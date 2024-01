Cómo actuar si un animal invade la carretera mientras conducimos: "El jabalí principal causante"

Ir conduciendo es sinónimo de estar alerta en todo momento. Los cinco sentidos puestos porque en décimas de segundo puede volverse todo negro.

Conocíamos la pasada semana, que un joven de 31 años perdía la vida y otro de 21, quedaba herido tras un accidente cuando un jabalí se les cruzó en la carretera CU-504 a unos cinco kilómetros de la localidad conquense de Campillo de Altobuey. Los bomberos tuvieron que rescatar el cuerpo del hombre fallecido que se encontraba atrapado dentro del turismo.

La aparición de animales silvestres en las carreteras y ciudades es, cada vez, más frecuente. No se si lo sabías pero Castilla- La Mancha es junto Aragón la comunidad que ocupa el cuarto puesto en número de accidentes contra animales, y casualmente casi la mitad de los accidentes son producidos por los jabalíes.

Plaga de jabalíes

Fran trabaja a diario conduciendo por las carreteras y nos contaba dos accidentes que ha tenido "la primera fue una carretera nacional en la que no se veía absolutamente nada, no pude preveer que se estaba acercando el animal, le atropellé lógicamente sin darme cuenta. Pegué un frenazo, me tuve que poner en el arcén y revisar mi coche, el morro estaba destrozado". En el segundo accidente, la carretera era una autovía "llegando a Toledo, un galgo se acercó, no le llegué a dar por fortuna, pare la marcha pero me lleve por delante un bolardo de goma que hay de señalización".

¿Qué puedes hacer en ese momento?

Muchos nos preguntamos qué debemos hacer en ese momento, en el que se nos cruza un animal. ¿Tocamos el claxon para ahuyentarlo? ¿Le hacemos destellos con las luces largas?

Lo mejor es que un profesor de autoescuela nos de esos consejos para que si en algún momento, nos ocurre algo parecido, tengamos referencias. Miguel Ángel Arroyo, es profesor en Autoescuela Tajo y nos pone en situación en caso de encontrarnos con un animal que se cruza en nuestro camino.

Arroyo nos explicaba que "vamos a diferenciar siempre el tamaño del animal; si es un animal grande, vamos a evitar en todo momento, colisionar con él. Vamos a optar por la evasiva o por rozar un poco el coche con el guardarail, etc... pero impactar nunca. En el caso de un animal pequeño, tenemos que decidir qué hacer: atropellar a un perrito, o un conejo será poco lesivo para los ocupantes y a lo mejor, hay que tomar la triste decisión de llevarnos al animal por delante y evitar problemas mayores".

CLM zona de jabalíes

En nuestra región hay muchas zonas de cotos de caza, de sierra... Cada vez proliferan más los jabalíes, incluso se habla de algunas zonas donde están masificados, se habla de plagas.

Miguel Ángel nos comentaba que "en la zona de los montes de Toledo, que cubre bastante parte de la provincia de Toledo, y de la provincia de Ciudad Real son muchísimas fincas de caza y los animales no tienen enemigos naturales, van a su libre albedrío y hay masificación de animales de caza. La serranía de Cuenca o de Albacete será tres cuartas partes de lo mismo, los animales se mueven y hay que tener especialmente cuidado cuando se conduce o bien al amanecer o a la tardecer, porque es cuando la los animales se mueven para encontrar comida o beber agua".