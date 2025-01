Castilla la Mancha se encuentra congelada: “Nuestros pueblos entre los más fríos de España”

Amanecemos helados. Una masa de aire muy frío llega desde el norte de Europa y según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) las temperaturas en el interior peninsular serán bastante gélidas.

La AEMET ha activado la alerta durante esta pasada madrugada por bajas temperaturas, ya que ha sido una de las más frías en lo que llevamos de invierno. Una alerta en las cinco provincias de Castilla-La Mancha; amarilla en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, y alerta naranja en la provincia de Guadalajara, donde se esperan hasta 10 grados bajo cero.

En España

A primera hora de este martes, ya teníamos el registro de las temperaturas más bajas del país, en el top uno se encuentra Cuéllar (Segovia) con -12.2, en el top dos Puerto del Pico (Ávila) con -12,1 grados. El tercer puesto está divido con -11,1 grados entre Molina de Aragón en Guadalajara, Martinet en Lleida y Teruel.

COPE ha levantado el teléfono para conocer cómo están en Molina de Aragón, "estamos preparados, no hay problema. Hombre, estar en la calle no se puede, pero las casas están preparadas, para eso tenemos la calefacción. Esto no es lo mismo que sale en la tele. Porque estas horas estamos aquí a nueve bajo cero y no pasa nada".

Mario es gerente de una tienda de electrodomésticos en esta fría localidad, nos contaba que "es verdad que hay casas viejas que las tuberías revientan. De hecho, cuando la Filomena, pues salía agua por todos los balcones, de todas las casas que estaban sin habitar, claro. La gente ha ido arreglando sus casas, aislando las tuberías, entonces ahora ya no es tan habitual como antes".

El alcalde de Molina de Aragón, Francisco Montes también compartía que no es para tanto, "es un frío muy seco, pero se aguanta mucho. Simplemente lo que tenéis que hacer es abrigarte. Siempre digo que donde más frío he pasado ha sido en Valencia y en Zaragoza. O sea, que no lo he pasado aquí en Molina de Aragón. Y eso que fíjate, en la Filomena estuvimos casi una semana no bajando del -21 al -25 grados".

Castilla La Mancha

Temperaturas similares en el resto de la región. El segundo punto más frío de Castilla-La Mancha, ha sido Sigüenza donde han alcanzado los -10,5 grados, mientras que en Nerpio (Albacete) también se han quedado por debajo de los -10,3 grados.

Además, hasta los -9,6 grados han bajado los termómetros en Tembleque (Toledo) y en Salvacañete (Cuenca).

Y si hablamos de la noche de este martes al miércoles, la AEMET activará avisos amarillos en todas las provincias de Castilla-La Mancha, ya que se mantendrán las heladas generalizadas, con mínimas que pueden volver a marcar los - 8 grados en Parameras de Molina y -7 grados en la Serranía de Cuenca.

MERCADILLO EN ALBACETE

Los 'Invasores' es uno de los mayores mercadillos de Castilla la Mancha que se celebra cada martes en el Recinto Ferial pero a pesar del frío, ni los -5 grados que marcaban los termómetros esta mañana en Albacete, han podido con esta cita donde reinaban los abrigos, la bufanda o los guantes. Tampoco frenaba el frío a los primeros clientes del día que comenzaban a llegar a este mercadillo a la caza de las mejores ofertas en un día de frío que no invita, la verdad, demasiado a salir de casa.