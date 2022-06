García-Page anuncia la “ampliación” del Plan Corresponsables para “facilitar la conciliación” en más de 600 municipios de la región

El presidente de Castilla–La Mancha ha anunciado que el Gobierno autonómico recuperará el “complemento para los docentes con necesidad de itinerancia” y que fue suprimido por el anterior Ejecutivo regional en el año 2012.



“Vamos a estar la mayor parte del verano en alerta máxima” por riesgo de incendios en la Comunidad Autónoma, ha recordado García–Page, que ha solicitado “prudencia” y “mucha responsabilidad” ante este escenario.



Asimismo, el presidente regional ha respondido a la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, recientemente imputada: “Que se olviden de mí, que le deseo lo mejor en el pleito, pero que no tienen que sacar a pasear a García–Page para distraer la atención”, ha señalado.

Porzuna (Ciudad Real), 19 de junio de 2022.– El jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García–Page, ha avanzado esta tarde, la “ampliación” del Plan Corresponsables para “facilitar la conciliación, el respiro de las familias y la atención de los niños” en “más de 600 municipios” de Castilla–La Mancha. Asimismo, ha detallado que el plan volverá a contar con una dotación presupuestaria de 16 millones de euros y que será aprobado “este martes” en la reunión del Consejo de Gobierno.



Así lo ha anunciado el presidente castellanomanchego en Porzuna, instantes antes de asistir a la eucaristía y procesión del Corpus Christi de esta localidad ciudadrealeña, “una fiesta universal”, ha resaltado, que se ha comprometido a apoyar en su proceso de declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional, dado que ostenta ya este reconocimiento a nivel autonómico. “Cada día es más obligado reencontrarnos con nuestras raíces”, ha subrayado.



En su comparecencia, Emiliano García–Page se ha referido al impacto del Plan Corresponsables “que ya ha generado 1.500 y va a volver a generar 1.500 puestos de trabajo” en esta nueva edición de una iniciativa que, además, “ha tenido un comportamiento excepcional” en los municipios más pequeños en comparación con las grandes ciudades.



En este punto, el presidente castellanomanchego ha animado a todos los municipios de Castilla–La Mancha “a que se sumen” a este plan que, como novedad, dará cobertura también a las familias con “menores de 16 años”, ha precisado.



“Son medidas que favorecen la igualdad, la conciliación, la modernidad y que además nos podemos permitir porque no tenemos un problema de despilfarro”, ha aseverado en referencia a esta ampliación del Plan Corresponsables que alcanza a dos de cada tres poblaciones de la Comunidad Autónoma.



Nuevo complemento para los docentes itinerantes



De igual modo, el presidente de Castilla–La Mancha ha anunciado que el Gobierno autonómico recuperará el “complemento para los docentes con necesidad de itinerancia” y que fue suprimido por el anterior Ejecutivo regional en el año 2012. En concreto, serán 720 docentes beneficiados, “pensarán que no es mucho, pero es de justicia”, ha valorado, para los profesionales de la Educación Pública a los que “obligamos a ir de un sitio para otro para trabajar en distintas poblaciones”, ha rematado.



Máxima prudencia ante el riesgo de incendios



“Vamos a estar la mayor parte del verano en alerta máxima” por riesgo de incendios en la Comunidad Autónoma, ha recordado García–Page, quien ha solicitado “prudencia” y “mucha responsabilidad” ya que “cualquier error, cualquier imprudencia o cualquier maldad puede generar un destrozo extraordinario ya no solo en nuestro patrimonio o en nuestra naturaleza, sino en nuestra propia forma de ser”, ha considerado.



Por último, Emiliano García–Page ha respondido a la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, que este sábado utilizó la figura del presidente castellanomanchego para defender la viabilidad del pacto de Gobierno en esa región, una vez conocida su imputación por la gestión del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada por su departamento.



“Que se olviden de mí, que le deseo lo mejor en el pleito, pero que no tienen que sacar a pasear a García–Page para distraer la atención”, ha señalado el presidente regional.



Durante esta visita a Porzuna, el presidente de Castilla–La Mancha ha estado acompañado por la consejera de Igualdad y Portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández; el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; y el alcalde porzuniego, Carlos Jesús Villajos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando