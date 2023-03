Castilla-La Mancha se sumará este mismo año a las regiones donde se realizan trasplantes hepáticos

García–Page ha anunciado también que el martes que viene, durante la reunión del Consejo de Gobierno, se van aprobar 53 millones de euros para el plan concertado con 616 ayuntamientos “y todo el programa de atención y ayuda a domicilio, que son miles y miles de personas” beneficiarias y centenares de empleos.



“Hemos sustituido el acuerdo de la vergüenza por la tubería de la dignidad regional”, ha señalado el presidente regional en relación a la apertura, esta misma mañana, del sistema de abastecimiento de agua a la Llanura Manchega.



San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca), 29 de marzo de 2023.– Castilla–La Mancha se sumará este mismo año a las pocas regiones donde se realizan trasplantes hepáticos. Hasta ahora, se hacían en la región medio centenar de extracciones de hígado y se trasplantaban al mismo número de personas castellanomanchegas en centros de fuera de la Comunidad, pero a partir de esta decisión, la prestación empezará a realizarse dentro la región.



Así lo ha anunciado hoy el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, que se ha felicitado de que “vamos a arreglarle la vida desde aquí a 70 pacientes, que hasta ahora se tenían que ir fuera”, al tiempo que ha reseñado que esta iniciativa “vale mucho dinero”, pero forma parte de la seña de identidad del Gobierno regional, a la hora de alcanzar una sanidad “con calidad y calidez”.



Durante el acto de inauguración del Recinto Multiusos de San Lorenzo de la Parrilla, un espacio “de mentalidad comarcal, que está muy bien pensado y diseñado” y tras la colocación de la primera piedra de la futura residencia de mayores de esta localidad, que tendrá unas 80 plazas, el presidente regional se ha referido también al trabajo de su Ejecutivo “por quienes más lo necesitan”.



Así, se ha referido a la Ley de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad en Castilla–La Mancha, una norma “de la que me siento especialmente orgulloso, porque dice a las claras que de las personas que tienen algún tipo de dependencia, nos hacemos cargo todos”.



Una ley que, al igual que ocurre con la del despoblamiento, “nos acabarán copiando”, ha augurado García–Page. “Poco hablan de que aquí tenemos leyes pioneras que han terminado siendo importantes para el resto del país, como ley contra la violencia machista, que terminarán siendo usadas como referencia”, ha asegurado.



Atención y ayuda a domicilio para miles de beneficiarios



Durante su intervención, el presidente castellanomanchego también ha puesto en valor la futura residencia de San Lorenzo de la Parrilla, “que será como todas las que hacemos, con dignidad y como consecuencia de que a España le va bien”, y que permitirá que las personas mayores de la zona “sean atendidas sin salir de su entorno”.



En este punto, y tras asegurar que “un pueblo que no valora la experiencia de las personas mayores, y lo hace donde viven, está condenado a fracasar”, ha anunciado que el martes que viene, durante la reunión del Consejo de Gobierno, se van aprobar 53 millones de euros para el plan concertado con 616 ayuntamientos “y todo el programa de atención y ayuda a domicilio, que son miles y miles de personas” beneficiarias y centenares de empleos.



A juicio del presidente regional, es importante que Castilla–La Mancha encabece diversos rankings empresariales nacionales, pero lo es mucho más “estar a la cabeza en gestión de la dependencia, y que en estos momentos estemos los primeros, solo indica que ésta es una tierra de muy buena gente”, ha asegurado.



Del memorándum de la vergüenza a la tubería de la dignidad



En el día de hoy, el presidente regional no ha querido dejar de recordar que ha comenzado su jornada con la puesta en funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua a la Llanura Manchega, un acto que ha tenido lugar hoy en el municipio conquense de Saelices.

“Venimos de abrir la tubería que dará de beber a 400.000 personas dentro de unos años”, ha señalado García–Page, quien ha lamentado que “hace unos años hubo quien vendió los intereses de esta tierra” que veía pasar el agua sin poder beber de la misma. Pero hoy, se ha felicitado, “hemos sustituido el acuerdo de la vergüenza por la tubería de la dignidad regional”.



Finalmente, el presidente regional se ha referido a la presentación, esta misma mañana, del proyecto del Centro de Formación de Instituciones Penitenciarias, que supondrá “cientos de visitantes fijos todos los años que van a comer, dormir y que van a dejar dinero en Cuenca”. Un proyecto que “hemos conseguido entre todos”, ha apostillado.



El presidente regional ha estado acompañado durante su estancia en San Lorenzo de la Parrilla por las consejeras de Bienestar Social y Educación, Cultura y Deportes, Bárbara García Torijano y Rosa Ana Rodríguez, respectivamente, el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, el presidente de la Diputación provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, y el alcalde de la localidad, Marino Martínez Guijarro.







