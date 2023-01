El caso de Fernando y Ángel, la muerte de dos primos rodeada de misterio y dolor

La familia de Fernando y Angel Fernández jamás imaginó que la tarde del 10 de diciembre del pasado año, fuese la última vez que verían a sus hijos con vida.

Los primos eran un ‘binomio’, siempre iban juntos a todos lados. Esa tarde, Ángel y Fernando de 11 y 17 años respectivamente fueron con el resto de la familia a una lavandería de Carabanchel en Madrid, cuando ambos se fueron a comprar unos sándwiches a la tienda de al lado. Tras ver que no salían, inspeccionar el supermercado y las inmediaciones, los familiares acudieron a la comisaría de Villa de Vallecas para denunciar su desaparición. Los agentes del Grupo de Policía Judicial de la comisaría buscaban a los chicos en este distrito, Carabanchel, Usera y alrededores.

Las cámaras de seguridad del supermercado sí captaron a lo menores, llegaron a adentrarse en la tienda de alimentación pero salieron por la parte trasera. Llegaron hasta una boca de metro y la última imagen que hay de ellos es la de unas cámaras de seguridad de un céntrico hotel de Toledo a las siete de la tarde. A apenas unos metros está la estación de autobuses, donde momentos antes habían llegado desde Madrid. También eran vistos en un centro comercial de Toledo donde permanecieron aproximadamente hasta la hora de cierre. Y no se supo más de ellos.

Ecoparque de Toledo

El día 15 de diciembre, un operario del vertedero encontraba un cuerpo humano en un cinta transportadora. Al parecer un cuerpo de persona joven.

El delegado del gobierno de Castilla La Mancha, Francisco Tierraseca admitía que el mal estado del cuerpo se debía no a que estuviera en avanzando estado de descomposición, sino al propio proceso de tratamiento de residuos mediante el que había llegado hasta el ecoparque. Aseguraba que "es un cuerpo que ha estado en un contenedor, que ha pasado por un camión de recogida de residuos, por los distintos procesos de canalización de residuos a la propia planta y se ha ido deteriorando, lo que dificulta su identificación”.

El mismo 21 de diciembre, la Policía Nacional confirmaba que el cadáver hallado corresponde a Fernando Fernández, el mayor de los primos. Según los resultados de la autopsia, no presentaba signos de violencia, pero sí lesiones que podrían ser propias de las máquinas de basura. Todas las hipótesis sobre su muerte continuaban abiertas.

Un mazazo para una familia que nunca creyó perder a su hijo de esa manera. Pero, ¿qué ocurrió exactamente? ¿Porque viajan a Toledo? ¿Qué sucedió en la ciudad imperial?

Familia exmujer

Fernando estuvo casado con Lucía, también menor de edad durante tres años. Lucía tras la separación volvió a vivir con su familia a Toledo. Al parecer ese fue el motivo por el que Fernando decidió viajar voluntariamente hasta Toledo, para reencontrarse con su exmujer.

Tra la desaparición de Fernando, su familia creyó que estaban en Toledo y decidió ir hasta la casa de la familia de Lucía para saber de su paradero. La respuesta fue que no lo habían visto y que Lucía y Fernando no tuvieron contacto de ningún tipo. Pero la familia y allegados de Ángel y Fernando no creen en esta versión. Además, señalan directamente a la familia de la expareja del mayorde los primos, residentes en Toledo, de los que les pudiese haber ocurrido.

Entierro

El 26 de diciembre, los padres, familiares y amigos de Fernando, el joven de 17 años, le daban el último adiós en un entierro emotivo y multitudinario en el cementerio sur de Carabanchel. Muchos amigos quisieron arropar a la familia ya que en el tanatorio tuvieron que reservar dos salas por la cantidad de gente de toda la geografía española que quiso dar apoyo a la familia.

Desde ese instante, el Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo ha autorizado este jueves la paralización de la actividad del ecoparque de Toledo. Las gestiones para que pudiesen entrar al Ecoparque tardaron unos días ya que había que disponer del material necesario para entrar y realizar esa búsqueda, algo complejo teniendo en cuenta que, por ejemplo, se necesita una maquinaria específica para realizar esas labores.

Recordamos que el Ecoparque realiza el tratamiento de residuos de los municipios y presta servicio a 196 localidades de la provincia, que suman más de 600.000 habitantes.

Búsqueda de Ángel

Las labores de búsqueda en el vertedero desde que se autorizó comenzar con la búsqueda del segundo menor, han sido y siguen siendo complicadas. Se requiere de una gran cantidad de personal, además de equipos de protección contra la emisión de gases nocivos que se emite al remuever la basura.

La primera batida la hacen los guías caninos y a continuación las retroexcavadoras son auxiliadas por otra máquina que va retirando los residuos descartados. La zona del vertedero de Toledo en la que se busca al menor, acotada desde el día 15 de diciembre, tiene una extensión similar a un campo de fútbol y acumula entre 9.000 y 10.000 toneladas de residuos.

La portavoz de la Policía, Ana Rosa Martín, señaló que era "difícil" determinar la duración de la búsqueda "porque hay muchísima cantidad de residuos" y ha explicado que es un trabajo complejo que requiere "de mucha infraestructura" y planificación: "se está haciendo todo lo posible, no lo duden".

El presidente de la Asociación Gitana Española, Sinaí Giménez, criticaba que se hubiera tardado cuatro días en iniciar la búsqueda del menor de 11 años y añadía que no hablablan de discriminación pero piden "un trato igualitario" al de otros casos.

Manifestación

La Sociedad Gitana Española convocó el pasado 9 de enero una manifestación en Vallecas para exigir una búsqueda "profunda y contundente" que utilice "todos los medios posibles" para encontrar a Ángel.

La manifestación partió a las 17.00 horas desde la plaza peatonal del Paseo de Federico García Lorca en Villavallecas-Madrid, donde se leyó "un contundente manifiesto" en el que se pedía el aumento de efectivos policiales y la utilización de "los máximos medios tecnológicos, humanos y materiales" para la búsqueda del niño "por toda la provincia de Toledo" y no solamente en el vertedero.





Hipótesis

En la investigación, la Policía siempre ha barajado la hipótesis de una posible muerte accidental al haber tratado de resguardarse del frío en un contenedor de basura. Por eso Fernando no habría muerto por violencia sino por asfixia, pero la familia no está de acuerdo y explica que cuando los chicos viajaban de Madrid a Toledo acudían a un domicilio concreto para visitar a la exnovia de Fernando y tuvo que ser een Toledo cuando algo malo sucedió, por ello la familia pedía que se investigase en profundidad la participación de terceras personas en el supuesto crimen de los dos menores.

Testigos protegidos



La principal sospecha, según el abogado Marcos García-Montes, abogado de la familia es que existen«varios testigos presenciales que tienen pánico a que se les indentifique y piden ser protegidos».

Estos testigos ya han colaborado con las familias de Ángel y Fernando desde el primer momento. Algunos han aportado grabaciones, que fueron entregadas por las familias a la UFAM de la Policía Nacional. «Queremos que declaren estas personasporque relatan hechos muy graves, de delitos como el secuestro y la tortura»

García-Montes señalalaba «¿Por qué motivo estos chicos desgraciadamente van a Toledo y no van a Burgos? Porque alguien les cita en Toledo. ¿Quién les cita? ¡Verde y con asas! Personas vinculadas a la exnovia. ¿Y por qué vienen a Toledo sin teléfono? Porque alguien les dice: venid sin teléfonos, para no ser geolocalizados».



El abogado también ha apuntado un dato que ha venido circulando a lo largo de las últimas semanas. La familia de la exnovia de Fernando, antes de abandonar la casa que ocupaba en Toledo, la pintó de color rosa. Y se ha preguntado por la razón que les llevó a hacerlo, «y que tendrán que explicar».

La familia de Lucía se va de su casa por miedo a que las amenazas que llegan desde Madrid se llevasen a cabo. Abandonan así su hogar de Toledo. Acción que hace sospechar a la familia de Fernando y Ángel que piensan que algo esconden.



Hallada una extremidad

La Policía Nacional encontraba el pasado miércoles 11 de enero, restos humanos concretamente un pie, en la zona acotada del vertedero Ecoparque de Toledo en el que se buscaba a Ángel.

El pie encontrado fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Toledo, donde se le practicó las correspondientes pruebas de identificación. Mientras tanto, los agentes continuaban rastreando las inmediaciones del punto en el que han descubierto tales restos en busca de otros.

La familia de Ángel el niño de 11 años esperaba varios días que la Policía Nacional les confirmase cuanto antes si los restos humanos hallados en el vertedero son los del pequeño. Los investigadores avanzaban que había un 90% de posibilidades de que se tratara del menor desaparecido junto a su primo Fernando, cuyo cuerpo también fue encontrado en el mismo lugar, y la familia desesperada y agotada de tantos días sin noticias, aguardaba a las puertas de su casa, acompañada por familiares, amigos y vecinos, pendientes del teléfono para conocer las últimas noticias.

Confirmación

Ayer, 16 de enero se confirmaba que las pruebas de ADN realizadas a los restos humanos, concretamente un pie, corresponden a Ángel, el menor de once años. Aunque se certifica el fallecimiento de los dos menores, la Policía continúa trabajando para encontrar el resto del cuerpo del pequeño, así como para esclarecer las causas de la muerte de ambos.