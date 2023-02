Castilla-La Mancha anima a pedir las ayudas de eco-regímenes a partir del 1 de marzo, en la solicitud única de la PAC

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha reclamado “que nadie vaya contando por ahí que no compensa pedir un eco–régimen, claro que compensa”, explicando que solo quienes lo pidan tendrán la opción “de cobrar el 23 por ciento de las ayudas”.

Martínez Arroyo ha recalcado que “ésta va a ser la PAC de Castilla–La Mancha, porque vamos a tener la ayuda por hectárea más alta que hemos tenido nunca”.

Toledo, 27 de febrero de 2023.– Este miércoles, 1 de marzo, se abre en Castilla–La Mancha la campaña de la solicitud única de la PAC, según ha avanzado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante la inauguración del Foro Olive Hoy, que se ha celebrado en Toledo. Lo hará, según ha manifestado, “sin ningún tipo de incidencia”.



Durante su intervención, Martínez Arroyo ha puesto en valor que “ésta va a ser la PAC de Castilla–La Mancha, porque vamos a tener la ayuda por hectárea más alta que hemos tenido nunca”. El consejero ha destacado que “se va a incrementar la ayuda para los agricultores y no podemos perder la oportunidad de que Castilla–La Mancha reciba más recursos en esta Política Agraria Común”.



En esa solicitud única se incluyen la ayuda básica a la renta, los eco–regímenes, una ayuda específica para jóvenes agricultores que incluye a petición del Gobierno de Castilla–La Mancha, un incremento para las mujeres que se incorporen, todas las ayudas acopladas de los sectores agrícola y ganadero y todas las ayudas del Programa de Desarrollo Rural de Castilla–La Mancha 2023–2027 que tienen base superficial, como las agroambientales y la producción ecológica. Es “un paquete de ayudas muy grande”, en palabras del responsable de Agricultura, que se pone a disposición de los agricultores y ganaderos de la región y que cuenta con 110.000 potenciales beneficiarios.



Respecto a las dudas que se han generado en los últimos meses, Martínez Arroyo ha querido lanzar un mensaje “muy directo” para los solicitantes de estas ayudas. “Que nadie vaya contando por ahí que no compensa pedir un eco–régimen, claro que compensa”, ha dicho, explicando que “cuantos menos beneficiarios pidan el eco–régimen, más ayuda habrá para los que lo pidan”.



El Gobierno que preside Emiliano García–Page quiere “que lo pida todo el mundo”, porque solo quienes lo hagan tendrán la opción “de cobrar el 23 por ciento de las ayudas”, cuyos pagos procederán de los eco–regímenes. Además, el consejero ha animado a “marcar la casilla” sin miedo “entre otras cosas, porque este primer año ni siquiera hay penalización por incumplimiento”. Y ha advertido que “animar a no pedirlo, sería injusto”.



Foro Olive Hoy



Durante la inauguración del Foro, Francisco Martínez Arroyo ha expuesto la importancia del sector oleícola en Castilla–La Mancha, segunda región española en superficie y producción de aceite de oliva, cada vez más destacada en esa posición gracias a que el sector sigue creciendo. El consejero ha detallado que el olivar se adapta bien a las condiciones climatológicas y geográficas de la Comunidad Autónoma y cada vez son más los agricultores que orientan hacia él sus explotaciones porque las hace sostenibles y rentables, incluso sin agua.



En Castilla–La Mancha hay más de 80.000 olivicultores y 450.000 hectáreas de superficie. La de este año será “una de las campañas más bajas” en producción, tal como ha apuntado, aunque con aceites “excelentes” que hacen a las explotaciones “rentables”.



Para que la producción de aceite de oliva en Castilla–La Mancha siga siendo rentable, “necesitamos que las cooperativas y las empresas se integren comercialmente”, ha asegurado el consejero, porque solo así tendrán mayor fortaleza para defender el producto en los mercados y podrá seguir habiendo “muchos empresarios en el campo”. De hecho, para impulsar esa integración comercial, hay una línea de ayudas del Gobierno regional.



El foro sobre aceite de oliva celebrado en Toledo, Olive Hoy, se enmarca dentro de los actos previos al Olive Oil World Congress, y, tras la inauguración del consejero, ha contado con la intervención de expertos en una ponencia y dos mesas redondas.



Francisco Martínez Arroyo ha estado acompañado en este acto por la directora general de Alimentación, Elena Escobar; la directora general de Agricultura y Ganadería, Cruz Ponce; el delegado de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo, Jesús Fernández; y el director de Agrifood Comunicación, Ricardo Migueláñez, organizador del evento.



Nueva sentencia ganada



En otro orden de cosas, ha indicado que hoy una nueva sentencia del Tribunal Supremo desestima el recurso de la Generalitat Valenciana acerca de la modificación de la normativa del trasvase. Es el cuarto recurso que rechaza este tribunal, tras los del Gobierno de Murcia, SCRATS y ASAJA Alicante.



Martínez Arroyo ha defendido que la modificación de las reglas del trasvase ha supuesto el ahorro de 66 hectómetros cúbicos de agua del río Tajo, “que se han quedado en Castilla–La Mancha para generar desarrollo en nuestra tierra”. Según dichas normas, cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía estén en nivel 2 se trasvasarán 27 hectómetros cúbicos “solamente”, frente a los 38 que se enviaban anteriormente.



Es la cuarta vez que el Supremo “da la razón al Ministerio para la Transición Ecológica en algo que nos afecta mucho en Castilla–La Mancha”, ha comentado, recordando que se vuelve a dar la razón a “la España interior”, que cuenta con “un sector agrario que necesita agua”.





