García-Page invita a todo aquel empresario o empresaria “que no se sienta querido en otra región” a emprender en Castilla-La Mancha

El presidente regional ha felicitado al tejido empresarial de la región, y muy especialmente al albaceteño, por ser “muy permeable” y estar “muy predispuesto” a la innovación y a la inversión.

Albacete, 6 de marzo de 2023.– El presidente regional, Emiliano García–Page, ha hecho hoy un llamamiento a aquellos empresarios y empresarias “que no se vean queridos en otras regiones o que se vean víctima del populismo barato, mucho peor si viene de las instituciones” para que vengan a emprender a Castilla–La Mancha. Un ofrecimiento, ha añadido, que hace “desde la convicción y el interés”.



Así lo ha señalado durante la visita que este lunes ha realizado a la empresa Repetco, en el Polígono Romica de Albacete, para inaugurar sus nuevas instalaciones. Esta compañía, fundada en 2017, está centrada en la transformación y fabricación de productos plásticos.



Acompañado de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, el presidente regional ha recordado que “todo el que se dedique a emprender y a crear riqueza, es muy bienvenido a Castilla–La Mancha”, donde va a encontrar “una región predispuesta, permeable y cariñosa”.



Situación bien distinta al “debate” que existe ahora en España sobre “qué ministro le pega un meneo a un empresario o al otro. Y no se dan cuenta de que cuando atacan a uno, en realidad es muy fácil que se genere desconfianza en el conjunto porque el resto está esperando a ver quién será el siguiente”, tal y como ha añadido García–Page.



En palabras del presidente regional “no tiene ni un milímetro de inteligencia ese planteamiento, ni cuando se dirige a una persona concreta, ni cuando lo hacen refiriéndose a un sector”, ha lamentado.



Durante su intervención, el presidente autonómico ha felicitado al tejido empresarial de la región, y muy especialmente al albaceteño, por ser “muy permeable” y estar “muy predispuesto” a la innovación y a la inversión. No en vano, ha repasado algunos de los nuevos proyectos empresariales con los que va a contar esta provincia, como la nueva empresa relacionada con la economía circular y la sostenibilidad que pretende crear 200 puestos de trabajo en Tarazona de La Mancha (Albacete), o la intención anunciada por Eurocopter de doblar el número de empleos en la capital albaceteña.



García–Page también se ha referido a otras iniciativas emprendedoras que se implantarán en Castilla–La Mancha como Toro Verde, en Cuenca, o el proyecto que tiene previsto el gigante Meta en Talavera de la Reina.



“Todo el mundo habla de las facilidades que damos y las subvenciones que ponemos. Pero aquí no pedimos nada, ni comisiones ni tantos por ciento”, ha subrayado el presidente castellanomanchego, al tiempo que ha lamentado que este proceder “que debería ser así” se convierta en ocasiones en “la excepción de la regla”.



Con todo ello, ha relatado el jefe del Ejecutivo autonómico, se genera un “clima de confianza” apreciado por el tejido empresarial y productivo, que ve en Castilla–La Mancha una región muy competitiva y preparada para sus proyectos empresariales. Y lo mismo ocurre con los jóvenes que han tenido que salir fuera de la región para encontrar una oportunidad laboral acorde a su cualificación. “Cada tres días retornamos un talento”, ha incido el presidente regional.



La sostenibilidad ya no es una opción



García–Page ha puesto en valor durante su intervención el trabajo de la empresa Repetco que, según ha reconocido, está “a favor de corriente y va en la dirección en la que va la economía, porque sostenibilidad es convicción moral e interés económico".



A su juicio, “la sostenibilidad del planeta ya no es una opción” y el reciclaje y la recuperación “son en sí mismos un negocio. Nuestra mejor materia prima, ya que no tenemos otra, somos nosotros mismos”, ha considerado.



En último lugar, y tras alabar el “valor moral” que tiene esta empresa, les ha ofrecido todo su apoyo y colaboración. “Contad conmigo, porque si las cosas vienen bien dadas, tenemos velas para aprovechar el viento. Y si no, tenemos colchón para amortiguar el golpe. Siempre nos va a ir mejor si vamos juntos”, ha apostillado.



Durante este acto, el presidente ha estado acompañado también por el consejero de Fomento, Nacho Hernando; el titular de Desarrollo Sostenible, Jose Luis Escudero; el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero; y el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; entre otras autoridades.









