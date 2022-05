Castilla-La Mancha contará con 103 nuevas oficinas de farmacia, que traerán aparejados unos 400 empleos

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado esta mañana que el Gobierno de España adeuda 500 millones de euros en Dependencia a la Comunidad Autónoma, al tiempo que ha mostrado su compromiso de seguir demandando el correspondiente pago.

Manzanares (Ciudad Real), 18 de mayo de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado hoy la autorización de licencias para 103 nuevas farmacias en la región, que se unirán a las 1.255 ya existentes. Un proceso que llevaba sin convocarse 15 años y que traerá aparejado “como mínimo 400 nuevos empleos vinculados a la formación que damos a su vez a mucha gente en la Universidad de Castilla–La Mancha (UCLM)”, ha señalado el presidente regional.



Así lo ha avanzado García–Page durante la inauguración, este miércoles, de la rehabilitación de ‘Casa Josito’ en Manzanares, un centro que dará cabida a los servicios sociales que se están llevando a cabo en este municipio ciudadrealeño y donde el presidente ha ensalzado que Castilla–La Mancha sabe “hacer economía de nuestra propia necesidad y de nuestros propios derechos”.



En palabras del jefe del Ejecutivo regional, la democracia trajo consigo unos servicios sociales “basados en derechos” y una expansión “enorme” en las últimas cuatro décadas, “pero no en todas las regiones ha sido igual”. Así, ha detallado que Castilla–La Mancha “va muy por delante en plazas de residencias, en plazas de residencias concertadas e incluso en plazas privadas”, al igual que lo hace en inversión en materia sanitaria y en la gestión del servicio de salud.



Una deuda pendiente de 500 millones de euros



El otro orden de cosas, el presidente de Castilla–La Macha ha recordado esta mañana que el Gobierno de España adeuda 500 millones de euros en Dependencia a la Comunidad Autónoma, al tiempo que ha mostrado su compromiso de seguir demandando el correspondiente pago. “Nosotros vamos a defender a ultranza el modelo y no vamos a admitir que nos den lecciones en servicios sociales”, ha garantizado.



De este modo, ha recordado que mientras otras comunidades autónomas han desarrollado cinco residencias, en Castilla–La Mancha se han creado un centenar. “Tenemos más residencias de mayores que la Comunidad de Madrid con siete millones de habitantes”, ha ejemplificado, “y no nos son indiferentes las ocurrencias del ministro de turno”.



Por ello, García–Page ha reclamado que para mantener “los miles de puestos que estamos generando en el ámbito social sin recibir lecciones de nadie, vamos a necesitar que de una vez por todas se hable del problema de la financiación del Estado”.



Asimismo, ha recordado que “la primera obligación” de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, “es reconocer y programar el abono de la deuda de Dependencia que tienen con todas las comunidades autónomas. Todo lo demás tiene que ir después, y todo lo demás es poner en riesgo la supervivencia y sostenibilidad de lo que hemos creado”.



En este sentido, ha advertido que, si bien en la actualidad existen los fondos europeos, “dentro de unos años tendremos que bastarnos con nuestro dinero, no con el que viene de Europa, y estoy en la obligación de que las cosas sigan funcionando en ésta y en las siguientes legislaturas”, ha comprometido.



El presidente García–Page ha estado acompañado durante este acto por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el alcalde de Manzanares, Julián Nieva; el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; y la delegada de la Junta en esta provincia, Carmen Teresa Olmedo, entre otras autoridades.







