El Gobierno de Castilla-La Mancha aboga por visibilizar y reconocer a las amas de casa porque hablar de ellas “es hablar de trabajo”

Blanca Fernández ha recordado algunas de las políticas que en el ámbito del bienestar tiene en marcha el Gobierno de Emiliano García–Page, como un fortalecido sistema de la dependencia al que se destina cerca de 600 millones de euros para atender al año a 65.000 personas y el Plan Corresponsables que entre 2021 y 2022 ha estado dotado con 32 millones de euros.

Calzada de Calatrava (Ciudad Real), 10 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha destacado el inestimable trabajo que realizan las amas de casa porque “hablar de amas de casa es hablar de trabajo”. Con estas palabras lo ha manifestado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha rechazado la idea tradicional que se refiere a ellas como las mujeres que no trabajan, cuando es todo lo contrario. “Las amas de casa son las mujeres que no cobran por su trabajo, pero que no paran de trabajar todos los días, sin sábados, domingos, festivos ni vacaciones”, ha reivindicado.





Blanca Fernández ha asistido hoy en Calzada de Calatrava al Encuentro Provincial de Amas de Casa de Ciudad Real, que ha reunido a más de 550 mujeres de diferentes municipios de la provincia, y que también ha contado con el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero; la alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema García; la delegada de la Junta en la provincia, Carmen Teresa Olmedo; la delegada provincial de Igualdad, Manoli Nieto–Márquez; la presidenta delegación provincial de la Asociación de Amas de Casa, Rosalía Casado; y la presidenta local, María José de la Calle.





La consejera de Igualdad y portavoz ha apostado por visibilizar el trabajo de las amas de casa que “han sido y siguen siendo en buena medida la columna vertebral del estado del bienestar en nuestro país” y ha recordado que, en España, el trabajo de los cuidados no remunerado supone 34.000 millones de euros al año, lo que representa el 80 por ciento del PIB de Castilla–La Mancha.





Además, ese mismo trabajo suma 130 millones de horas diarias, una cifra que equivale a 16 millones de personas trabajando ocho horas al día sin percibir remuneración alguna. Que este trabajo salga adelante, ha explicado la consejera, hay que agradecérselo a “millones de mujeres que son amas de casa, que trabajan sin descanso, y también a millones de mujeres que trabajan fuera de casa y dentro”, aunque cada vez se incorporan más hombres al trabajo de los cuidados.





“En resumen, ha dicho la consejera, hoy es el día de las amas de casa y hay que reconocerles todo el trabajo, hay que hacer que sean visibles porque durante demasiado tiempo las amas de casa en nuestro país han sido invisibles. No solo su trabajo no estaba remunerado, sino que no estaba reconocido”, ha afirmado Blanca Fernández.





Castilla–La Mancha, la segunda región en políticas de dependencia





Otra reflexión que ha hecho la consejera al respecto es que las políticas no son inocuas y, en esa medida, no es lo mismo recortar que invertir para fortalecer el estado del bienestar y el sistema de la dependencia. Blanca Fernández ha recordado el fortalecimiento que ha experimentado el sistema de la dependencia en la región desde que gobierna Emiliano García–Page, ya que, a día de hoy, “se nos considera una de las dos mejores comunidades autónomas de nuestro país en esta materia; invertimos prácticamente 600 millones de euros al año, atendemos casi a 65.000 anualmente. Esto es dignidad y calidad de vida para las personas dependientes”.





Unas políticas que tienen otra derivada y es que quienes que se hacen cargo de esas personas dependientes son mujeres. Por ello, ha afirmado la consejera “en la medida en que el estado del bienestar se sustenta con políticas públicas y no solo con cargo a las espaldas de las mujeres hace que el mundo sea mucho más justo y que las mujeres puedan salir de su casa a trabajar, a tener ocio o vida propia, algo de lo que no hablamos, pero que también es muy necesario”.





Corresponsabilidad





Junto a estas directrices fundamentales, la consejera de Igualdad ha lanzado una reflexión para el conjunto de la sociedad y es que entre los 30 y los cuarenta años, después de la maternidad y también cuando madres y padres empiezan a envejecer, son las mujeres quienes se encargan de sus cuidados. Por ello, ha destacado la importancia de que los hombres, junto a las administraciones públicas, se corresponsabilicen de estos trabajos.





Con esta finalidad, el Gobierno de Castilla–La Mancha puso en marcha el año pasado el Plan Corresponsables, al que entre el año pasado y este ha destinado 32 millones de euros; la inversión en la provincia de Ciudad Real ha sido de 6,5 millones de euros. “Son cifras, cifras frías, pero que ayudan a que la vida sea más justa y que las espaldas de las mujeres estén más aliviadas”, ha destacado Blanca Fernández.





Felicitación a las asociaciones





La consejera ha tenido palabras de agradecimiento para la asociación local y la provincial por la organización de este encuentro y también para el Consistorio, encabezado por su alcaldesa, por el soporte que ha prestado para hacerlo posible. Finalmente, ha destacado que “la labor de la Asociación Provincial de Amas de Casa es esencial porque ayuda a que se visibilicen ellas, pero también a que establezcan lazos, actividades y una vida social y asociativa que es imprescindible para el buen funcionamiento social y de las instituciones”. Este Encuentro Provincial de Amas de Casa de Ciudad Real ha servido también de homenaje y reconocimiento para Bienvenida Pérez, impulsora de esta asociación.





