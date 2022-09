Castilla-La Mancha destinará 16 millones de euros para el Bono Joven de alquiler que facilitará el acceso a una vivienda a jóvenes de entre 18 y 35 años

El presidente regional, Emiliano García–Page, ha hecho hincapié en la vocación que exige la profesión docente y ha anunciado que el Gobierno regional va a destinar, solo este curso, cerca de 50 millones de euros en tecnología para las aulas.



García–Page ha avanzado que en el primer encuentro que tenga con el presidente del Gobierno de España, le va a plantear las iniciativas que el Ejecutivo regional tiene para solucionar la ocupación ilegal de viviendas.



Yuncos (Toledo), 2 de septiembre de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado hoy que, en la reunión del Consejo de Gobierno del próximo martes, se aprobará una partida de 16 millones para desarrollar el Bono Joven de alquiler en los años 2022 y 2023, dotadocon 250 euros mensuales durante dos años para jóvenes de entre 18 y 35 años.



García–Page, que este viernes ha inaugurado en la localidad toledana de Yuncos la ampliación de la tercera y la cuarta fase del IESO ‘El Melgar’, ha señalado que las ayudas a la adquisición de la vivienda son, junto con el empleo, “claves para la emancipación”, de ahí la importancia de esta medida que contribuirá al desarrollo del proyecto de vida de los y las jóvenes de Castilla–La Mancha.



“Madrid ya hace más de 25 años que está teniendo una transformación sociológica brutal, con la vida cada vez más cara, por lo que está teniendo un éxodo enorme de población”, ha indicado García–Page. Mucha de esta población recala en el sur de Guadalajara o en la zona de La Sagra que, según el propio presidente, está registrando un “enorme” aumento poblacional, motivado por “los buenos servicios que hay”, especialmente educativos, sanitarios y de expansión. “No hay color”, ha sentenciado.



En este contexto, ha explicado que “estamos en la zona de crecimiento y expansión económica e industrial más importante de Europa” y que todo ello está configurando una “nueva provincia de Toledo que en diez años crece 100.000 habitantes, y no en toda la provincia, sino en una parte muy concreta”, ha recalcado.



Avances en la Ley anti ocupación



En jefe del Ejecutivo regional se ha referido también a las dificultades que este crecimiento puede llevar aparejado. Como ejemplo, ha puesto los problemas de convivencia que puedan darse.



“Aquí se necesita más auxilio especial en los centros educativos para la convivencia, porque hay gente de distintas nacionalidades, población joven que se desarraiga y mucho contraste social, y ello implica refuerzos especiales en centros educativos, sanitarios y también en seguridad”, ha subrayado García–Page.



Así, ha considerado que “lo que no puede seguir pasando, bajo ningún concepto, es seguir como si no pasara nada con el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas”. En este sentido, el presidente regional ha reconocido que aquí “estamos teniendo avances con el Gobierno de España, y espero que en breves fechas tengamos novedades legales importantes que dependen del Gobierno”.



Asimismo, ha avanzado que en el primer encuentro que tenga con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, le va a plantear las iniciativas que el Ejecutivo regional tiene para solucionar este problema, un asunto ante el que "no se puede estar impasible”. “Si no nos hacen caso, al menos nos van a escuchar más”, ha advertido.



El mejor dato de paro desde el 2008



En otro orden de cosas, y sobre el dato del paro conocido hoy, García–Page ha asegurado que “tenemos el mejor dato de paro desde el 2008 en esta región, que se ha comportado mucho mejor que la media de España”. Si bien ha reconocido que, como viene siendo habitual en agosto, “al acabar una parte importante del ciclo de verano, sube el paro”, ha explicado que en España ha subido un dos por ciento “y aquí básicamente la mitad".



Inversión de 50 millones de euros en dispositivos informáticos



Durante su intervención, y tras hacer hincapié en la vocación que exige la profesión docente, y el compromiso y la capacidad de trabajo demostrada por la comunidad educativa regional, ha anunciado que el Gobierno castellanomanchego repartirá en las aulas, a lo largo de este curso escolar, dispositivos informáticos con una inversión de casi 50 millones de euros.



Estos dispositivos serán portátiles, paneles y armarios de carga. Hasta la fecha se han repartido más de 80.000 elementos informáticos, por un valor en su conjunto que supera los 28 millones de euros, al objeto de atajar la brecha digital y modernizar los equipos del sistema educativo regional.



La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez; el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; y la alcaldesa de Yuncos, María José Gallego, entre otros, han acompañado al presidente durante este acto, que ha estado precedido de la inauguración de la primera y segunda fase del IESO ‘Nº 1’ de Yeles, y al que seguirá la inauguración de la segunda fase del CEIP ‘Rosa Chacel’ de Illescas, también en la provincia de Toledo.









Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando