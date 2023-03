García-Page reivindica y defiende a quienes se dedican al mundo toro, que “tiene una dimensión pública que hay que amparar y proteger”

Castilla–La Mancha celebró el año pasado 1.200 festejos taurinos. Así lo ha indicado Emiliano García–Page, al tiempo que ha reconocido que, si en algún momento se prohibieran los festejos taurinos en la región, “la mitad de las fiestas locales de los municipios desparecerían".

Albacete, 29 de marzo de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha reivindicado hoy a quienes se dedican al mundo del toro, que “tiene una dimensión pública que hay que amparar y proteger”. El jefe del Ejecutivo regional hacía estas declaraciones en la presentación del libro ‘Toros. Castilla–La Mancha’ que ha apadrinado esta tarde en el Teatro Circo de Albacete, y en cuya puesta de largo le han acompañado representantes del entorno ganadero de la región, así como el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina; y la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez.



“Hoy, aquí, podrían estar ilustres como Alberti, García Lorca, Miguel Hernández y Joaquín Sabina”, ha dicho el mandatario castellanomanchego, negando cualquier ideología preconcebida al entorno taurino. “Este libro y este acto se plantean así para rendir tributo a la defensa de los toros en España y a la dedicación que la televisión autonómica les brinda”, ha subrayado.



En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional ha señalado que solo el año pasado se celebraron en esta Comunidad Autónoma más de 1.200 festejos taurinos y ha reconocido que si estos desaparecieran o fueran prohibidos, quedarían sin sentido la mitad de las fiestas populares de los pueblos de la región “y con ello los ingresos económicos consiguientes”.



Para el presidente de Castilla–La Mancha, defensor del arte del toreo “sin complejos”, el entorno del toro es importante por el factor económico, social y cultural que conlleva. De ahí, que haya aplaudido la calidad del libro presentado hoy, ya que en sus páginas refleja la importancia de la tauromaquia en la historia de España, en la pintura, la literatura, la música, la escultura o el cine.



“Independientemente de que me gusten, me planteo defender los toros porque es un hecho social mayoritario y parto de que la cultura no se define en las leyes, la decide la gente”, ha apuntado, reivindicando que, en este ámbito, “sea también la gente quien decida”.



Por ello, el presidente de Castilla–La Mancha ha señalado que desde la parte que le corresponde “lo vamos a proteger sin ofender a nadie, pero tomando partido. En esto no somos neutrales”, ha ratificado.







