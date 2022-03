Fomento colaborará con la Asociación Down de Toledo para desarrollar un huerto urbano en sus instalaciones

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha mostrado su “ilusión por colaborar conjuntamente en un proyecto que fomenta las oportunidades y la dignidad de las personas, a través de la formación, de la participación, de la inclusión y de la sensibilización”.



La Consejería de Fomento ha llegado a un acuerdo para colaborar de una manera estrecha en la puesta en marcha por parte de Down Toledo, de un huerto ecológico comunitario e inclusivo en las instalaciones de la sede central de la Consejería.



Toledo, 21 de marzo de 2022.– El Gobierno regional colaborará con la Asociación Down de Toledo para desarrollar un programa de inclusión socio–laboral para personas con discapacidad intelectual a través del medio ambiente.



De esta manera, la Consejería de Fomento y Down Toledo pretenden ahondar en la misión de esta entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública y constituida en 1990, brindando apoyos y oportunidades, para que cada persona con discapacidad intelectual (personas con síndrome de Down u otras discapacidades) y sus familias puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como promover la inclusión a nivel personal, educativo, social y laboral.



El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha mostrado su “ilusión por colaborar conjuntamente en un proyecto que fomenta las oportunidades y la dignidad de las personas, a través de la formación, de la participación, de la inclusión y de la sensibilización”.



El proyecto denominado ‘Down Natura’, que nace de la mano del área de empleo Down Toledo, pondrá en marcha un huerto ecológico comunitario e inclusivo, así como un Centro de Interpretación de los recursos ambientales (aula de naturaleza).



Los objetivos de esta acción serán los de contribuir a ofrecer opciones diferentes, inclusivas y diversas a las personas con y sin discapacidad en actividades relacionadas con el cultivo y el cuidado de huertos que ayuden a la mejora de la calidad de vida, así como, aprender y acceder al conocimiento y habilidades relacionadas con el cultivo orgánico y ecológico de todos los productos y beneficios que se puedan obtener de él.



Pero, además, se busca conectar a las personas, creando una red de apoyo comunitario fomentando además la cohesión vecinal, las relaciones de amistad y la participación ciudadana, lo que permitirá, a su vez, seguir aprendiendo y formando a los y las participantes en técnicas de cultivo ecológico, en hierbas medicinales o aceites esenciales, en alimentación saludable, en generación de abono y fertilizante natural, así como en gestión y conservación de semillas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.