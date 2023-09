Se encuentra 2.000 euros y, pese a estar en el paro, devuelve el dinero

No dudó ni un segundo. No hubo ni debate, lo devolvió sin pensarselo dos veces. "Mis padres me han educado así". Es como lo explica Gonzalo, un chaval de 22 años residente en el barrio de Taracena, anexo a la ciudad de Guadalajara, que se encontró nada menos que 2.000 euros debajo de una furgoneta mientras montaba en bici.

Apenas pasó hora y media desde que entregó el fajo de dinero en la comisaría local hasta que recibió la llamada reclamando su presencia. Allí estaba el dueño del dinero, tan agradecido que le recompensó con 100 euros por su buena voluntad. Un dinero que le viene muy bien como él mismo reconoce: "no tengo trabajo. He estado trabajando en varios sitios como en logística, o en una fábrica de caolín. La verdad es que ahora me gustaría estar trabajando para poder comprarles algún regalo a mis sobrinos que en noviembre cumplen dos años."

La recompensa le viene bien, pero en casa también ha recibido lo suyo, no con dinero, sino con cariño: "Mi abuela, mi madre y mi hermana me han llenado de besos y abrazos. La verdad es que lo hice sin más. No era mío y no lo pensé más. Estoy muy agradecido al hombre, si le vuelvo a ver le invitaré a algo".