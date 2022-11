El Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por incorporar el talento femenino en pie de igualdad al mundo empresarial

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha asegurado que el Gobierno de Castilla–La Mancha lo tiene claro y así lo demuestra el hecho de que lleva apostando por las políticas de igualdad prácticamente desde que existe la Comunidad Autónoma, lo que la ha convertido en una región pionera en igualdad. Al respecto, ha apostado por mantener este liderazgo “porque, aunque no seamos la tierra más rica de España, si tenemos que ser la más ambiciosa en materia de cohesión social y de igualdad entre mujeres y hombres porque así seremos un poco más justos como sociedad”.



Blanca Fernández ha manifestado con “orgullo”, que el presupuesto de 2023 ha multiplicado por tres veces y media el presupuesto de la Consejería de Economía en relación a cuando llegó Emiliano García–Page al Gobierno, de manera que “hoy son más de 500 millones de euros dedicados a la economía productiva regional, a la generación de empleo, a la modernización, a la digitalización o la internacionalización. También ha destacado que ocho de cada diez euros del presupuesto de esta Consejería son apoyos directos al tejido empresarial.



Albacete, 23 de noviembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha apostado por incorporar el talento de las mujeres al mundo empresarial y ha interpelado al conjunto del empresariado “a que incorpore ese talento femenino y confíe en las mujeres porque estamos igualmente preparadas, y no solo eso, sino que tenemos ambición y ganas de demostrar que aquí estamos”.



Así lo ha manifestado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que, junto al consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asistido a la XVII Edición de los Premios ‘Entre Nosotras’ que otorga la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia (AMEPAP).



La consejera de Igualdad y portavoz ha defendido la incorporación del talento femenino en pie de igualdad y además ha asegurado que cada día se está incorporando con más fuerza como así lo prueban los proyectos premiados por AMEPAP en muy diferentes sectores y con elementos muy diversos, “que nos hacen ser conscientes de que las mujeres hoy podemos ocupar un espacio en el ámbito empresarial que no solo se circunscriba a áreas tradicionales, ya hemos traspasado fronteras y ojalá no volvamos para atrás nunca”, ha dicho.



Por todo ello, la titular de Igualdad ha puesto en valor y ha subrayado el apoyo del Gobierno regional a AMEPAP y su presidenta, Toni Pastrana, una asociación “que hace una labor extraordinaria” y que cuenta con casi 400 socias en toda la provincia, lo cual es un ejemplo “muy interesante para el resto de las provincias de Castilla–La Mancha porque es evidente que todavía las empresarias en nuestra tierra y en el resto de España siguen siendo minoría”.



También ha felicitado a las siete empresarias galardonadas que han sido Vanessa Serrano, como premio a la Trayectoria Empresarial; Yolanda Muñoz, premio a la Emprendedora Novel; Inma Liñán, premio a la Emprendedora Castellano Manchega; Ana Isabel Romero; premio a la Empresa Agroalimentaria; Montse Tauste, premio Emprendedora en el Mundo Rural; Remedios Navarro, Premio a la Creación de Empleo y Sabrina Navarro, premio a la Comunicación Externa. También ha tenido una mención especial la comunicadora Esther Ruíz.



Apoyo del Gobierno regional al tejido productivo



Además, ha apuntado Blanca Fernández, ocho de cada diez euros del presupuesto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, son apoyos directos al tejido empresarial, “422 millones directamente en vena para que el tejido empresarial de Castilla–La Mancha sea cada vez más competitivo”.



De hecho, el Consejo de Gobierno ha aprobado esta misma semana la convocatoria de ayudas Adelante Inversión, dotada con 40 millones de euros y que se publicará en breve para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a las personas autónomas con el fin de que puedan acometer procesos de inversión y de modernización para mejorar la competitividad de sus empresas “porque desde el Gobierno tenemos meridianamente claro que el tejido empresarial es esencial para la riqueza de la región, porque sin riqueza no puede haber ni cohesión, ni igualdad, ni empleo”.



Junto a la consejera de Igualdad y portavoz y al consejero de Fomento, Nacho Hernando, han asistido a los premios ‘Entre nosotras’ el alcalde de Albacete, Emilio Sáez; el delegado del Gobierno en Castilla–La Mancha, Francisco Tierraseca: la delegada de Igualdad, Lola Serrano; el diputado provincial de Albacete, Miguel Zamora; el presidente de FEDA, Artemio Pérez, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla–La Mancha, Vicente Rouco.







