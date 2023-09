Un rincón de Guadalajara entre los 'lugares favoritos' para los usuarios de las redes sociales

Margarita, como tantos otros, tenía en las redes sociales un lugar para descubrir lugares que no conocía personalmente, pero a los que aspiraba a ir en algún momento para conocerlos en persona. "La verdad es que viajo bastante por España y cada vez que voy a algún lugar veo qué lugares tengo guardados que merezca la pena conocer", decía en COPE Guadalajara.

Ella vive en Madrid, pero está última semana ha puesto el nombre de Guadalajara en todo lo alto. Precisamente lo ha hecho a través de las redes sociales gracias al concurso 'Mi Lugar Favorito', promovido en Instagram y que busca promocionar algunos de los lugares más bonitos de toda España. En total el concurso ha repartido 5.000 euros en premios, pero Margarita García no ha podido rascar nada ya que, si bien ha sido una de las 25 fotos seleccionadas, se trata de una mención que no conllevaba ninguna remuneración. "La verdad es que no me importa lo del dinero, me reconforta saber que las fotos que hago como aficionada merecen la pena".

Y si bien la fotográfa es importante, el paraje es el otro factor fundamental. En esta ocasión, la foto, que es la única seleccionada de todo Castilla La Mancha, refleja el puente romano sobre el embalse de Entrepeñas en el término municipal de Auñón. "Es uan foto del embalse tomada desde e puente del mirador hacía el puente románico y esque me pareció una zona de especial belleza, con una luz y un entorno que mercía la pena que la gente lo conociera".

Gracias al concurso y al buen ojo de Margarita ahora más gente lo conoce y nuestra provincia hoy está un poco mejor promocionada que hace unos días atrás.

Elecciones más que complicadas

Si bien el jurado del concurso ha estado compuesto por una comisión de agentes profesionales de turismo de todo el país, una comisión de profesionales de la fotografía y una comisión interna de la propia organización del evento, la elección no ha sido nada fácil. Lo ha explicado en uan nota de prensa el responsable del concurso, Samuel Rodríguez. "España tiene tantos rincones especiales que la elección ha sido verdaderamente difícil".

Sin embargo, ha añadido que "lo más difícil va a ser decidir a dónde iré en mi próximo viaje, ya que el certamen me ha dado muchísimas buenas ideas de lugares para visitar". Y es que, según ha indicado, ese es el objetivo, "mostrar sitios que tal vez mucha gente no conoce como opción para su próxima escapada o descanso vacacional".

Rodríguez ha señalado que "los organizadores estamos muy satisfechos con la acogida y la participación de esta edición" y ha subrayado que "muy pronto anunciaremos las bases de la siguiente, que tendrá lugar entre finales de 2023 y buena parte de 2024".

"Animamos a todo el mundo a mostrar sus rincones favoritos a través del certamen para que muchas otras personas se sorprendan con los tesoros que podemos disfrutar a lo largo y ancho de todo el país".