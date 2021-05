La albaceteña Estefanía Callejas lleva un año sufriendo los síntomas del coronavirus

Más de un año después de haber pasado la fase aguda del COVID-19, miles de personas en el mundo entero siguen recorriendo las consultas médicas para que se reconozca su enfermedad. Son los pacientes del llamado COVID-19 Persistente o Long COVID. Muchos de ellos –los de la primera ola– además de tener que demostrar día tras día que siguen con síntomas persistentes muy incapacitantes, se están enfrentando ahora a los tribunales médicos del INSS tras finalizar su año de baja.

Es el caso de Estefanía Callejas, coordinadora del Colectivo de afectados COVI-19 persistente Long COVID ACTS en Castilla-La Mancha, con quien hoy hemos hablado en "Herrera en COPE CLM".

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)









La joven albaceteña, Estefanía Callejas, nos explica que se infectó de coronavirus hace un año trabajando como sanitaria "Yo me contagié en marzo, empecé a encontrarme mal , me dolía mucho la cabeza, el pecho, no podía respirar y me diagnosticaron neumonía, después pericarditis y neuralgias. Se me caían las cosas de las manos, dolores musculares, debilidad en las piernas, no podía caminar y el pelo se me caía a puñados, la sangre era como si me hirviera. A nivel orgánico es preocupante, incapacitante y agobiante".

Las personas que padecen este trastorno siguen con los mismos síntomas semanas o meses después de haber pasado la infección inicial"aunque no haya sido de forma grave ni hospitalizada. Incluso algunos lo han pasado de forma leve y siguen arrastrando esos síntomas que no se van".

"Además de los problemas de salud se suma que no saben cómo gestionar nuestras bajas laborales"

Según los datos que baraja la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 20% de las personas contagiadas por coronavirus habrían desarrollado un COVID-10 Persistente tras superar la fase aguda de la enfermedad "Y el Ministerio de Sanidad también lo refleja desde el 15 de enero. El problema es que todavía no se ha creado un protocolo o coordinación entre todos los profesionales sanitarios para afrontarlo, realizar un diagnóstico y trabajar en el tratamiento".

Añadido a todos los síntomas que padecen a nivel físico se suma el problema en el tiempo de baja laboral "No nos tratan con los periodos establecidos, porque es algo extraordinario que no sabemos cuánto va a durar, si va a ser reversible o se puede cronificar. Pedimos que nos alarguen los tiempos ". Y es que los pacientes Long COVID de marzo y abril de 2020 han llegado ya al año de su incapacidad temporal y en ocasiones se viven verdaderas situaciones de inequidad con estos pacientes.









Este colectivo de afectados surgió hace casi un año a nivel nacional, pero en Castilla-La Mancha apenas llevan funcionando un par de meses y ya son más de 40 personas. Estefanía se enteró de esta patología casi por casualidad "Cuando escuché a otras personas que les pasaba lo mismo, porque al principio creía que tenía alguna enfermedad que todavía no había dado la cara".

El pasado martes recibieron contestación de la Consejería de Sanidad de CLM a una carta que enviaron hace algunos días "Conocen nuestra afectación y también la guía que se ha creado a través de la SEM con nuestra participación y la colaboración de 48 sociedades médicas". La albaceteña espera, que al igual que ha ocurrido en Castilla Y León, les reciban y puedan apoyarles.