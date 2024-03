De Cabanillas del Campo a Marruecos para correr el 'Dakar de los pobres' a bordo de un Seat Marbella

Están viviendo la década de sus 30 y la están disfrutando de lo lindo. Un ejemplo es la experiencia que acaban de vivir en Marruecos. Un rally con coches de hace más de dos décadas y que, perfectamente, podían tener más años que sus conductores. Es la conocida como Panda Raid, de Marruecos cuyo limitación principal es esa: se tiene que participar en un seat Panda o Marbella.

Todo empezó como suele empezar, con un amigo que lo ha hecho antes y que te calienta la cabeza. En el caso de Daniel Serrano, no tardó mucho en comprarse un Seat Marbella junto a Iván Curto y ponerse a acondicionarlo para una prueba que como nos dice no es tan diferente que la del Dakar: "Un compañero de trabajo me dice que es el Dakar de los pobres y realmente no es muy diferente. Son 6 etapas, cada una con su hora de salida, sus 'Check-Points' y su navegación. Tienes un libro de ruta y te tienes que apañar para ir buscando el camino a la meta".

El jueves 29 de febrero salieron desde Cabanillas hasta Almería, por carretera, y allí hicieron las verificaciones técnicas y en el caso de Dani sufieron la primera avería del trayecto, "casi no podemos ni empezar, pero al final cambiamos la culata del motor y seguimos adelante". El 2 de marzo, la carrera cruzó el Mediterráneo en ferry, para iniciar al día siguiente la competición en el país norteafricano.

6 días pasando por ríos secos, dunas, solventando atrapamientos en arena y demás obstáculos que acabaron con el gran logor: terminarlo y cruzar la línea de meta.

Los seis amigos y los tres coches entre los que se repartían las piezas que pudieran necesitar para hacer reparaciones de averías en el momento ya han vuelto a Cabanillas con muchas historias que contar. Ya piensan en la edición del año que viene.