8 alumnos del Giovani Antonio Farina, campeones de la V edición del 'Bots Challenges'

Se llaman Jimena, David, Rodrigo, Sofía, Inés, Pablo y dos de ellas comparten nombre, Lucía. Son adolescentes ya de entre 14 y 16 años y han vuelto a demostrar en que en Guadalajara hay mucho talento. Ellos en concreto apuntan maneras en el ámbito de la tecnología, que es la asginatura gracias a la cual se han podido proclamar campeones de la V edición del concurso 'Bots Challenges' que ha organizado un año más el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara.

Aunque pertenecen a cursos diferentes, los 8 se han mezclado entre sí formando dos equipos para participar en el concurso y así, como nos contaba Lucía, que aquellos con más experiencia, es decir, las alumnas de 4º de la ESO que ya habían participado hace un año, enseñaran a los de 2º lo que habían aprendido y así poderles pasarle el relevo para los años venideros.





Entre todos han construido desde cero sendos robots que tenían que enfrentarse a los fabricados por otros colegios de la provincia y echarlos del círculo que delimitaba el campo de batalla. "Los robots son más o menos como una placa, con dos pequeñas 'montañitas' para colocar las ruedas y sujetar los motores y todo eso, lo que es la base lo hicieron los alumnos de 4º con impresión 3D. Luego el robot tenía una pala que luego con un motor, al encenderse la pala se desplegaba y nos permitía empujar a los otros robots desde más lejos sin exponernos tanto". Es lo que nos explica Rodrigo y da una imagen bastante clara de cómo son esas pequeñas máquinas que han resultado prácticamente infalibles y que como nos explicaba Pablo, les han hecho ganadores de 50 euros por cabeza en 'El Corte Inglés', una visita a 'El Hormiguero', un kit de robotica para el colegio y cursos de robótica no solo para ellos, sino también para el resto de su clase.

Son premios más que suculentos para su edad y que desde luego les deja contentos, pero el concurso también les ha dado mucho más. Lo dejan claro Inés y Jimena cuando dicen que lo que han aprendido es a trabajar en equipo y a confiar los unos en los otros, así cómo conocimientos que sin duda les van a ser útiles en el bachillerato tecnológico que muchos van a empezar en unos pocos meses.

Todo gracias a María Dolores, Nuria y Fernando

Su éxito tiene mérito pero seguramente no hubiera llegado sin sus profesoras María Dolores y Nuria que han sido las que les han dado los conocimientos para poder alzarse campeones no solo a estos 8 chicos y chicas, si no a los que los tres años anteriores también se han hecho con el primer premio. Es María Dolores la que nos cuenta que además esto les sirve para gestionar problemas e imprevistos, reaccionar y sobreponerse a ellos: "este año tuvimos un problema pocos días antes del concurso, porque la normativa nos exigía poner un tipo de botón que en un primer momento no añadimos y claro, cuando fuimos a pasar el triaje del robot nos encontramos con que no ibamos a poder participar, pero estos chicos que son unos campeones en un momento desoldaron el robot, hicieron las modificaciones y no solo pudimos participar sino que hemos ganado".

Es un ejemplo más de para qué sirven este tipo de concursos. Aprendizajes que, en parte, también estos chicos le deben a uno que hace no muchos años estuvo donde ellos. Se llama Fernando Luque y fue el que sembró la semilla en su día, "el que empezó a trabajar en todo esto y empezó a engachar a los alumnos. Ahora él se ha ido pero ha dejado una estela que siguen a día de hoy muchos alumnos".