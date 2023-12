El Gigante regresa a Guadalajara cuatro años después

Guadalajara lo vió nacer y las instalaciones de la Fuente de la NIña acogieron sus seis primeras ediciones... Hace cuatro años, con el anterior consistorio socialista los promeotores se llevaron el festival hasta Alcalá de Henares... "Nos fuimos por un interés reducido y volvemos por un interés grande". Han sido todas las explicaciones de porqué el Gigante se fue de Guadalajara. Ahora regresa para celebrarse los días 29, 30 y 31 de agosto, de nuevo en la Fuente de la Niña.

Aún se desconoce qué artistas vendrán en su décima edición, pero sí que quiere seguir manteniendo esa categoría de festival referencia a nivel nacional. Los abonos saldrán a la evnta el 19 de diciembre con un precio adelantado de 25 euros.

Tensión por el coste de su vuelta

Ante las escasas expliaciones de porqué se fueron y por cuánto dinero regresan, se ha intentado averiguar qué cantidad va ainvertir el ayuntamiento en promocionar el festival... "irá en proporción a los hitos publicitarios del mismo", han sido las palabras de la alcaldesa Ana Guarinos, "...como no sabemos cuáles son esos hitos, no podemos concretar una cifra. Lo que sí podemos decir es que será menor de lo que se gastó el anterior gobierno en la promoción del Vive Fest".

No han dado esa cifra, pero no es dificil encontrarla en el portal de transparencia del ayuntamiento, si el gobierno de Guarinos quiere cumplir su palabra no deberán gastarse en promocionar el festival más de 265.000 euros.