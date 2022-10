García-Page anuncia la aprobación, este martes, de la Ley de Atención a la Infancia y la Ley de Coordinación de la Policía Local de Castilla-La Mancha

Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional contra el Cambio Climático, el presidente García–Page ha comprometido que las inversiones en “todas las obras de remodelación de los próximos años van a ir orientadas a la adaptación en torno a la sostenibilidad”.



Asimismo, el presidente regional ha avanzado que esta semana mantendrá, en Bruselas, una reunión con el comisario de Agricultura para presentar un Plan de Desarrollo Rural que es “modélico” y, además, es el “más dotado económicamente de la historia de la Comunidad Autónoma”, ha reseñado.

Guadalajara, 24 de octubre de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha avanzado esta mañana, en Guadalajara, que el Consejo de Gobierno aprobará mañana el anteproyecto de la Ley de Atención Integral a la Infancia que “establece las medidas más aseguradoras, más tutelantes para todos los niños y las niñas vulnerables” de la Comunidad Autónoma” y que, paralelamente, favorece “el concepto de igualdad de opciones”, especialmente “para la gente que tiene más dificultades”, ha subrayado.



Así lo ha anunciado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien también ha adelantado que el Gobierno castellanomanchego aprobará la reforma de la Ley de Coordinación de la Policía Local, durante la inauguración de la remodelación del IES ‘Brianda de Mendoza’, el instituto más antiguo de Castilla–La Mancha y uno de los cinco más antiguos de España y que, a su juicio, constituye “una muestra muy evidente de la evolución, de los cambios” del sistema educativo y de la importancia de “una educación que era muy minoritaria y que hoy es universal”, ha reflexionado.



“Tenemos que plantearnos que cualquier cosa que queremos cambiar en el mundo empieza desde abajo”, ha proseguido García–Page, quien ha indicado que “la legislatura que viene va a ser determinante para todas las enseñanzas de 0–3 años”, en una estrategia “coordinada con el sector privado, también”, ha apostillado.



“El reto de una sociedad como la nuestra no se limita de los tres años en adelante”, ha aseverado poco antes de inaugurar en Humanes, en la provincia de Guadalajara, la nueva Escuela Infantil de la localidad, cuya obra ha podido ser culminada gracias a la inversión de la Junta de Comunidades.



Inversión educativa adaptada a la sostenibilidad



En el renovado salón de actos del IES ‘Brianda de Mendoza’, y coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional contra el Cambio Climático, el presidente García–Page ha comprometido que las inversiones en “todas las obras de remodelación de los próximos años van a ir orientadas a la adaptación en torno a la sostenibilidad”.



“Aquí mismo, sin ir más lejos, se van a adaptar también”, ha indicado en alusión a la próxima instalación de placas fotovoltaicas para suministrar “energía renovable” al propio centro educativo, a través de una actuación que será próximamente licitada. “Tenemos miles y miles de techos públicos donde podemos no solo optimizar los recursos, sino convertirnos en una administración que pueda producirlos también”, ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que “el clima no es el enemigo; es quien lo perjudica y, entre quienes lo perjudican, son aquellos que lo niegan”, ha concluido.



Reunión en Bruselas



También esta mañana, Emiliano García–Page ha avanzado que esta semana mantendrá, en Bruselas, una reunión con el comisario de Agricultura en la que “vamos a poder presumir de un Plan de Desarrollo Rural determinante para todas las zonas rurales, pero sobre todo para la incorporación del factor ecológico, la incorporación de mujeres al campo y el asentamiento del desarrollo rural localizado en las poblaciones con menor número de habitantes”, ha detallado.



En este contexto, el presidente autonómico ha confiado en que la Unión Europea “empiece a tramitar esta misma semana” este “plan modélico” que, además, es el “más dotado económicamente de la historia de la Comunidad Autónoma”, ha reseñado.



Una exposición para exhibir el patrimonio de los institutos



Tras recorrer las instalaciones del IES ‘Brianda de Mendoza’, García–Page ha propuesto a la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, la posibilidad de crear un “catálogo exhaustivo de todo el material exponible” de los centros educativos regionales con el objetivo de organizar “varias exposiciones itinerantes” que podrían exponerse también “en los más importantes museos” de la región.



“Sería un orgullo exhibirlo como parte del patrimonio acumulado porque tiene una carga intelectual enorme de todo el sistema educativo”, ha valorado. De igual modo, el mandatario castellanomanchego ha alabado la labor de los docentes en el mundo actual, con el “desafío que tenemos en una sociedad donde la escuela es integral, es social”, ha puntualizado.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando