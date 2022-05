La Gerencia de Villarrobledo imparte charlas para advertir a los jóvenes de los peligros que tiene para la salud el consumo de bebidas energéticas

Esta iniciativa se enmarca dentro del Proyecto de Escuelas Saludables del Gobierno de Castilla–La Mancha para promocionar una alimentación saludable, realizar ejercicio físico y tener una buena higiene personal.



Villarrobledo (Albacete), 26 de mayo de 2022.– Profesionales sanitarios de la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM), están impartiendo charlas en los centros educativos de esta localidad albaceteña con el objetivo de impulsar conductas saludables entre los jóvenes.



Esta iniciativa se enmarca dentro del Proyecto de Escuelas Saludables del Gobierno de Castilla–La Mancha, por el cual se trata de promocionar una alimentación saludable, realizar ejercicio físico y tener una buena higiene personal (tanto corporal, bucodental, postural y del sueño). Además, se difunden conocimientos sobre primeros auxilios y en prevención de accidentes (quemaduras, descargas eléctricas, intoxicaciones, traumatismos, ahogamiento etc).



La última de estas actividades formativas la ha dirigido Mar Navarro, dietista–nutricionista de la Unidad de Nutrición del Hospital General de Villarrobledo, para más de un centenar de alumnos del IES Octavio Cuartero.



Navarro ha alertado de los peligros que tiene para la salud el consumo de estos refrescos a los que se les ha añadido cafeína, azúcar, aditivos (conservantes, colorantes y acidulantes) y otras sustancias como taurina o guaraná con el objetivo de aumentar la vitalidad física o el rendimiento intelectual de los que las ingieren. Algunas de estas bebidas también incorporan minerales, como magnesio, potasio y vitaminas.



pesar de que las campañas de publicidad de estos productos van destinadas a jóvenes y deportistas, Mar Navarro aclara que “no son bebidas deportivas” y que “en ningún caso deben sustituir a la hidratación y recuperación de metabolitos de los medios convencionales como el agua o las bebidas isotónicas”.



La característica principal de las bebidas energéticas es su elevado contenido en cafeína, lo que hace que el Reglamento Europeo advierta desde el año 2011 que su consumo no es recomendable para niños, jóvenes, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.



“Un consumo elevado de cafeína puede provocar efectos fisiológicos no deseados como trastornos cardiovasculares o la alteración del sueño y, también, puede tener efectos psicológicos y alteración del comportamiento”, ha explicado Mar Navarro.



Además, estos productos pueden contribuir a exceder la ingesta diaria recomendada de azúcares simples (50 gramos al día según la OMS) y aumentar el riesgo de desarrollar obesidad, ya que una de 250 mililitros aporta entre 27,5 y 30 gramos de azúcar.



Por otro lado, la dietista–nutricionista de la Gerencia de Villarrobledo ha alertado durante estas charlas de los peligros que tiene combinar bebidas energéticas y alcohólicas: “Estudios recientes demuestran que el consumo de alcohol mezclado o en combinación con bebidas energéticas conduce a estados subjetivos alterados que, entre otros efectos, incluyen una disminución de la percepción de intoxicación etílica”.





