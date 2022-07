La Comisión Europea selecciona al Museo de Ciudad Real como ejemplo europeo de digitalización 3D del patrimonio

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha destacado que el proyecto emprendido por la institución castellanomanchega ha sido seleccionado junto a otros 18 proyectos de este tipo realizados por diferentes instituciones de la Unión Europea, siendo el ciudadrealeño el único proyecto escogido de toda España.



Rosa Ana Rodríguez ha dado las gracias a la Guardia Civil por la recuperación de la espada de la Edad de Hierro y ha destacado el trabajo conjunto entre las instituciones en la conservación, la salvaguarda y la puesta en valor de lo mejor de nuestro patrimonio arqueológico.



Ciudad Real, 30 de junio de 2022. La Comisión Europea, a través de un consorcio formado por distintas organizaciones e investigadores internacionales y con la intención de liderar un cambio real en la digitalización de los museos europeos, ha seleccionado al Museo de Ciudad Real como “ejemplo y caso de éxito” en el ámbito de la digitalización 3D.



Según ha concretado la consejera de Educación, Cultura y Deportes, “el proyecto emprendido por la institución castellanomanchega ha sido seleccionado junto a otros 18 proyectos de este tipo realizados por diferentes instituciones de la Unión Europea, siendo el ciudadrealeño el único proyecto escogido de toda España”.



El trabajo de digitalización del Museo de Ciudad Real viene desarrollándose desde el año 2020. Ha sido posible gracias al convenio de colaboración firmado entre la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha y la entidad estadounidense sin ánimo de lucro Global Digital Heritage.



En el museo de Ciudad Real ya se han digitalizado 700 piezas. De todas ellas, 575 pueden verse de manera gratuita en la plataforma Sketchfab, la plataforma más grande del planeta en lo que a modelos 3D se refiere.



En la digitalización de piezas hay representación desde la prehistoria hasta el siglo XVI–XVII. Destacan piezas de Alarcos en Ciudad Real, Calatrava la Vieja en Carrión de Calatrava, Sisapo en la Bienvenida, la Motilla del Azuer en Daimiel; el Cerro de la Encantada en Granátula de Calatrava, etc.



Todo esto lo ha destacado la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez en el acto de entrega de una espada de especial singularidad de la Edad de Hierro, que ha sido recuperada por la Guardia Civil al Museo Provincial de Ciudad Real. En el encuentro ha estado acompañada por el delegado del Gobierno en Castilla–La Mancha, Francisco Tierraseca; y de la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, entre otras.



En su intervención, la consejera ha explicado que la recepción de esta pieza y el reconocimiento recibido de la Comisión Europea habla de cómo el Museo de Ciudad Real atesora lo mejor de nuestro pasado y lo pone en consonancia no solo con el presente sino también con el futuro de la gestión patrimonial.



Asimismo, Rosa Ana Rodríguez ha dado las gracias a la Guardia Civil por la recuperación de esta pieza tan singular y ha destacado el trabajo conjunto entre las instituciones en la conservación, la salvaguarda y la puesta en valor de lo mejor de nuestro patrimonio arqueológico.



La operación de recuperación de la espada de la Edad de Hierro



El pasado 1 de diciembre de 2021, dentro de la operación ‘Pandora’, se localizó la venta de una supuesta espada romana desde la localidad de Villanueva de la Fuente (Ciudad Real), mientras la Guardia Civil comprobaba la venta de objetos relacionados con el Patrimonio Histórico en páginas web.



Al objeto de determinar la autenticidad de la espada, se realizó consulta con los técnicos del Servicio de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la Administración Provincial, trasladándole imágenes de la supuesta espada.



Los técnicos indicaron que guardaba muchas similitudes con el molde para hacer espadas, que es único del mundo, aparecido en Ronda en 1983. Este molde se había datado entre los siglos VII y VIII a. de C, por lo que podría tratarse, en caso de ser auténtica, de un hallazgo muy relevante. Por todo ello se procedió a contactar con el vendedor de dicha espada, para indicarle que era necesario realizar comprobaciones sobre la autenticidad y antigüedad de la espada, entregándola su poseedor voluntariamente en el Cuartel de la Guardia Civil de Villanueva de la Fuente.



Una vez recogida la espada, la Consejería de Cultura procedió a su peritaje y autentificación, para lo que se recabó la opinión de los mayores expertos en la materia a nivel nacional. Estos determinaron que es un objeto arqueológico auténtico y fabricado con la técnica del hierro forjado, que supone un paso intermedio en el cambio tecnológico metalúrgico, al utilizar el hierro en una tipología de espada que hasta ese momento habían sido realizadas en bronce.



También es el único ejemplar completo documentado en la Península Ibérica hasta la fecha, es igualmente la primera noticia que se tiene de la existencia de este tipo de espadas en la región, además de un unicum, convirtiéndose en la espada más antigua realizada en hierro conocida hasta la fecha.



La pieza fue encontrada por su antiguo poseedor en una zona de campo recién arada mientras realizaba tareas agrícolas con su padre cuando era niño. Esta zona fue comprobada, aunque no se localizó ningún tipo de vestigio que pudiese indicar la preexistencia de algún tipo de asentamiento humano antiguo.





