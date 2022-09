García-Page celebra que España adopte el planteamiento “pionero” de la legislación castellanomanchega sobre ocupación ilegal de viviendas

Emiliano García–Page ha planteado al Gobierno de España que “siga tenaz” en materia de planificación hídrica “y que, en los próximos meses, los trasvases que se planteen lo sean también considerando el agua que no tenemos” en Castilla–La Mancha, ha reclamado.



El presidente regional ha apuntado que Castilla–La Mancha es “la gran potencia ecológica del país” por lo que la agricultura ecológica será “la estrella” del Programa de Desarrollo Rural (PDR) que presentará “a las autoridades de Bruselas en muy pocos días”, ha aseverado.

Tomelloso (Ciudad Real), 29 de septiembre de 2022.– El jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García–Page, ha celebrado este mediodía que España adopte el planteamiento pionero de la legislación castellanomanchega en materia de ocupación ilegal de viviendas, ya que “quien ha propuesto que se legisle contra el delincuente que ocupa una vivienda de alguien, de quien sea, ha sido Castilla–La Mancha”, ha relatado.



Así lo ha puesto de manifiesto el presidente regional durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa Almendrun, en Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real, una compañía dedicada a la comercialización de almendras ofreciendo todo tipo de servicios vinculados al cultivo del almendro.



“Ya empieza a haber una normativa que va a permitir desalojar con rapidez a los delincuentes”, ha aplaudido en alusión al posicionamiento “que ha nacido en esta tierra”, ha señalado. Paralelamente, García–Page ha lamentado escuchar “a algunos que plantean que éste es un tema de izquierdas y derechas” y ha considerado “obsceno distinguir entre delincuentes de izquierdas o delincuentes de derechas”, ya que “si es delincuente es delincuente, y realmente me importa poco a qué partido vota”, ha enfatizado.



Durante su intervención, el presidente de Castilla–La Mancha ha recalcado que, en este ámbito, “la gente más perjudicada por el fenómeno de la ocupación es la gente más humilde”, por lo que ha valorado que “como es un problema real, yo creo que se ha abordado con sentido común”, ha rematado.



El agua, una “defensa legítima”



Asimismo, Emiliano García–Page ha planteado al Gobierno de España que “siga tenaz” en materia de planificación hídrica “y que, en los próximos meses, los trasvases que se planteen lo sean también considerando el agua que no tenemos y, por tanto, impidiendo que lo sean para regadíos, que lo necesitarán y tendrán fuentes de abastecimiento en las desaladoras, por ejemplo”, ha explicado.



En este marco, el jefe del Gobierno castellanomanchego ha sostenido que el conflicto de intereses generado a raíz de la escasez de agua “no es una guerra propiamente dicha ni me gusta ese concepto”, ha aclarado. A este respecto, García–Page ha considerado que es “simple y llanamente una defensa legítima de un bien muy escaso que no va a ser más abundante en el futuro”, ha concluido.



Agricultura ecológica, “la estrella” del nuevo PDR



“Vamos ganando terreno en agricultura ecológica, somos la gran potencia ecológica del país, de las más importantes de Europa”, ha reconocido el presidente García–Page poco después de recorrer las nuevas instalaciones de Almendrun, donde ha subrayado que será “la estrella” del nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR) que el Gobierno regional presentará “a las autoridades de Bruselas en muy pocos días”.



En relación con este asunto, el mandatario regional ha indicado que “tenemos muy claro que es el futuro y que tiene que rendirnos valor añadido especial a esta tierra”, ha considerado.



Durante esta visita inaugural, Emiliano García–Page ha estado acompañado por el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo; el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez; y los responsables de la compañía con quienes ha recorrido, entre otras, la planta de secado de frutos secos ecológicos.







