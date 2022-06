García-Page solicita a la UCLM una modificación de los “criterios de corrección” de la EvAU para adaptarlos “al sentido común”

El presidente autonómico ha avanzado que el Gobierno regional destinará “más de cinco millones” de euros a becas directas para “los chavales que no se pueden pagar, ni siquiera, la matrícula de la Formación Profesional, ni los estudios”.



Asimismo, Emiliano García–Page ha avanzado que el Hospital de Cuenca contará con Servicio de Radioterapia, lo cual convertirá a Castilla–La Mancha en “la primera región de España” que cuente con esta prestación en todas sus áreas hospitalarias.



Cuenca, 9 de junio de 2022.– El jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García–Page, ha solicitado “con fuerza” a la Universidad de Castilla–La Mancha (UCLM) que “se modifiquen los criterios de corrección” del examen de Matemáticas de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), “para que se adapte el esfuerzo” de los aspirantes “al sentido común que tiene que tener toda prueba”.



Así lo ha avanzado el mandatario regional, esta noche en Cuenca, en la clausura de la Asamblea General que la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE), organización multisectorial con más de tres décadas de trayectoria y presencia en todo el territorio nacional. “La realidad es que no sois el futuro, sois el presente, porque no tenéis que ser solo jóvenes, tenéis que ser empresarios”, ha señalado.



“Empatizo con miles y miles de chavales de la EvAU”, ha subrayado García–Page, quien se ha mostrado “muy molesto” por el hecho de que los estudiantes tengan “que padecer esa ponderación” que “también es aplicable a los examinadores”, ha considerado.



A este respecto y respetando “la autonomía docente de la Universidad”, ha agradecido “la sensibilidad del Rectorado, que ha respondido a esa petición” después de la preocupación que han manifestado diversos estamentos de la comunidad educativa en torno a esta prueba que, esta semana, afrontan cientos de alumnos y alumnas de la Comunidad Autónoma.



“Más de cinco millones” de euros para becar la Formación Profesional para el Empleo



En el Parador de Cuenca, y ante una amplia representación estatal y autonómica de CEAJE, Emiliano García–Page ha avanzado que el Gobierno regional destinará “más de cinco millones” de euros en ayudas directas para becar plazas de Formación Profesional para el Empleo, una herramienta diseñada para impulsar una formación que contribuya al desarrollo personal y profesional de las personas trabajadoras, tanto ocupadas como desempleadas.



“Acabamos de aprobar un macroproyecto para la Formación Profesional” en el que se incluye esa partida presupuestaria “para becar a los chavales que no se pueden pagar ni la matrícula de la Formación Profesional, ni los estudios”, ha remarcado.



Castilla–La Mancha tendrá Radioterapia en todas sus áreas hospitalarias



En otro orden de asuntos, Emiliano García–Page ha avanzado que las obras del nuevo Hospital de Cuenca se encuentran a un porcentaje del “77 u 80 por ciento de obra, a pesar de los materiales y de los precios”, ha matizado.



En este punto, el presidente autonómico ha resaltado que “ya se está adelantando la llegada de todo el montaje para que se pueda tener Radioterapia” en el área conquense, con lo que “vamos a ser la primera región de España en la que en todas las áreas hospitalarias se pueda dar Radioterapia”.



En esta clausura, el presidente de Castilla–La Mancha ha estado arropado por el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles Martínez; el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; y el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, además de por los responsables nacionales y autonómicos de CEAJE.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.