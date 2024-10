El cáncer de mama ha separado a Cristina y Almudena, dos hermanas conquenses con la misma enfermedad: “Cada día leo su historia otra vez"

Se calcula que 1 de cada 8 mujeres españolas tendrá un cáncer de mama en algún momento de su vida. El pasado año 2023, se diagnosticaron 35.312 nuevos cánceres de mama. El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, una fecha para seguir poniéndole nombre a esta lacra, luchando para seguir contando con financiación para la investigación, conociendo a personas que lo han vivido o están viviendo en primera persona, o les ha tocado desde muy cerca.

Esta historia, de esas que tocan bastante, tiene varios nombres. El primero es Almudena, que actualmente está en esa lucha contra un cáncer metastásico desde el mes de enero. Para Almudena no es algo nuevo porque su hermana Cristina, pasó por ese cáncer y desgraciadamente, falleció debido a esta enfermedad.

Son dos protagonistas pero una misma historia. Cristina, hace un año pasó por los micrófonos de COPE, nos contó cómo tras la pérdida de su bebe apareció la lesión que, podría estar dos o tres años, pero nunca le dio la cara.

Dos años después se quedó embarazada, presentó su libro 'Cáncer de mama. Diario de una mujer de 41 años’ y hablamos con ella días antes de que diese a luz a su pequeño Diego. Tristemente, fallecía poco después. Almudena, nuestra otra protagonista y hermana de Cristina, ha querido contar su historia ligada a su hermana y a su propia vivencia con el cáncer.

La llegada del cáncer

Con 38 años, recién empezado el año, en el mes de enero “me encontré un bulto en el pecho. Y al final decidí ir al médico viendo que seguía notando el bulto, me hicieron una mamografía y me confirmaron con una biopsia, que era cáncer.

Los primeros momentos fueron muy duros, llegan las preguntas que no puedes solucionar rápidamente “soluciones que no están a tu altura, ni las tienes en la mano. Pero bueno, siempre está la familia, los amigos y el equipo médico, que en mi caso ha sido excepcional, son muy empáticos, te ayudan, te aconsejan muy bien y estoy súper contenta”.

Recordar con una sonrisa

Almudena recuerda a su hermana Cristina con una sonrisa, dice que su libro “me ha ayudado muchísimo porque yo le he vivido de cerca, era mi hermana, pero su libro me lo he leído miles de veces. Según mi tratamiento, día a día iba leyendo su historia otra vez”.

Hace tan solo 15 días que intervinieron quirúrgicamente a Cristina, le quitaron el núcleo del pecho pero “esto es una lucha constante y de por vida”. Un cáncer metastásico significa estar siempre alerta, hacer revisiones, “controlar que no despierten esas células y seguir haciendo pruebas seguir luchando, y paciencia”.

El ánimo, primordial en el proceso

Almudena nos contaba que cada cáncer es un mundo pero desde un principio se encuentra con fuerzas “a cada persona le afecta de una manera. A mí la quimioterapia, por ejemplo, me ha sentado bien. Yo no he tenido vómitos, me he acostumbrado al pelo corto. Me gusta”.

El apoyo incondicional de los familiares, de amigos y de la asociación es primordial. Salir a la calle, hacer deporte, hablar, psicológicamente ayuda muchísimo.

Ayuda psicológica

La compañía de un profesional es muy importante. Celia González, es psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer ayuda a gestionar todo “con el proceso de la enfermedad aparece, como lógicamente es normal, mucho miedo, mucha incertidumbre, enfado también a veces. Entonces es mucho acompañamiento, mucha validación también de esas emociones, mucho acompañamiento también en la comunicación, a veces no querer expresar a familiares cómo se sienten por no molestar. Serán muchas casuísticas que al final estamos ahí para ir acompañándolas, tanto a nivel individual como grupal”.

Te acompañamos

A todas esas mujeres que estén pasando por un proceso similar, esta psicóloga les da animo “para adelante, pero no se lo pintaría de rosa. Van a pasar miedo, van a sufrir, hay dolor, hay mil de cosas. Entonces no lo podemos pintar de rosa, pero en la asociación estamos con los brazos abiertos de que venga cualquier paciente nueva para ayudarle, para echarle una mano, para acompañarle en este proceso y que es una lucha individual, aunque nos hemos juntado para luchar en contra del cáncer pero luego realmente, es una lucha individual, cada persona está luchando con su propia enfermedad y es totalmente diferente a las de los demás”