La alcaldesa de Carranque sorprendida por la posibilidad de que el cuerpo descuartizado de Heidi pueda estar enterrado en su municipio

7 años después César Román, conocido como “El Rey del Cachopo”, ha detallado por primera vez la localización de los restos mortales de su pareja, Heidy, asesinada en agosto de 2018. Unos restos que estarían en un paraje de la localidad toledana de Carranque.

También ha confesado que la mató de un tiro en la cabeza durante un forcejeo en el transcurso de una discusión.

Recordamos que el torso se halló dentro de una maleta que estaba en las naves del empresario ubicada en Usera, aunque faltaba localizar el resto del cuerpo.

En un escrito dirigido a la Audiencia provincial de Madrid cuenta que se puso en contacto con su tío Miguel , médico forense, (que ya ha fallecido) para que la descuartizara y fue su tío quien enterró parte del cuerpo en un paraje del término municipal de Carranque, en la provincia de Toledo, de la que era natural su tío, exactamente en una zona conocida como Las Cárcavas, cerca del parque arqueológico.

El Cachopo, reconoce que no conoce el lugar exacto, pero ha dibujado un plano de la situación y la zona.

En Cope hemos hablado con la alcaldesa de esta localidad, Amelia Guzmán, que confiesa que se ha enterado por la prensa. Nos ha contado que la zona que ha señalado el Cachopo se encuentra a unos 7 kilómetros del municipio y es un paraje muy transitado, sobre todo por cazadores "desde hace años esa zona está muy pateada por los cazadores del municipio, no sé si incluso van a encontrar algo ahí, porque es una zona de paseo en verano. Sí es verdad que cuando llega la noche, es un lugar que está muy retirado del pueblo, está a unos 6 o 7 kilómetros, con lo cual, a partir de cierta hora son parajes muy tranquilos y donde no te ve nadie".

Plano dibujado por César Román donde detalla la localización de los restos de su pareja, asesinada en 2018 EUROPA PRESS

"No conocemos de nada al tío miguel"

La alcaldesa asegura que los vecinos no conocen de nada a este tío Miguel, a quien el Cachopo responsabiliza del descuartizamiento de Heidi y su enterramiento en esta zona porque asegura que era natural de Carranque "No le conocemos. No sabemos si tiene familia aquí o desciende de aquí. Puede ser que sus antepasados migraran a otro lugar, pero desde luego, no es de los que tenga una casa aquí o venga en verano. Estamos consternados porque no sabemos de dónde ha salido esta persona".

El acusado fue condenado en 2021 a 15 años de cárcel y justifica la información que ahora ha dado porque quiere que la familia de Heidi descanse en paz.