciento”.



Respecto a la asistencia sanitaria, se ha recuperado la situación pre Covid–19 en los indicadores de respuesta del sistema, “mejorando muchos de ellos hasta el punto más alto de la serie histórica desde que existe nuestro servicio regional de salud”, ha declarado el consejero.



A este respecto, Fernández Sanz ha manifestado, como ejemplo, que “en resonancias magnéticas estamos por encima de las 16.000 cuando hace siete años no se alcanzaban las 10.000. Los equipos se paraban por pura obsolescencia y no se podía trabajar con ellos en muchas sesiones programadas”.



En relación a los fondos de cohesión del Ministerio de Sanidad “hay que explicar que hasta hace dos años, Castilla–La Mancha tenía que aportar alrededor de 20 millones de euros al año a estos fondos para que los pacientes de nuestra Comunidad Autónoma fueran atendidos en otros servicios de salud”, a la vez que ha recordado que “actualmente se ha dado la vuelta a la situación y ahora los 20 millones de euros ya no se pagan, se ingresan porque atendemos en Castilla–La Mancha a pacientes de otras comunidades, es decir, hemos dado la vuelta a la situación”.



“Me siento orgulloso del avance sanitario de los últimos años en Castilla–La Mancha y continuamos trabajando por aumentar la cartera de servicios, por mejorar infraestructuras y tecnología sanitaria y por aumentar los recursos humanos. Todo ello conllevará una mejor salud de los ciudadanos de esta tierra”, ha zanjado el consejero de Sanidad.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando