El Gobierno de Castilla-La Mancha aboga por una mayor profesionalización de los trabajadores sociales del ámbito sanitario

El director general de Recursos Humanos del Sescam, Íñigo Cortázar, ha considerado a estos profesionales como un “elemento clave” en la mejora de la salud de la ciudadanía de Castilla–La Mancha.

Toledo, 17 de noviembre de 2022.– El director general de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha, Íñigo Cortázar, ha manfiestado hoy la apuesta firme del Gobierno regional de impulsar todos los debates a favor de una mayor profesionalización y de un mayor reconocimiento del colectivo de trabajadores sociales del ámbito sanitario.



Íñigo Cortázar ha hecho estas manifestaciones durante la inauguración de las I Jornadas regionales Trabajo Social y Salud en Castilla–La Mancha, en las que ha estado acompañado del gerente de Atención Primaria de Toledo, Javier Rodríguez Alcalá, y de la trabajadora social del Centro de Salud de Santa Bárbara y una de las organizadoras de este evento, Elena González.



El director de Recursos Humanos ha indicado que “la apuesta es firme, porque es un colectivo que ha estado en el debate sobre si es sanitario o de servicios, no de indefinición porque las competencias están muy claras, pero sí de perfilamiento. Por eso, desde el Gobierno de Castilla–La Mancha estaremos impulsando todos los debates que vayan en pro de una mayor profesionalización y de un mayor reconocimiento profesional de este colectivo”.



Para Íñigo Cortázar, “estas jornadas formativas que hoy comienzan demuestran la inquietud intelectual, porque son las primeras que se hacen con vocación de integralidad, de globalidad, de considerar al trabajo social como una palanca para mejorar la salud de la ciudadanía de Castilla–La Mancha”.



En este sentido, ha asegurado que “estamos pasando de tratar la enfermedad, a tratar a la persona y vuestro colectivo es una muestra de ello, porque el paciente no es solo una persona sino todo su entorno con todas sus condiciones sociales, laborales y económicas en las que se desenvuelve”.



El director general de Recursos Humanos no ha dejado pasar la ocasión de felicitar a los trabajadores sociales “por vuestra labor durante la pandemia, porque fuistéis centro de actuaciones, políticas y de herramientas que ayudaron a la ciudadanía a pasar de la mejor manera posible esta situación pandémica”.



Trabajadores sociales sociosanitarios



Por su parte, Elena González ha explicado que las unidades de Trabajo Social en las zonas básicas de salud y gerencias asignadas facilitan los procesos de atención sociosanitaria a la población donde prestan sus servicios. Asimismo, ha considerado que es el cauce de participación en la toma de decisiones sobre las materias propias del trabajo social en Atención Primaria, con el fin de unificar y mejorar los procedimientos asistenciales y de coordinación con criterios de calidad.



El rol polifacético de los trabajadores sociales se ha ido transformando a lo largo de estos años con el fin de hacer frente a las nuevas necesidades de la población y, también, con la necesidad actual de redefinir el perfil profesional.



Los trabajadores sociales del ámbito sanitario en el primer nivel asistencial resultan claves para el abordaje de problemas de salud complejos, donde se asocian patologías crónicas y necesidades sociales, y enlazan a los pacientes con otros sistemas de protección, como son los servicios sociales y sociosanitarios, garantizando la continuidad asistencial y el abordaje de la cronicidad.



El aumento de la prevalencia de enfermedades asociadas a necesidades sociales contribuye al incremento de los costes de la asistencia sanitaria, por lo que los trabajadores sociales, en el contexto de trabajo multidisciplinar, abordan estos factores psicosociales aumentando la adherencia terapéutica y contribuyendo a la mejoría general del paciente.



Asimismo, colaboran en la identificación de los problemas de los pacientes y a fijar un plan de actuación, mejorando las habilidades y la propia gestión de su salud.



Los planes de atención individualizados, el uso de los servicios adecuados a cada fase de la enfermedad y el cuidado interdisciplinar son esenciales para que las personas puedan tener una actitud proactiva en su proceso de enfermedad y autocuidado, reduciendo así el gasto sanitario.



En este sentido, el papel de los trabajadores sociales en la Atención Primaria supone un rol principal en la atención directa que se realiza con los usuarios y pacientes a nivel individual y familiar, para un abordaje y orientación individualizada de los problemas sociales y no de personal de apoyo.



De esta manera, el trabajador social asume el rol de asesor y se le reconoce como el profesional conocedor de los recursos sociales, atendiendo a la demanda, realizando informes sociales y coordinando los recursos. Además, realiza un seguimiento con otros organismos, como colegios, ONG, menores, la valoración social en domicilio y consultam, a la vez, qué incorporar a la historia clínica el diagnóstico social para un abordaje integral.



I Jornadas regionales de Trabajo Social y Salud



Medio centenar de trabajadores sociales del ámbito sanitario de Castilla–La Mancha se han dado cita hoy en Toledo en estas primeras Jornadas regioanales de Trabajo Social y Salud, que servirán a los asistentes para que puedan participar y elaborar contenidos prácticos para su trabajo y poder desarrollar unas herramientas útiles para su día a día. Asimismo, en ellas se creará una mesa permanente de trabajo social con el fin de elaborar futuros planes y protocolos.



Las jornadas han comenzado con una mesa de debate en la que se aborda las dificultades y clarificación que puedan facilitar la actuación de los trabajadores sociales en su actividad diaria en los centros sanitarios.



Posteriormente, se hablará sobre las oportunidades de mejora en la atención sociosanitaria y la continuidad aistencial, además de la coordinación entre los profesionales de Atención Primaria y Hospitalaria. Ya al día siguiente, se abordará la salud pública y el trabajo social comunitario y su participación desde el sistema sanitario.







