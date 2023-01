Castilla-La Mancha bate en once meses su récord anual de exportaciones y se acerca al listón de los 10.000 millones de euros en el año 2022

Madrid, 19 de enero de 2023.– Castilla–La Mancha ha cerrado los once primeros meses del pasado ejercicio con un nuevo récord en materia de exportaciones, cuya cuantía supera ya los 9.434 millones de euros, más que en el año 2021 en su totalidad, por lo que el año 2022 establecerá el nuevo listón histórico de las ventas exteriores de la región cuando se confirmen sus datos finales. Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en FITUR, durante su intervención en el acto institucional del ‘Día de Ciudad Real’ en el estand de Castilla–La Mancha, donde ha valorado también que la región sea la segunda Comunidad Autónoma de todo el país con mayor confianza empresarial en este primer trimestre del año.



La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha hecho referencia a los últimos datos de exportaciones publicados hoy por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que elevan a 9.434 millones de euros las ventas exteriores de la región entre enero y noviembre del año pasado. “Esa cifra supone un crecimiento de más del 13 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior y, además, supone también batir en once meses el récord histórico del conjunto de un año en Castilla–La Mancha, por lo que 2022 será el año más exportador para las empresas de nuestra región”, ha dicho Patricia Franco, quien confía en que el cierre sirva para que Castilla–La Mancha supere por primera vez en la historia los 10.000 millones de euros en exportaciones en el conjunto de un año.



En esas cifras, el mes de noviembre ha vuelto a deparar en solitario un récord histórico, con 925,88 millones de euros en el mes, la mejor cifra para el undécimo mes del año en la región en este mes, con un gran comportamiento de sectores como la alimentación y bebidas, con un crecimiento cercano al 15 por ciento; los bienes de equipo, que superan el 35 por ciento de incremento, y las manufacturas de consumo.



Además, Patricia Franco ha destacado el buen desempeño provincial en las exportaciones de la región, con todas en crecimientos en los once primeros meses del año. Así, en la provincia de Albacete, las exportaciones entre enero y noviembre superan los 1.316 millones de euros, un 23,8 por ciento más que el año anterior; en Ciudad Real crecen casi un seis por ciento con 2.329 millones de euros; en Cuenca se elevan un 7,31 por ciento sobre el año anterior con 766 millones de euros; en Guadalajara, un 6,76 por ciento más que en el mismo periodo de 2021 con 2.365 millones de euros; y en Toledo, un 24,3 por ciento, con 2.656 millones de euros.



Por otro lado, la consejera también ha hecho referencia a los datos de confianza empresarial en la región para el primer trimestre de este año, publicados hoy por el INE, que sitúan a Castilla–La Mancha como segunda Comunidad Autónoma de todo el país con mayor índice de confianza empresarial de todo el país, 8,1 puntos por encima de la media nacional.





