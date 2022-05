Enfermeras y residentes de Geriatría de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete consiguen un premio en un congreso nacional

El reconocimiento lo han obtenido por una comunicación en la que analizan el tipo de paciente atendido por el Equipo de Continuidad Asistencial puesto en marcha en 2016.

Albacete, 16 de mayo de 2022.– El Servicio de Geriatría de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha, sigue siendo un referente nacional. En esta ocasión, las enfermeras y residentes que trabajan en esta especialidad han obtenido un premio por una comunicación presentada en el Tercer Congreso Iberoamericano y XXVII Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica que se ha celebrado a finales de abril en Sevilla.



La comunicación que ha merecido este reconocimiento se titula “Descripción de tipo de pacientes e intervenciones realizadas por un equipo de continuidad asistencial de geriatría y análisis de coste–ahorro”. Un trabajo de análisis e investigación firmado por Verónica Ortiz, Benedicta Sánchez y Noelia Villena pero que ha contado con la participación de otras enfermeras geriátricas albaceteñas y de la residente Ana Frías Plaza.



Para el proyecto presentado en el congreso, como explica Noelia Villena, la residente que expuso la comunicación, “se han recogido datos de valoración geriátrica, variables clínicas como cuidados recibidos y variables sociodemográficas, además del servicio de procedencia de derivación, patología, visitas recibidas, tanto telefónicas como presenciales”. Para el estudio observacional retrospectivo se ha utilizado una muestra de 1.424 pacientes atendidos entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2021.



Con una metodología científica se han analizado parámetros que les ha permitido definir con claridad el perfil del paciente atendido. Así, el 60% son mujeres frente a un 40% de hombres; la edad media es de 87,42 años; el 67% de los pacientes tiene una morbilidad alta. Y lo que es más importante, la mayoría de los pacientes atendidos ya no tienen que ser derivados al Hospital.



Los principales motivos de las consultas son patologías asociadas a problemas respiratorios, circulatorios y urinarios, así como neurológicos o digestivos. A todos los pacientes se les da soporte y educación en salud, además, a quienes lo precisan también se le recogen muestras biológicas, se le realizan curas de enfermería o cambio de medicación.



La enfermera y tutora, Verónica Ortiz, cuenta que “los datos demuestran la importancia de este tipo de equipos de continuidad asistencial; no solo para el paciente sino también para el sistema sanitario, no solo se mejoran los resultados en salud sino que además se ahorra”. Desde la Gerencia de Atención Integrada de Albacete se trabaja en implantar nuevos modelos de gestión para atender las necesidades de la población. Añade Ortiz que “trabajamos con la evidencia científica para dar los mejores cuidados”.

Los datos de las autoridades sanitarias de distintos niveles advierten desde hace tiempo del continuo envejecimiento de la población. Por esta razón y por la necesidad de fomentar un dispositivo que se acercara al paciente mayor en su domicilio, en 2016 se creó, en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, un Equipo de Continuidad Asistencial que desde el primer momento ha estado liderado por el geriatra Gabriel Ariza.



La coordinación y buena relación laboral entre residentes y enfermeras del ECA con los profesionales sanitarios de Atención Primaria, Urgencias, Hospitalaria y otros dispositivos como el ESAD son claves en el buen funcionamiento de esta atención continuada. En este sentido, la enfermera de Geriatría, Benedicta Sánchez, afirma que “este equipo está funcionando muy bien, sobre todo por la calidad de los cuidados, llevamos la atención especializada al domicilio del paciente y es que las personas mayores donde mejor están es en su casa o en las residencias donde viven”.



Según el estudio realizado por el servicio, más del 75% de las personas que reciben atención en sus domicilios, no vuelve a planta de hospitalización de Geriatría ni a Urgencias. Cada año, entre 350 y 400 personas son atendidas por este Equipo de Continuidad Asistencial que está marcando un nuevo camino de asistencia sanitaria basado en el acercamiento de los profesionales a la comunidad y la atención en el entorno del paciente. Una vía que además vuelve a demostrar la importancia del trabajo en equipo y la formación especializada de enfermería.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.