Castilla-La Mancha destina 11 millones de euros para mejorar las redes de abastecimiento en 139 municipios menores de 20.000 habitantes

La población beneficiada gracias a estas ayudas se acercará a los 86.500 habitantes.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha señalado que se van a invertir “once millones de euros públicos del MRR que, unidos a la propia inversión que van a hacer los municipios o las diputaciones provinciales, van a suponer una inyección de 17 millones de euros en mejora del abastecimiento”.

Toledo, 28 de febrero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha resuelto la convocatoria de ayudas a la reducción de pérdidas en las redes de abastecimiento, dirigida a municipios de menos de 20.000 habitantes. Una línea muy importante para el medio rural que reducirá las pérdidas de agua y que, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha señalado beneficiará a una población cercana a los 86.500 habitantes.



“Vamos a invertir once millones de euros públicos del Mecanismo para la Reconstrucciones y Resiliencia (MRR) que, unidos a la propia inversión que van a hacer los municipios o las diputaciones provinciales, van a suponer una inyección de 17 millones de euros en mejora del abastecimiento en esos 139 municipios de Castilla–La Mancha”, ha indicado.



Las actuaciones que han solicitado los ayuntamientos de forma mayoritaria son la renovación de tuberías, la impermeabilización de depósitos y las actuaciones en mejora de contadores y su digitalización. Todos los proyectos aprobados supondrán la reducción de, al menos, el 20 por ciento de las pérdidas de agua en las redes municipales. A su vez, más del 70 por ciento de los residuos de construcción y demolición de las obras deben ser reutilizados o reciclados.



Martínez Arroyo ha destacado que el Gobierno regional que preside Emiliano García–Page se trabaja en materia de agua en tres líneas, la de abastecimiento, la de depuración y la de inversiones en modernización de regadíos. “Tres cuestiones fundamentales para la mejora de la calidad de vida en nuestro medio rural, para hacer verdadero desarrollo rural”, ha reconocido.



Sobre el abastecimiento, el consejero responsable de agua, ha recordado que “lo hacemos posible gracias a los fondos europeos”, aclarando que “no hubiéramos podido hacer esta inversión sin esos fondos, que parecía que no existían y que, no solamente existen, sino que hoy ayudan a que Castilla–La Mancha crezca”.



Al respecto, este miércoles, 1 de marzo, el director gerente de la Agencia del Agua de Castilla–La Mancha, José Manuel Martín Aparicio, participará en Marchamalo en una jornada de formación dirigida a todos los ayuntamientos beneficiarios de la provincia de Guadalajara. Esta misma jornada se está celebrando en las cinco provincias de la región.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando