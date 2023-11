Los padres de Chiloeches se forman en las nuevas tecnologías y el acceso temprano a la pornografía

Los últimos estudios hablan de un acceso a contenido pornográfico a edades cada vez más tempranas. Se situaría ahora en términos generales en torno a los 11 años y, como nos explica en COPE Guadalajara Alma María Nieto, no es raro que niños y niñas de hasta 9 años tengan acceso a esos contenidos.

En el caso de Chiloeches las charlas las imparten desde el Proyecto Para el Desarrollo Emocional Adolescente y lo hacen por un aviso que recibe el ayuntamiento del sistema de salud de pediatría de atención primaria por niños con comportamientos agresivos cuando les dicen que dejen el móvil.

El hecho de que la adicción no sea nueva no quiere decir que no haya que tratarla. Durante los últimos dos viernes y mañana como tercera y última sesión, Alma ha estado, junto con una compañera, formando a los padres. Ella es experta en neurodidáctica y desarrollo educativo y nos ha explicado que lo fundamental es la atención y la comunicación: "Aunque parece que no nos necesiten porque están en la adolescencia e incluso parece que nos odian y que no quieren hablar con nosotros, sí nos necesitan. Somos sus referentes y necesitan aprender que es esto de ser adultos. Padres hiper-preocupados generan niños hiper-aburridos que con un móvil en la mano acceden directamente a un estimulo. Si nosotros no participamos de una comunicación y de unos valores de compartir, las referencias van a ser muy escasas y se van a fijar más en lo que ven fuera.

El ciclo en Chiloeches lo han compuesto tres charlas. La primera de carácter más general sobre la neurodidáctica, el funcionamiento de los cerebros de los niños y adolescentes; la segunda sobre las redes sociales y el uso concreto de los dispositivos móviles y la de mañana de pornografía: una charla peliaguda que mantener con los más pequeños pero, sin duda, fundamental. "Si la corteza prefrontal no acaba de formarse hasta los 20-24 años, la empatía se puede formar mal. Ahí es donde esta habiendo problemas de conductas sexuales violentas, si el niño está aprendiendo e internet le dice que la sexualidad es eso, él lo pone en práctica".

La clave de todo no está en ellos si no en nosotros, en los adultos. Lo fundamental es formarnos nosotros para poder enseñarles a ellos.