Emiliano García-Page quiere conseguir una progresiva liberalización de los tramos de la R2 que competen a Castilla-La Mancha

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha reconocido hoy, en la presentación del proyecto de remodelación de la Estación de Autobuses de Guadalajara, que el dato del paro relativo al pasado mes de enero es el mejor de los últimos 15 años, “pese a las dos crisis por las que pasamos”, ha apuntado.

Guadalajara, 2 de febrero de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, quiere conseguir una progresiva liberalización de los tramos de la R2 que competen a la Comunidad Autónoma. Así lo ha indicado hoy el jefe del Ejecutivo regional, en la ciudad de Guadalajara, en el marco de la presentación del proyecto de remodelación de la Estación de Autobuses de la capital, en alusión a la entrada en vigor, el lunes de esta misma semana, de la gratuidad del tramo del peaje de la R2 entre Marchamalo y Guadalajara.



“Es muy difícil conseguir un acuerdo de este tipo”, ha dicho García–Page, al tiempo que ha sentenciado que “las radiales han sido un fracaso en las infraestructuras españolas”.



Junto al consejero de Fomento, Nacho Hernando, y arropado por el alcalde de la ciudad, Alberto Rojo, el presidente regional ha reconocido que “la ciudad de Guadalajara está cambiando de color y ha empezado a pintar mucho”. Todo ello, según el presidente, “es debido a que estamos en el camino correcto, porque el entendimiento y el acuerdo funcionan bien”.



Asimismo, ha lanzado un mensaje de optimismo recordando los datos que hizo público el BBVA el martes, según los cuales Castilla–La Mancha ha recuperado ya el Producto Interior Bruto (PIB), de antes de la pandemia. En este punto, ha indicado que los datos de los niveles del paro relativos al pasado mes de enero, publicados hoy, indican “el mejor dato de los últimos 15 años a pesar de las dos crisis económicas derivadas de la Covid–19 y de la guerra de Putin”, ha argumentado.



“Esto nos debe dar seguridad porque me cuesta creer que los próximos cuatro años sean tan duros como los que hemos pasado”, ha manifestado, al tiempo que ha añadido que “tenemos trabajo hecho para ver con positivismo los próximos años”.



Emiliano García–Page ha reconocido que, tanto en Guadalajara como en el resto de la Comunidad Autónoma, en esta última legislatura se ha registrado un notable incremento de la inversión empresarial extranjera. Se ha referido en concreto a la denominada “industria verde” y ha reconocido los beneficios que reportará a la región la iniciativa de la Comisión Europea de relajar las normas de ayudas a empresas hasta 2025 para impulsar la transición hacia una economía descarbonizada y digitalizada, aplaudiendo este tipo de incentivos públicos a través de exenciones fiscales.



“Estamos en el camino correcto porque contamos con el aval de la Unión europea y de los fondos procedentes de ésta”, ha apuntado.



El presidente de Castilla–La Mancha no se ha querido marchar de Guadalajara sin avanzar que, el próximo 8 de febrero, “si no hay cambios de fechas”, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, visitará la ciudad para presentar “un importante acuerdo” que vendrá a incrementar la oferta cultural de la capital guadalajareña.









