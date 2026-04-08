Los nombres a seguir de Juan Vizcaíno para el primer asalto en la carrera por las semifinales de la Liga de Campeones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid: "En el momento más dulce"

La eliminatoria de Champions League entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se prevé como una batalla de 180 minutos. Según el análisis de Juan Vizcaíno, en Esports COPE, no se decidirá en un solo encuentro, sino que ofrecerá dos partidos "muy vistosos y muy interesantes" para el espectador.

Una presión alta para sorprender

La principal incógnita táctica reside en el planteamiento del Atlético de Madrid. Contrario a lo que se podría esperar, el exrojiblanco no cree que el equipo del Cholo Simeone vaya a replegarse en un bloque bajo. "Yo creo que en ese sentido, el Atlético creo que saldrá a buscar", ha afirmado, sugiriendo que los rojiblancos intentarán disputarle la pelota al Barça desde el inicio.

El Atlético creo que saldrá a buscar" Juan Vizcaíno Ex del Atlético de Madrid

Aunque los precedentes, como el 4-0 en la Copa del Rey, podrían sugerir un resultado abultado, el excentrocampista del Atlético de Madrid considera que este cruce de Champions será diferente. "Cada partido es muy diferente", ha señalado, anticipando una eliminatoria mucho más disputada y sin un marcador tan determinante en la ida.

El factor físico, a favor del Atlético

Otro de los factores que podría inclinar la balanza es el estado físico. Juan Vizcaíno apunta a que el Atlético de Madrid posee una mayor capacidad de aguante ante la intensidad. Esta ventaja podría ser decisiva "sobre todo en los últimos 15 o 20 minutos" de partido.

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EFE El centrocampista del Atlético de Madrid Thiago Almada (d) disputa un balón ante el delantero del Barcelona Dani Olmo durante el partido dela jornada 30 de LaLiga EA Sports que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este sábado, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital española. EFE/ Chema Moya

Griezmann y Pedri, los nombres a seguir

En el plano individual, Antoine Griezmann emerge como la gran amenaza del Atlético. El francés se encuentra en un estado de forma excepcional, como ha descrito, en Esports COPE: "Está, como se suele decir, en el momento más dulce de su carrera". Su inteligencia para moverse por zonas indetectables y su capacidad para dar pausa o velocidad al juego serán claves.

Está, como se suele decir, en el momento más dulce de su carrera" Juan Vizcaíno Ex del Atlético de Madrid

Por el lado azulgrana, más allá de la figura de Lamine Yamal, Juan Vizcaíno ha puesto el foco en Pedri. Lo ha calificado como un jugador "muy, muy importante" por la zona del campo en la que se mueve y, sobre todo, por su fiabilidad: "prácticamente, no comete errores ni pérdidas". Su precisión será vital para un Barça que sufre cuando el rival le roba el balón y puede correr al espacio.